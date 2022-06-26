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Ракетные удары по Киеву – это умышленная эскалация и сигнал саммиту G7, - экс-премьер Швеции Бильдт

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

київ

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт считает, что ракетный удар по Киеву - ни что иное, как умышленная эскалация со стороны России.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Трудно расценивать утренний ракетный обстрел жилых кварталов Киева иначе, как умышленную эскалацию и сигнал для сегодняшней встречи G7 в Эльмау", - пояснил Бильдт.

Напомним, 26 июня российские оккупанты обстреляли 9-этажное здание в Киеве.

Известно, что 1 человек погиб, а 4 – госпитализированы.

Читайте также: Кулеба об обстреле Киева: Саммит G7 должен ответить новыми санкциями и более тяжелым вооружением для Украины
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Топ комментарии
+15
Ракети летіли з Бєларусі. МЗС України спроможне направити офіційну ноту державі Білорусь?

Нота - офіційне підтвердження - яка країна почала агресію першою.
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26.06.2022 12:59
+15
Арестович вчора *******, що нас Беларусь намагається СПРОВОКУВАТИ на відповідь
але ми на провокації не піддамось ні за що й ніколи !!!
а то Путін нападет? Або що? Щось я піздежа Арестовича так й не зрозумів
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26.06.2022 13:03
+12
цікаві правила гри:
Україна - мішень у тірі, нас можна знищувати безкарно
але ми відповідати не маємо права
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26.06.2022 13:00
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Ракети летіли з Бєларусі. МЗС України спроможне направити офіційну ноту державі Білорусь?

Нота - офіційне підтвердження - яка країна почала агресію першою.
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26.06.2022 12:59 Ответить
рашка и их союзнички бульбаши делают что хотят. Им до одного места "ноты".
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26.06.2022 13:01 Ответить
Питання завишилося відкритим.
Чому зелена влада, НАВІТЬ, ноту не надсилає Білорусі?
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26.06.2022 13:17 Ответить
Так белорусы же наши "братья", если послушать Дрыстовича. Власть не хочет, что бы у нас с ними отношения портились. А то еще таракан спровоцируется...
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26.06.2022 13:25 Ответить
Удар был нанесен с района Астрахани, вы хотя бы слушайте СВОИХ военных, а не ведитесь на вой провокаторов!
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26.06.2022 13:35 Ответить
А тому і не надсилає що тоді бульбафюрер усім розкаже коли йому подзвонив зеля та розпатякав про вагнерівців а це було до того як їх затримали…яйця нелоха в цупкому кулаці бульбавиродка
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26.06.2022 13:54 Ответить
Арестович вчора *******, що нас Беларусь намагається СПРОВОКУВАТИ на відповідь
але ми на провокації не піддамось ні за що й ніколи !!!
а то Путін нападет? Або що? Щось я піздежа Арестовича так й не зрозумів
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26.06.2022 13:03 Ответить
тобто нас МОЖНА знищувати БЕЗКАРНО, так?
або у іншому випадку війска Біларусі будуть щось робити, так?
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26.06.2022 13:14 Ответить
Не звертайте уваги. То з розряду атопутінападе.
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26.06.2022 13:18 Ответить
Естественно не хватает ни снарядов ни ракет. Отошли из Северодонецка и Золотого просто так, потому что было скучно? или потому что у орков артиллерии в 10 раз больше и они просто все сносят в щебень?
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26.06.2022 13:22 Ответить
якби в нас дійсно був такий дефіцит снарядів і ракет, про який ви кажете, то ми б знищували перш за все склади *********** на території ворога, нафтобази та аеродроми з ворожими літаками та пункти зберігання ворожої техніки. Щоб не виловлювати все це поштучно вже на нашій території.
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26.06.2022 13:31 Ответить
Шо ти мелеш?
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26.06.2022 13:24 Ответить
Абдрыстович это звиздун☝ Точка.
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26.06.2022 13:17 Ответить
Воно Мир Дверь Мяч. Peace Door Ball.
Прослухати, хто арістович - https://translate.google.com/?hl=uk&sl=en&tl=uk&text=Peace%20Door%20Ball&op=translate
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26.06.2022 13:19 Ответить
арестович, как и геращенко - любитель русскаго мира. Не смотрите его - нервы целее будут.
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26.06.2022 13:21 Ответить
аферистовича уже скоро будут бить за его словесный понос... несет совершенно не контролирую свой ротовой сфинктер.
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26.06.2022 13:27 Ответить
******** що хло в машкарі лукадрижча то - не то,то- другоє. В дійсності, більш за все небажає перемоги й домпгається поразки жОПа президента !!!
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26.06.2022 19:04 Ответить
Яшчэ і самалёт-картограф

У небе Беларусі надзвычайная актыўнасць расійскіх самалётаў. Акрамя расійскіх самалётаў-забойцаў і самалётаў для перавозкі ************ ВКС РФ, Флагшток зафіксаваў незвычайныя паводзіны лёгкага расійскага двухматорнага самалёта Piper Aztec PA-23-250 з нумарам RA78610. На працягу 4 апошніх дзён самалёт метадычна лётае змейкай ад Магілёва да мяжы з Літвой.

