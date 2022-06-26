Оккупанты стягивают силы на Славянском направлении и попытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка, - Кириленко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска накапливают силы в Славянском направлении, они не меняют тактику и попытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка. Однако ВСУ уже готовы их встретить.
Об этом сообщил в эфире национального телемарафона начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Наблюдаем накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии на Славянском направлении. Враг применяет свою тактику и пытается продвинуться поближе к линии нашей обороны для того, чтобы кроме ракет, самолетов, которые они системно используют в Донецкой области, использовать ствольную артиллерию для обстрелов города. Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию. Но то, что мы сделали в Донецкой области, оно с тактической точки зрения и нашей оборонной стратегии делает все возможное, чтобы не дать врагу использовать такую тактику, но он все равно будет ее применять. Мы готовы и будем стоять столько, сколько нужно", – сказал Кириленко.
Пожалуйста, подождите...
Смерть придумав Господь - ти повинен змиритися.
Християнин НЕ може вимагати від Господа кращої долі чим доля його единого сина.
Единого сина Господа - римляни убили прибивши до хреста, як розбійника.
Если молится, то пусть молится в своем сарае, а не изрыгивает свои сектанские речи прилюдно.
І скоро осінь - бездоріжжя, річки, болта, довгі дороги від рф до лінії фронту...
Все буде Україна.
Все буде Україна!
Четире месяца Попасную брали "катком".
Словянск, Краматорск - все ще Украина!
до Запорожья, Днепра, Павлополя - сотни километров по болотах.
Из под Києва - выгнали. Из под Сум - выгнали, Из под Чернигова - выгнали, Из под Харькова - выгнали.
Николаев - был в окруженнии аж до Южноукраинской АЭС орки дошли - выгнали.
Одесу брали 100 раз десантом из Приднестровья.
Засохни в своей мокшании.
руская смерть - это водные преграды и болота.
Типичный пример - под Киевом и Белогоровка.
Днепр и болота запада Украины - это запредельная преграда для путлера.
Там и ждет его погибель.
Ты откуда из под Мозыря пишешь?
І взагалі , навіщо ЗСУ витрачати дефіцитні снаряди , яких навіть не вистачає на фронті , на якусь донецьку вату . ? Кому твій Донецьк потрібен ?? Не до нього зараз .
Як ви вже дістали своїм - вот ви целих восім лет дамбили бамбас ! .
Он навіть - імперське лайно Гірькін сумнівається що руснявій армії вдасться захопити Слов'янськ , пропонує гнида - не " битися лобом в бетонні стіну" , а взяти його в оточення . .
По друге - гірькін хоч і свиноморде чмо , але на військовій тактиці все ж розуміється краще за генералів руснявого генштабу . І добре що він в - опалі , і його не допускають до планування операцій . Бо проблем би нам це додало .
Если бы говорил не по методичке, и там небыло скрытой цели - уже давно был бы убран. Все что он говорит можно делить на ноль, хотя у нас многие нашли в нем замену Арестовича
Где его жена, дети?
Бобыль умирающий от рака - вот морда твоего кумира.
У зели и лицо и дети и жена и здоровье. Типичный Европейский лидер.
Некоторые выбрали бороться в берцах.
Миллионы не сломишь.
Даже Харьков за 80 км. от рашки - послал твоего путлера накуй.