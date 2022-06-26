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Ракетный удар по городу Сарны: под завалами найдено тело четвертого погибшего. Два человека в тяжелом состоянии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам в Сарнах на Ривненщине возросло до 4-х человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.
"Неутешительные новости из г. Сарны. Под завалами нашли еще одного погибшего. Таким образом количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам возросло до 4 человек. Это мужчины в возрасте от 30 до 51 года. Еще два человека - в тяжелом состоянии", – информирует глава региона.
Подразделения ГСЧС аварийно-спасательные работы завершили. Работают следователи.
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+7 Valter Valter
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+5 Вася Быколог
показать весь комментарий26.06.2022 10:06
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Несомненно ему НЕ победить. Харьков, Николаев, Одесса, Запорожье, Днепр, Киев,... - Украина.
Нету у него столько оружия - это все штурмовать.
путлер - обычный терорист - и мир это понимает.
А тероризм - это глобальная проблема.
Замість допомогти знищити агресора чи дати зброю та ПРО.
ця війна - не лише проти України, але й проти всього вільного Світу та проти мирового порядку, який зараз існує
не надання Україні достатньої військової допомоги лише розпалює цей конфлікт
Тролинг - это победа и гибель путлеристов. После смерти путлери - НИКТО не сможет быть президентом рф ИЗ-ЗА тролинга. Следующего през-рф - будут постоянно сравнивать с путлером и тролить, что он не такой как путлер... Следующему през-рф нужно будет уничтожить весь мир что-бы переплюнуть путлера и избавиться от кацапских насмешек. Что конечно ему не по удасться.