Такая траекторыя характэрна для правядзення дэталёвай тапаграфічнай здымкі тэрыторыі.
https://t.me/flagshtok_chat/58401
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26.06.2022 13:18 Ответить
А що - у білорусів теж картографи гроші прокрали? Адже, якщо ти плануєш ескалацію військову, то готуєшся до неї! Перед ІІ Світовою німецькі "юні туристи" з "Гітлерюгенду" з"їздили майже всю територію Британії та континентальної Європи у "велосипедних прогулянках" І не тільки картографували детально місцевість, але й фіксували стан доріг - їх покриття та ширину дорожного полотна Але ж це - робота на території противника! Що заважало бульбашам зробить це на своїй?
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26.06.2022 13:56 Ответить
Картографування для деталізованої прив'язки рельєфа к супутниковим координатам,й створення 3-д моделей,для прокладання курсу крилатих ракет
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26.06.2022 19:07 Ответить
неправда. Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що пуски по Києву були здійснені з Каспійського моря, недалеко від астрахані.
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26.06.2022 13:21 Ответить
Дивіться ранкові повідомлення. Кільканадцять пусків з страт.бомбардувальникі виконано з Мозирского р-ну,гомельської обл. р. Білоруси. Перш,ніж заперечувати розберіться з об'єктивкою
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26.06.2022 19:11 Ответить
"Ракетный удар по Киеву был нанесен из региона Каспийского моря, - Воздушные Силы ВСУ Источник: https://censor.net/ru/n3350282"

Может хватит уже брехать и нагнетать? Или есть методичка любым способом "спровоцировать" и "втянуть"?
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26.06.2022 13:27 Ответить
Мы даже не разорвали дипотношения и не ввели визовый режим с бульбашами. Прикинь
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26.06.2022 13:42 Ответить
А с кацапами с 2014 по 2022 разорвали и ввели?
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26.06.2022 14:04 Ответить
Може ще в московію ноти будемо відправляти? Ви доросла людина чи підліток?...
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26.06.2022 14:58 Ответить
цікаві правила гри:
Україна - мішень у тірі, нас можна знищувати безкарно
але ми відповідати не маємо права
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26.06.2022 13:00 Ответить
В в 2006 году у Украины были 26 Ту 22 ( это те что нанесли удар из Белорусии) их уже давно уничтожили. Так что отвичать нечем, ну о ракетной программе вы и сами знаеете.
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26.06.2022 13:15 Ответить
Справа не в відповіді України, а в заявах Заходу що ми немаємо обстрілювати територію росії.
Цим вони поперше додають впевненості росіянам в своїх діях, а по друге фактично змушують Україну до миру адже виграти таку війну фактично не можливо. Одні використовують всі засоби та заходи іншим обмеження, а щоб все це було не так очивидно дамо українцям кілька пушок за одно себе заспокоїм і росіян не розгніваєм.
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26.06.2022 13:35 Ответить
складається враження, що "зелень" просто "підігрує" рашистам в їх терорі щодо українців. - Бо як інакше примусити українців схвалити "план капітуляції" від "зе-шобли"? І якби Джонсон весь час не смикав за рукав боневтіка, той вже б давно такий "план" підписав, ще на початку квітня в Стамбулі.
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26.06.2022 13:25 Ответить
ЗСУ, НГУ та ТРО відповідають по усій лінії фронту. Приізджай-побачиш особисто.
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26.06.2022 13:32 Ответить
У кацапов нет никаких ограничений в моральном плане. Они делают абсолютно всё. Удар по детсадику? Да пожалуйста! Разнести город артой и авиацией? Да без проблем!
Игра в одни ворота.
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26.06.2022 13:06 Ответить
та ви шо..то була дивізія градів, замаскована під дитсадок (сарказм)
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26.06.2022 13:19 Ответить
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26.06.2022 13:42 Ответить
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26.06.2022 13:07 Ответить
Відбувається якась чухня.
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26.06.2022 13:11 Ответить
- біля 4 млн українців виїхали з України
- уся БЕЗ ВИНЯТКУ промисловість України вже знищена ракетами
- гинуть від 100 до 620 українців в день, як бахваляться кацапи - кожні семь секунд ми вбиваємо по українцю

