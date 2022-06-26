Кулеба об обстреле Киева: Саммит G7 должен ответить новыми санкциями и более тяжелым вооружением для Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал обстрел Киева российскими оккупантами.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Ей 7 лет. Украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала ее дом. Многие другие по всей Украине находятся под обстрелами. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Больной империализм России нужно победить" , – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+26 Бенина Мама
показать весь комментарий26.06.2022 12:32
+17 18c49ed2
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+12 Yakov Yakov
показать весь комментарий26.06.2022 12:38
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Страшно...
Якщо ні, то хтось має йому повідомити про його роботу - ким він працює і що мусить робити.
Заяви - то робота Президентів.
И вот пока мир что-то не сделает, это и будет продолжаться.