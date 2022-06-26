Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции: роют окопы рядом с захваченной ЗАЭС. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно захваченном Энергодаре российские военные пытаются укрепить свои позиции и роют окопы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Энергодар.
"Стало известно, что 24 июня они укрепляли окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, "построили" фортификационные сооружения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что рядом с поселком Мичурина (Васильевский район) замечена реактивная система залпового огня.
"Эти уроды вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы. И готовятся к обороне, потому что понимают, что ВСУ уже очень скоро освободят Энергодар и ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Vlad Lancev
показать весь комментарий26.06.2022 10:31
+7 Андрей Лавриненко e607e4e3
показать весь комментарий26.06.2022 10:30
+7 Андрей Лавриненко e607e4e3
показать весь комментарий26.06.2022 10:31
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З цієї ж причини будівництво Курської АЕС продовжується. А зупинити його нам простіше простого. Щоб було для рф ударом на мільярди доларів.
З цієї ж причини Придністров'я існує.
З цієї ж причини Білорусь відповідь не отримала та не була деокупована.
Мені здається що ми вистояли виключно завдяки ТРО, яке зараз бездарно використовують так як попутали місцями ТРО і ДФТГ.
Армії і ТРО не було, станцію обороняли нацгвардія зі стрілковою зброєю.
Но могло б все бути навпаки.
линий обороны и выбить их от ту да будит практически не возможно.
Как можно было такое допустить, это же стратегический объект,
Нет ни каких сомнений, что это была сдача юга-востока.
Рашка вже заявила, що готові продавати Україні електроенергію. Перед цим станцію навідали їх спеціалісти і виявили, що електроенергію спрямувати на Рашку не вийде, тому будуть просто реалізовувати.