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Спасатели извлекли из-под завалов в Шевченковском районе Киева пострадавшую женщину, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс

Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 10:30 на месте проведения АСР в Шевченковском районе в девятиэтажном жилом доме из-под завалов деблокирована пострадавшая женщина, которая передана бригаде СМП", - говорится в сообщении.

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Спасатели извлекли из-под завалов в Шевченковском районе Киева пострадавшую женщину, - ГСЧС 01
Спасатели извлекли из-под завалов в Шевченковском районе Киева пострадавшую женщину, - ГСЧС 02
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Топ комментарии
+11
Привезите Урода который предлогал сохранить путену лицо и дать ему победить чтобы он самоудовлетворился в том что наделал.
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26.06.2022 11:44
+10
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26.06.2022 11:42
+10
А хто той, хто казав: Главноє пєрєстать стрєлять?
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26.06.2022 11:54
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громадянку раїсі..ось такий він - руський мир...
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26.06.2022 11:36 Ответить
с видом на жительство возможно
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26.06.2022 11:39 Ответить
а в нас звідти ще два баха по Лівому березі

И прямо сейчас на посадку в Гомеле заходит самолет командования ВКС РФ. https://t.me/flagshtok/8999
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26.06.2022 11:40 Ответить
Тільки що десь з Ірпеня,з того напрямку два сильні вибухи,напевно ракети...
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26.06.2022 11:46 Ответить
на лівому відчувалось зі сторони Броварів
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26.06.2022 12:45 Ответить
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26.06.2022 11:42 Ответить
Горе верхнім поверхам багатоповерхівок.
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26.06.2022 11:43 Ответить
Привезите Урода который предлогал сохранить путену лицо и дать ему победить чтобы он самоудовлетворился в том что наделал.
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26.06.2022 11:44 Ответить
Если он урод, то когда тогда тот, кто отдал Путину 386 ракет х-22 в 2000 году? Уже где-то 80 штук вернули назад. Осталось еще 306. Меньше, так как прогнили и пошли на учениях или попытки модернизации, но не меньше сотни еще прилетит, а скорее ближе к двум. Наших, только наших ракет.
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26.06.2022 11:48 Ответить
А хто той, хто казав: Главноє пєрєстать стрєлять?
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26.06.2022 11:54 Ответить
Блин, садить и ловить рашкину агентуру скорее
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26.06.2022 11:55 Ответить
Ось такий він "русский мир". А набагато вірніше кацапсько-москальський.
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26.06.2022 11:55 Ответить
Наше аружіє будет защіщать расійскіх граждан всєгда і вєздє - в любой точке міра . .
.
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26.06.2022 12:18 Ответить
Кремлівське одоробало - здохни і не тероризуй весь світ , тварюка ‼️
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26.06.2022 12:37 Ответить
Мало оцього одного підара,потрібно щоб 80 % парашенців здохли,тоді буде сенс!
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26.06.2022 15:18 Ответить
По мирному ескалібуру в кожен кацапський дім.
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26.06.2022 19:55 Ответить
 
 