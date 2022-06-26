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Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции: роют окопы рядом с захваченной ЗАЭС. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно захваченном Энергодаре российские военные пытаются укрепить свои позиции и роют окопы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Энергодар.

"Стало известно, что 24 июня они укрепляли окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, "построили" фортификационные сооружения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что рядом с поселком Мичурина (Васильевский район) замечена реактивная система залпового огня.

"Эти уроды вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы. И готовятся к обороне, потому что понимают, что ВСУ уже очень скоро освободят Энергодар и ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции: роют окопы рядом с захваченной ЗАЭС 01

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Топ комментарии
+8
Мабуть з тієї ж причини що розмінували Чонгар.
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26.06.2022 10:31
+7
Кто-то умный до вторжения приказал Залужному отвести войска. Енергодар конкретно армия не защищала. И хорошо бы Залужному пояснить сей казус, и с Мелитополем, Херсоном, Бердянском. Был ли у него приказ. Всякий школьник знал, что РФ будет пробивать сухопутный коридор в Крым. Тут либо Зеленской не знал, что значит "дебил", либо знал, что значит "предатель".
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26.06.2022 10:30
+7
Гм, это один меленький вопрос из многих сотен вопросов, как зеленая банда устроила Украине 1941 год.
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26.06.2022 10:31
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Раз в цій війні вже нема ніяких правил та поваг до міжнародних законів,то цих ублюдків можна звідти ну хоч хлором витравити.
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26.06.2022 10:09 Ответить
А почему мы в своё время не постромли там укрепрайон?Вряд ли они стали бомбить Заэс.
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26.06.2022 10:19 Ответить
Мабуть з тієї ж причини що розмінували Чонгар.
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26.06.2022 10:31 Ответить
Гм, это один меленький вопрос из многих сотен вопросов, как зеленая банда устроила Украине 1941 год.
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26.06.2022 10:31 Ответить
Бо путін нападе.

З цієї ж причини будівництво Курської АЕС продовжується. А зупинити його нам простіше простого. Щоб було для рф ударом на мільярди доларів.

З цієї ж причини Придністров'я існує.

З цієї ж причини Білорусь відповідь не отримала та не була деокупована.
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26.06.2022 10:40 Ответить
Это не окопы, а их могилы! Там их и похороним. Аминь.
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26.06.2022 10:22 Ответить
Кто-то умный до вторжения приказал Залужному отвести войска. Енергодар конкретно армия не защищала. И хорошо бы Залужному пояснить сей казус, и с Мелитополем, Херсоном, Бердянском. Был ли у него приказ. Всякий школьник знал, что РФ будет пробивать сухопутный коридор в Крым. Тут либо Зеленской не знал, что значит "дебил", либо знал, что значит "предатель".
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26.06.2022 10:30 Ответить
А чи були війська та керованість ними?

Мені здається що ми вистояли виключно завдяки ТРО, яке зараз бездарно використовують так як попутали місцями ТРО і ДФТГ.
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26.06.2022 10:38 Ответить
Мер Енергодара розповідав, що на в'їзді в місті місцеві мешканці просто натовпом кілька днів не пускали орків, а далі відступили, бо ті приготувалися розстрілювати.
Армії і ТРО не було, станцію обороняли нацгвардія зі стрілковою зброєю.
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26.06.2022 15:17 Ответить
А чого ви очікували? Вчіться. Вони там розмістять РСЗО та арсенал з бк і нічого зробити не вийде.

Но могло б все бути навпаки.
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26.06.2022 10:36 Ответить
Нажаль орки там вже окопались в декілька ліній ...
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26.06.2022 10:46 Ответить
пусть сидят пока. сами уйдут, если наши Херсон возьмут и под Запорожьем нажмут.
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26.06.2022 10:56 Ответить
Ни хрена они от ту да не уйдут, у них защита АЭС + проложат не сколько
линий обороны и выбить их от ту да будит практически не возможно.
Как можно было такое допустить, это же стратегический объект,
Нет ни каких сомнений, что это была сдача юга-востока.
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26.06.2022 11:47 Ответить
На станції до того всього 11 000 працівників, орки їх будуть використовувати як щит.
Рашка вже заявила, що готові продавати Україні електроенергію. Перед цим станцію навідали їх спеціалісти і виявили, що електроенергію спрямувати на Рашку не вийде, тому будуть просто реалізовувати.
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26.06.2022 15:22 Ответить
 
 