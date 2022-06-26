В Николаевской области уничтожили российский БПЛА, который наводил артиллерию, - ВК "Південь"

26 июня силами воздушного командования "Південь" был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ВК "Південь".

"Утром 26 июня воинами воздушного командования "Південь" был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, которым враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области", - говорится в сообщении.

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