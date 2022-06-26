Спасатели извлекли из-под завалов в Шевченковском районе Киева пострадавшую женщину, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 10:30 на месте проведения АСР в Шевченковском районе в девятиэтажном жилом доме из-под завалов деблокирована пострадавшая женщина, которая передана бригаде СМП", - говорится в сообщении.

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