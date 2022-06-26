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Кулеба об обстреле Киева: Саммит G7 должен ответить новыми санкциями и более тяжелым вооружением для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал обстрел Киева российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Ей 7 лет. Украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала ее дом. Многие другие по всей Украине находятся под обстрелами. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Больной империализм России нужно победить" , – говорится в сообщении.

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Кулеба об обстреле Киева: Саммит G7 должен ответить новыми санкциями и более тяжелым вооружением для Украины 01
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Топ комментарии
+26
Эти уроды и обстреливают Киев и друге города "в честь" саммита G-7. Санкции- это хорошо, но бешеную собаку надо усыпить всем миром, а не играться в бесконечные санкции.
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26.06.2022 12:32
+17
Так это и был спич ***** именно для саммита G7 - "Мне на все абсолютно насрать. Я готов убивать все и всех ради своих целей". Отморозок и моральный урод у руля власти орды.
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26.06.2022 12:33
+12
з путіним треба зробити теж саме , що з усамою бен ладеном.
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26.06.2022 12:38
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Эти уроды и обстреливают Киев и друге города "в честь" саммита G-7. Санкции- это хорошо, но бешеную собаку надо усыпить всем миром, а не играться в бесконечные санкции.
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26.06.2022 12:32 Ответить
Треба як у Югославії - розхєрачить нацистів нахєр
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26.06.2022 12:48 Ответить
💯% ый повод для поставок дальнобойных на 300 км химерсов💥👍 И конечно ПРО❗
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26.06.2022 13:21 Ответить
Так это и был спич ***** именно для саммита G7 - "Мне на все абсолютно насрать. Я готов убивать все и всех ради своих целей". Отморозок и моральный урод у руля власти орды.
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26.06.2022 12:33 Ответить
Не думаю, что G7 это повод для такого массированного обстрела. Скорее всего, кацапам где-то очень сильно прищемили яички. Может химарсы удачно попали, а может что-то более серьезное.
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26.06.2022 12:39 Ответить
Ракетні удари по Києву - це навмисна ескалація та сигнал саміту G7, - експрем'єр Швеції Більдт Джерело: https://censor.net/ua/n3350299
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26.06.2022 13:07 Ответить
Какая разница. что пишут свиньи? Пропихиваете кацапскую помойку или надеетесь переубедить кацапов, найти среди них хороших хрюске?
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26.06.2022 12:41 Ответить
з путіним треба зробити теж саме , що з усамою бен ладеном.
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26.06.2022 12:38 Ответить
Обстрел жилых районов чтобы вызвать много жертв среди гражданских был осуществен кремлевскими нацистами целенаправленно чтобы вызвать побольше резонанс в мировом обществе и призывы вернуться к переговорам. Потому что вчерашний обсрел военных обьектов и заправок не вызвал нужного ефекта по мнению рашистов.
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26.06.2022 12:40 Ответить
Дадуть танки, артилерію, рсзв... по 1 штуці. Вони говорять що рашисти повинні програти, а Україна виграти, але в їх розумінні перемога України буде навіть якщо від неї залишиться одна львівська область. роіся не повинна виграти, але проти десяти тисяч кацапських столів арти ми дамо аж дві сотні.
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26.06.2022 12:41 Ответить
Що заважає вдарити по прикордонним районам запаребріка?
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26.06.2022 12:42 Ответить
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26.06.2022 12:52 Ответить
умных цитируют все,независимо оттого есть или нет собственные мысли
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26.06.2022 13:15 Ответить
малорос із цирку не наважується віддати такий наказ - ударити по самій метрополії, по самій Москві, де той самий великий Пан сидить, куди він їздив розважати його бояр за корпаративами..

Страшно...
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26.06.2022 12:51 Ответить
Ты много гадишь на censor. Ты тролль. Это не ярлык . Это анализ. В любом случае ты знаешь ответ на свой вопрос. Да. Не прикрывайтесь Порошенко. Только идиот будет платить деньги за вашу болтовню. А Порошенко не идиот.
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26.06.2022 14:12 Ответить
Нам далт Гарпуны только когда мы потопили крейсер Маскву. Теперь нам нужно уничтожить чем то вражеские аэродромы, склады и мосты чтобы нам дали оружие посерьезнее. Запад смотрит на что мы способны и только тогда с опозданием нам начинает помогать
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26.06.2022 12:47 Ответить
Дивлюсь на жахливі фото і відео в Україні і пригадую жахливі фото з Грузії, Сирії...Хто небудь тоді особливо переймався трагедіями в тих країнах? Отак і зараз.Тим хто далеко звідси, не болить наша біда.Вони зачухаються коли вона постукає до них у вікна й двері.А ще,між білим і чорним,між добром і злом існує гешефт,якому до лампочки кров,біль і страждання.
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26.06.2022 12:57 Ответить
Может, сначала правительству стоит определиться, с кем оно - с цивилизованными странами, или с русским миром, да начать хоть немного бороться с коллаборантами на подконтрольных территориях, а уже потом что-то требовать? А то девятый год идет война, по всей Украине ватники не только пешком ходят но еще и законы, постановления да судебные решения принимают, а на банковой все в многовекторность играют
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26.06.2022 12:58 Ответить
Кулєба надсилав Ноту до Бєлурусі, з території якої була агресія? Офіційну, розрекламовану в СМІ і падтверджену в ООН...?

Якщо ні, то хтось має йому повідомити про його роботу - ким він працює і що мусить робити.

Заяви - то робота Президентів.
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26.06.2022 13:04 Ответить
*****: "Да, я ***** и потерял все берега. А что вы мне сделаете?"
И вот пока мир что-то не сделает, это и будет продолжаться.
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26.06.2022 13:23 Ответить
про це мав би казати не Кулеба G7, а G7 Кулебі
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26.06.2022 13:23 Ответить
 
 