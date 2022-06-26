Ракетный удар по Киеву был нанесен из региона Каспийского моря, - Воздушные Силы ВСУ
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Российские оккупанты бьют по территории Украины, в частности, из региона Каспийского моря.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.
"Стратегические бомбардировщики - ТУ-95 и Ту-160, которые нанесли удар по Киевщине сегодня. Эти бомбардировщики применяют из района Каспийского моря, в районе Астрахани, они оттуда взлетают. ... Ракеты, которые они запускают, могут лететь на расстояние 5 500 км, то есть им (самолетам. – Ред.) залетать к нам совершенно не обязательно, им нужно просто взлететь в воздух, выйти на боевой курс и выпустить те ракеты.
Таких ракет было от 4 до 6 сегодня. Наша ПВО сработала, часть ракет была сбита", - сказал он.
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Даже сравнить его с Расмуссеном - небо и земля.
Як мені "подобаються" іксперди, які сидячи у безпеці, когось змушують йти на смерть.
Може ще й небезкоштовно. Бумеранга тобі, дєдуля по самі гланди, бо незабажай іншим, чого собі не бажаєш.
З такими "зусиллями" влади по входженню в ЄС, у нас скоро теж будуть пакувати в автозаки і вести у військові частини. Так що "інтеграція" в ЄС в сфері дотримання прав вже повним ходом відбувається)
пусть тренируются принимать наши ракеты.
Просто валить все Ту-160 над Каспием - и у них настанет прозрение.
Ту-95 - не такая дорогостоящая цель, но и она сгодится.
Это вопрос применения современных ракет "воздух-воздух", от которых
большому бомбардировщику увёртываться весьма не просто.
с американских спутников.
От калибров же нужны турельки с экипажем и 4 или 6 стингерами на стационарном базировании. Вот ими маневрировать и понимать примерный курс полета и сбивать калибры можно даже с уверенностью некоторой. А x-22 и искандер сбивать нечем, в пикировании скорость же огромная, по сути 1 километр и 1 секунда, надо иметь специфическое пво как двуствольный пулемет до 105 градусов наклона, чтобы вертикально вверх смотреть, ну и взрыватели по радару иметь с лазерным лучом для управления. Тогда можно расстрелять ракету за 1-2 секунды до ее попадания в цель, но это надо действительно держать пулемет прямо на курсе цели, да и ракета не обязательно взорвется в воздухе, может уйти с траектории при потере руля какого-то или стабилизатора, уйти от пулеметной очереди и попасть в жилой дом, а не в цель.
все старстрики охраняют дачу нашего брежнева?
за некоторое количество секунд перед попаданием.
так что тут ты выстрелил себе в голову
чтобы CNN крутило кадры ихнего скотства по всему миру ?
гражданские успевают заснять пролет этих ракет на мобильные телефоны, блеать, оператор стингера уж точно раздуплиться?!
держат подальше свой хлам советский
Знаешь..что самое смешное в твоей тупой писанине? Что точно так же ты можешь писать о пробемах беременности у австралийских кенгуру. Знания одинаковые!)))