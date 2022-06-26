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В результате агрессии РФ в Украине 339 детей погибли и более 613 ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Более 952 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. По состоянию на утро 26 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 339. Возросло количество раненых – более 613.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 335, Харьковской - 179, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 57, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17", - говорится в сообщении.

В частности, 23 июня в результате артиллерийских обстрелов оккупантами пгт Малорязанцево Попаснянского района Луганской области получили ранения двое детей 6 и 9 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.

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Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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26.06.2022 09:54 Ответить
Будь проклята росія і дибільний народ цього терористичного утворення ,суки кацапи вам ніколи не буде прощення.
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26.06.2022 10:02 Ответить
Здається інформація подана корректно, але складається враження, що офіс генпрокурора, оприлюднюючи тільки вже офіційно задокументовані злочини фашистів, якби нівелює насправді страшну кількість загиблих дітей і цивільного населення. Офіс генпрокурора скромно оминає неприємну для кремлівських вух інформацію про кількість вбитих роійськими військовими на окупованих територіях в т.ч. Маріуполі. Пресрелізи генпрокуратури повинні нести інформацію про тисячі ВБИТИХ дітей і десятках тисяч ВБИТИХ цивільних окупантами, що є правдою. Наголошую на слові ВБИТИХ замість завуальованих понять - загинули, жертви війни. Світ повинен чути, що ми маємо справу з армією вбивць, злочини яких жахають. Тільки в кінці пресрелізу можете вказувати скільки злочинів вдалося задокументувати в умовах війни.
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26.06.2022 10:36 Ответить
 
 