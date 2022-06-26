Ракетные удары по Киеву – это умышленная эскалация и сигнал саммиту G7, - экс-премьер Швеции Бильдт
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Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт считает, что ракетный удар по Киеву - ни что иное, как умышленная эскалация со стороны России.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Трудно расценивать утренний ракетный обстрел жилых кварталов Киева иначе, как умышленную эскалацию и сигнал для сегодняшней встречи G7 в Эльмау", - пояснил Бильдт.
Напомним, 26 июня российские оккупанты обстреляли 9-этажное здание в Киеве.
Известно, что 1 человек погиб, а 4 – госпитализированы.
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Топ комментарии
+15 Виктор Паплинский
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Нота - офіційне підтвердження - яка країна почала агресію першою.
Чому зелена влада, НАВІТЬ, ноту не надсилає Білорусі?
але ми на провокації не піддамось ні за що й ніколи !!!
а то Путін нападет? Або що? Щось я піздежа Арестовича так й не зрозумів
або у іншому випадку війска Біларусі будуть щось робити, так?
Прослухати, хто арістович - https://translate.google.com/?hl=uk&sl=en&tl=uk&text=Peace%20Door%20Ball&op=translate
У небе Беларусі надзвычайная актыўнасць расійскіх самалётаў. Акрамя расійскіх самалётаў-забойцаў і самалётаў для перавозкі ************ ВКС РФ, Флагшток зафіксаваў незвычайныя паводзіны лёгкага расійскага двухматорнага самалёта Piper Aztec PA-23-250 з нумарам RA78610. На працягу 4 апошніх дзён самалёт метадычна лётае змейкай ад Магілёва да мяжы з Літвой.
Такая траекторыя характэрна для правядзення дэталёвай тапаграфічнай здымкі тэрыторыі.
https://t.me/flagshtok_chat/58401
Может хватит уже брехать и нагнетать? Или есть методичка любым способом "спровоцировать" и "втянуть"?
Україна - мішень у тірі, нас можна знищувати безкарно
але ми відповідати не маємо права
Цим вони поперше додають впевненості росіянам в своїх діях, а по друге фактично змушують Україну до миру адже виграти таку війну фактично не можливо. Одні використовують всі засоби та заходи іншим обмеження, а щоб все це було не так очивидно дамо українцям кілька пушок за одно себе заспокоїм і росіян не розгніваєм.
Игра в одни ворота.
- уся БЕЗ ВИНЯТКУ промисловість України вже знищена ракетами
- гинуть від 100 до 620 українців в день, як бахваляться кацапи - кожні семь секунд ми вбиваємо по українцю
але ВІДПОВІДАТИ на ракетні обстріли нам НЕМОЖНА ?
я - хар'ківянин
у моєму трехповерховому будинку на 60 квартир лише троє во воторому турі голосувало за Порошенко - це мої власні опитування
за Гепу, гопника-наперсточника з нашого Благбазу
проголосувала переважна більшість хар'ківян
навіть коли він вже остаточно тиждень як іздох
а останні дії Гепи були
- збити меморіальну доску Шевельову у день народження Шевельова ( Шевельов писал на української мові и в основном про Голодомор)
- відновити назву метро знов на Маршала Жукова
- найбільш відома публічна декларація Гепи (прокламована з колорадської стрічкою на лацкані) - «Я приглашаю вас в город Харьков на площадь Свободы, где стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. И если вы только попробуете его сломать, я как харьковский городской глава заявляю, что сломаю вам две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда этим не занимались».
удар по жилым кварталам минска и москвы.
а європа хоче йому @бало зберегти