Мать спасенной из-под завалов в Киеве девочки – гражданка РФ. Женщину зажало бетонной плитой, ее пытаются достать, - Геращенко. ВИДЕО

Сейчас спасатели достают из-под завалов мать девочки, которую ранее передали медикам. Женщину зажало бетонной плитой, но она еще жива.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Женщина, зажатая бетонной плитой после удара ракеты, - гражданка России. Путин убил ее мужа и покалечил дочь. Спасатели продолжают разбор завалов, чтобы вытащить раненую гражданку России", - говорится в сообщении.

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