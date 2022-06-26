Если Украина утратит статус кандидата на членство в ЕС из-за срыва назначения главы САП, то отвечать придется Зеленскому, - журналист Николов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В случае срыва назначения главы САП, Украину могут лишить статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.
"В пятницу меня на одном из телеэфиров допрашивали: "Разблокирует ли Офис президента назначение руководителя САП как значится в кандидатских условиях в Евросоюз?"
А я не то что петлял, а честно говорил, что ермаковские уроды встанут на уши, но будут сопротивляться. И так же Зеленский должен стоять на стреме. Если это назначение будет сорвано, то Украина потеряет кандидатский статус. И тогда уже Зеленский лично будет вынужден отвечать раздраженным украинцам, почему он про#бил исторический шанс. Потому что международка – это его трек в Офисе президента. Зеленский лично является лицом нашей международной политики", - говорится в сообщении.
Журналист напомнил слова вице-премьера Ольги Стефанишиной, заявившей, что статус кандидата на членство в ЕС не отберут.
"Есть заявление вице-премьера Стефанишиной, что кандидатский статус у нас не заберут, если бы украинские власти не провалили условия. Такая себе мантра для лично Зеленского: "Володя, не ссы, ничего не будет". А дальше все просто. Так и не назначат руководителем САП победителя конкурса, который был руководителем следствия по коррупционному делу Татарова, устроят новый цирк на дроте и будут надеяться, что Евросоюз проглотит пилюлю.
Кстати, в Кремле 23 февраля также надеялись, что Европа проглотит нападение Роисси на Украину. Но получили по п#дюлятору. Так же получат и ушлепки с Банковой. Мамкины стратеги", - подытожил Николов.
Пожалуйста, подождите...
В нас був Президент, який залежав дещо меншою мірою, але вибрали бєніного "боневтіка". Бо по більшості каналів кілька років крутили путинське "хто завгодно, аби не Порошенко".
Маємо.
полудурки, блеать
Баба Беня умирает со смеху.
Це прописано,враховуючи досвід з Туречиною.
Це, так би мовити, кредит довіри до громадянського суспільства в першу чергу.
и объясните Найвэлычнишому, (скорее всего это к близким родственникам) кому-таки небезразлична его печальная судьба, что за всё в Украине отвечает дЕйствующий Президент, а не Порошенко, который УЖЕ вошёл в историю как точно не самый худший Президент.. а нынешнему Верховному это надо ещё доказывать и доказывать, и его кэрив-ныцтво, пока что, - это сплошной трэш, потеря огромных территорий и трагедии людей..(
Всі ж уже зрозуміли, що в 2019 переміг проект кремля.
Ти диви,яка чудасія!