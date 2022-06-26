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В Николаевской области уничтожили российский БПЛА, который наводил артиллерию, - ВК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бпла

26 июня силами воздушного командования "Південь" был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ВК "Південь".

"Утром 26 июня воинами воздушного командования "Південь" был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, которым враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области", - говорится в сообщении.

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Воины воздушного командования - что-то я не очень соображаю , что это такое .
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26.06.2022 10:01 Ответить
Да,ранок видався недобрим. Може пора анулювати переклички міст,пости мерів і других чиновників. Досить фейків і домислів. Буданових і баканових. При цій ситуації військові повинні інформувати,працювати,керувати. Писати і говорити правду,а не химери майбутнього малювати. Україна витримає усе,український народ не злякати. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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26.06.2022 10:05 Ответить
 
 