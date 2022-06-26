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Ракетный удар по городу Сарны: под завалами найдено тело четвертого погибшего. Два человека в тяжелом состоянии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам в Сарнах на Ривненщине возросло до 4-х человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Неутешительные новости из г. Сарны. Под завалами нашли еще одного погибшего. Таким образом количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам возросло до 4 человек. Это мужчины в возрасте от 30 до 51 года. Еще два человека - в тяжелом состоянии", – информирует глава региона.

Подразделения ГСЧС аварийно-спасательные работы завершили. Работают следователи.

Смотрите также: Рашисты разрушили ракетами две СТО в городе Сарны. 3 человека погибли, 4 ранены, - Ровенская ОВА. ВИДЕО
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Топ комментарии
+7
Вы ничего не панимаете. Просто путену нужно сохранить литсо и дать ему пабедить
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26.06.2022 09:49
+6
пан Васько розуміє, що світ передусім переживає за себе, чи можливо Вася вліз би в чиюсь війну, якщо його попередила якась сторона, що вдарить по його країні, якщо він влізе? Тому Васько має розуміти і запитували у свого Президента, який мав зробити свої ракети і своє ППО, а не піаритися на "Великому бузівництві", яке тільки на одну рекламу (бігборди во всій Україні) забрали фінансування на 10 дивізіонів ракетних комплексів "Грім 2". А Президентову Вася був до одного місця, він бажав попіаритися на дорогах, щоб його знову вибрали президентом, все навіть розганяли рекладу, що всі 30 років крали, а Володя хоч щось зробив. Видно, що при Володі розбили все те, що зробили ще прадіди.
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26.06.2022 10:17
+5
А Світ спокійно спостерігає як ні за що вбивають людей.
Замість допомогти знищити агресора чи дати зброю та ПРО.
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26.06.2022 10:06
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Вы ничего не панимаете. Просто путену нужно сохранить литсо и дать ему пабедить
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26.06.2022 09:49 Ответить
Лицо терориста нужно не сохранять а уничтожить.
Несомненно ему НЕ победить. Харьков, Николаев, Одесса, Запорожье, Днепр, Киев,... - Украина.
Нету у него столько оружия - это все штурмовать.
путлер - обычный терорист - и мир это понимает.
А тероризм - это глобальная проблема.
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26.06.2022 11:39 Ответить
А Світ спокійно спостерігає як ні за що вбивають людей.
Замість допомогти знищити агресора чи дати зброю та ПРО.
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26.06.2022 10:06 Ответить
пан Васько розуміє, що світ передусім переживає за себе, чи можливо Вася вліз би в чиюсь війну, якщо його попередила якась сторона, що вдарить по його країні, якщо він влізе? Тому Васько має розуміти і запитували у свого Президента, який мав зробити свої ракети і своє ППО, а не піаритися на "Великому бузівництві", яке тільки на одну рекламу (бігборди во всій Україні) забрали фінансування на 10 дивізіонів ракетних комплексів "Грім 2". А Президентову Вася був до одного місця, він бажав попіаритися на дорогах, щоб його знову вибрали президентом, все навіть розганяли рекладу, що всі 30 років крали, а Володя хоч щось зробив. Видно, що при Володі розбили все те, що зробили ще прадіди.
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26.06.2022 10:17 Ответить
те ж таке ПРО - оборонна зброя
ця війна - не лише проти України, але й проти всього вільного Світу та проти мирового порядку, який зараз існує
не надання Україні достатньої військової допомоги лише розпалює цей конфлікт
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26.06.2022 12:34 Ответить
Бьют по ЖД логистике.
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26.06.2022 10:30 Ответить
Пане Президенте, чим збивати російські ракети? Скажіть, можуть тисячі асфальтоукладчиків, катків, самоскидів і бітумовозок збивати ракети і літаки, які Ви закупили зщамість ракет, якщо їх перепрограмувати?
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26.06.2022 10:34 Ответить
Ти ***** недороблений дибіл. Коли останніх два роки почали будувати дороги , бо водії плювалися(мяко сказано) за дороги , щоб переїхати якусь ділянку треба переїхати в буквальному смислі в поле. Багато громад перекривали траси з вимогою, щоб відремонтувати хоч якось дорогу. А чмо тут зараз умняка корчиш. Чи **** інвалід і ти на інвалідному візку далеко від дому не відлучаєшся
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26.06.2022 11:25 Ответить
"асфальт" - обычный кацапский тролинг. Строили бы школы или больницы - тролили бы это...
Тролинг - это победа и гибель путлеристов. После смерти путлери - НИКТО не сможет быть президентом рф ИЗ-ЗА тролинга. Следующего през-рф - будут постоянно сравнивать с путлером и тролить, что он не такой как путлер... Следующему през-рф нужно будет уничтожить весь мир что-бы переплюнуть путлера и избавиться от кацапских насмешек. Что конечно ему не по удасться.
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26.06.2022 11:46 Ответить
************ добряче як звичайний ОПотроль, бо якби щось тільки робили по дорогах. Але ж ви добре знаєте, що все було в десятки разів більше й дурдоміше і з фінансуванням, і з ненормальною рекламою, і з асфальтом від "друзів", і з жахливим недофінансуванням ЗСУ, і з повним припиненням ракетних програм тощо.
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26.06.2022 14:18 Ответить
Я дебіла не буду називати дебілом, бо це занадто багато уваги. Звичайно дуже добре їздиться зараз по дорогах Херсону, Бердянська, Мелітополя, Маріуполя, а вбиті діти і жінки в Бучі, Ірпіна, Гостомелі та інших містаз не будуть перекривати вулиці, щоб Боневтік їм зробив дороги, бо у них після таких дій Боневтіка була одна дорога - катування-гвалтування і на цвинтар.
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26.06.2022 22:32 Ответить
И шо мистер очевидность? Ты руский чмо-троль
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26.06.2022 11:41 Ответить
В дзеркало подивись. То ти ще й рускій, виявляється.
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27.06.2022 00:37 Ответить
 
 