але ВІДПОВІДАТИ на ракетні обстріли нам НЕМОЖНА ?
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26.06.2022 13:20 Ответить
Со стороны Запада и Украины ответы рашке должны быть противоположны кремлевским ожиданиям. А именно увеличение поставок оружия и нанесения ударов по росийским обьектам в том числе по росийской территории. Прятать голову в песок и ждать пока у рашистов закончатся ракеты очень тупо. И рашисты выпустили по Украине и по Киеву за два для около 100 ракет. Так что пускай тоже никого не пугают эскалацией. Эскалация в Украине уже давно с 24 февраля идет. И ***** применяет против Украины все что у него есть.
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26.06.2022 13:14 Ответить
Вместе с ракетами в Киев пожаловал московкий имперец дмитрий быков. Будет учить "этих тупых хохлов" "великой русской культуре"
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26.06.2022 13:16 Ответить
а Пушкіна він нам буде читать?
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26.06.2022 13:21 Ответить
Поважають сильних в цьому химерному світі.Якби ми не асфальт клали а "Сапсани" будували то думаю що ракети рашофашистів не летіли нагло і безкарно.Але 73% хотіли доріг а не сильної оборони України.Терпимо і чіхаємо дупи бо аідплата за дурну голову падає з небес калібрами та іскандерами.
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26.06.2022 13:18 Ответить
та не було тих 73% що ж ви за люди..то були НАМАЛЬОВАНІ вибори. Не має у нашій країні такої кількості дебілів
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26.06.2022 13:21 Ответить
Недооцінюйте "мудрий наріт" в його дебільності. 73% голосували за "прастова парня з народа", або "я нє за Зєлєнскава, я протів Парашенка!" Не було варіанту "не підтримую жодного", і всі, хто проти Пороха, ломанулись голосувати за Зе. Плюс, пропаганда Г+Г і тупий серіал "Слуга Урода" зробили свою справу.
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26.06.2022 13:32 Ответить
ні, не були вони намальовані
я - хар'ківянин
у моєму трехповерховому будинку на 60 квартир лише троє во воторому турі голосувало за Порошенко - це мої власні опитування

за Гепу, гопника-наперсточника з нашого Благбазу
проголосувала переважна більшість хар'ківян
навіть коли він вже остаточно тиждень як іздох

а останні дії Гепи були
- збити меморіальну доску Шевельову у день народження Шевельова ( Шевельов писал на української мові и в основном про Голодомор)
- відновити назву метро знов на Маршала Жукова
- найбільш відома публічна декларація Гепи (прокламована з колорадської стрічкою на лацкані) - «Я приглашаю вас в город Харьков на площадь Свободы, где стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. И если вы только попробуете его сломать, я как харьковский городской глава заявляю, что сломаю вам две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда этим не занимались».
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26.06.2022 13:35 Ответить
При чому тут столиця, атакували багато інших, які не на лінії фронту, але на лінії логістики. СБУ спить,Буданов не хвилюється.хтось коригування проводить,а вони відео блохастих знімають. Ворог біснується,але люди гинуть
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26.06.2022 13:24 Ответить
Нехай і надалі, дають по 4 хаймарси з патиками дальністтю в 70км. Їм по Києву можна, нам лише по складам на своїй території можна. Маю повне права роскритикувати сраних європейських лідерів! Усіх крім Бориса, він єдиний хто має яйця!
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26.06.2022 13:24 Ответить
Украiнцi так i не зрозумiли, що брутальна агресiя рашистiв i "нема чим вiдповiсти" це прямий наслiдок вибору у 2019. Бубочка поволi встановлює диктатуру "бо вiйна", i будує "харошую расiю с харошiмi руцкiмi" замiсть Украiни.
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26.06.2022 13:29 Ответить
Це сигнал,що клован з його дєрьмаками,агрохіміями та іншою зеленою шоблою-повне лайно.
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26.06.2022 13:30 Ответить
Единственное, что приведёт в чувство колхозенфюрера и его папу, кремлевского карлика-шизофреника вонючего путлера, это ракетный
удар по жилым кварталам минска и москвы.
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26.06.2022 13:35 Ответить
Да хрін великий Путін клав на ваш саміт
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26.06.2022 13:39 Ответить
Мы никого не можем провоцировать. Поэтому нас смело уничтожают. Удар по Киеву-отвлекающий маневр от продвижения рашистов через Мариуполь на запад. Большими колоннами.
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26.06.2022 14:07 Ответить
х!йло показує що срати хотів на ту європу, і він буде робити що заманеться без наслідків,
а європа хоче йому @бало зберегти
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26.06.2022 14:13 Ответить
А що хоче Президент України?
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26.06.2022 16:21 Ответить
 
 