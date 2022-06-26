Ракетный удар по городу Сарны: под завалами найдено тело четвертого погибшего. Два человека в тяжелом состоянии

Количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам в Сарнах на Ривненщине возросло до 4-х человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Неутешительные новости из г. Сарны. Под завалами нашли еще одного погибшего. Таким образом количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам возросло до 4 человек. Это мужчины в возрасте от 30 до 51 года. Еще два человека - в тяжелом состоянии", – информирует глава региона.

Подразделения ГСЧС аварийно-спасательные работы завершили. Работают следователи.

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