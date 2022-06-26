В результате агрессии РФ в Украине 339 детей погибли и более 613 ранены, - Офис генпрокурора

Более 952 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. По состоянию на утро 26 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 339. Возросло количество раненых – более 613.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 335, Харьковской - 179, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 57, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17", - говорится в сообщении.

В частности, 23 июня в результате артиллерийских обстрелов оккупантами пгт Малорязанцево Попаснянского района Луганской области получили ранения двое детей 6 и 9 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6-летнюю девочку достали из-под завалов в Шевченковском районе Киева. ФОТО дня