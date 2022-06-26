Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции: роют окопы рядом с захваченной ЗАЭС. КАРТА

Во временно захваченном Энергодаре российские военные пытаются укрепить свои позиции и роют окопы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Энергодар.

"Стало известно, что 24 июня они укрепляли окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, "построили" фортификационные сооружения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что рядом с поселком Мичурина (Васильевский район) замечена реактивная система залпового огня.

"Эти уроды вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы. И готовятся к обороне, потому что понимают, что ВСУ уже очень скоро освободят Энергодар и ЗАЭС", - говорится в сообщении.

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