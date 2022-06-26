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квартира (458) оккупация (9504) хищение (657) Запорожская область (2243)

Оккупанты угрожают физической расправой и требуют у родственников и знакомых ключи от пустых домов ВПЛ, - Запорожская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Рашисты требуют у родственников ключи от квартир и домов семей, которые были эвакуированы из временно оккупированной части Запорожской области. В случае отказа выбивают дверь и заходят сами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"Угрожая физической расправой, они цинично требуют у родственников и знакомых ключи от пустых домов вынужденно перемещенных семей. В случае отказа - выбивают двери и вселяются в квартиры, свободно пользуясь всем оставленным украинцами имуществом как собственным. Стало известно, что к людям, которые ухаживают за такими помещениями, приходят "освободители" и требуют отдать им ключи, чтобы разместиться в этих временно оставленных квартирах", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты воруют медикаменты из гумпомощи для жителей Запорожской области, - ОВА
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Топ комментарии
+11
Для московії - статус країни-терориста та вигнати з ООН.
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26.06.2022 09:40
+10
Місцева вата допомагає окупантам
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26.06.2022 09:44
+10
Бо прокацапські сили у владі
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26.06.2022 09:45
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ключі від квартири гдє дєньгі лєжат
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26.06.2022 09:34 Ответить
Пора в ООН представить все эти события - МАРОДЕРСТВО И НАСИЛИЕ .
Маску с кацапов надо сдирать - Украина не должна молчать - ПОЗОР И ЕЩЁ РАЗ ПОЗОР !!!!

интревью во все мировые СМИ - кацапы не уважают частную собственность ‼️‼️
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26.06.2022 09:37 Ответить
А як вони повинні "уважать частную собственность", коли вони не розуміють, "що це таке"? Це психологія "кочівників", які сприймають "чуже" - як "своє", якщо воно (на їх думку) "погано лежить", чи вони мають силу, щоб забрать це чуже силою? Я прожив багато років поряд з потомками кочового народу (казахами) І саме цю рису характеру бачив і у повальної більшості з них (у чоловіків зокрема)
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26.06.2022 10:00 Ответить
Звідки вони знають хто доглядає і де родичі? Нехай вибивають і живуть там без дверей.
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26.06.2022 09:38 Ответить
Місцева вата допомагає окупантам
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26.06.2022 09:44 Ответить
Для московії - статус країни-терориста та вигнати з ООН.
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26.06.2022 09:40 Ответить
А у нас досі не конфіскували все майно громадян росії у якості репарацій...
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26.06.2022 09:43 Ответить
Бо прокацапські сили у владі
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26.06.2022 09:45 Ответить
Ну все! Настав час, нашому гундосику, дуже грізно!.зазирнути фуйлу в очі...
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26.06.2022 09:47 Ответить
Еще глубже?
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26.06.2022 10:07 Ответить
а на кой хер им требовать ключи,искать того кто смотрит за квартирой...по моему это 3,14здёжь чистой воды.
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26.06.2022 09:50 Ответить
Тут дивує інше. Низка країн вважає прийнятним те що робить орда в Україні.
Це Ізраїль, Турція, Китай, Угорщина. Країни продовжують торгівлю, співпрацю з цими покидьками, стають на захист фашизму в московії.
Тому що вони такі самі і підтримують такі ж методи боротьби з тими хто на їх думку заважа їм жити так як вони хочуть.
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26.06.2022 09:53 Ответить
Деньги не пахнут.Даже если они кровавые.
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26.06.2022 10:32 Ответить
Крысы мавзолейные халявщиками были еще с 7 ноября 1917 года...як казав народный артист сссра дохлого...Георгий Жжёнов...к власти пришло быдло...убивать грабить насиловать...как повелевал вяликий чЛенин...
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26.06.2022 10:00 Ответить
 
 