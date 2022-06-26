Ракетный удар по Киеву был нанесен из региона Каспийского моря, - Воздушные Силы ВСУ

Российские оккупанты бьют по территории Украины, в частности, из региона Каспийского моря.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Стратегические бомбардировщики - ТУ-95 и Ту-160, которые нанесли удар по Киевщине сегодня. Эти бомбардировщики применяют из района Каспийского моря, в районе Астрахани, они оттуда взлетают. ... Ракеты, которые они запускают, могут лететь на расстояние 5 500 км, то есть им (самолетам. – Ред.) залетать к нам совершенно не обязательно, им нужно просто взлететь в воздух, выйти на боевой курс и выпустить те ракеты.

Таких ракет было от 4 до 6 сегодня. Наша ПВО сработала, часть ракет была сбита", - сказал он.

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