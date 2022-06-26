Если Украина утратит статус кандидата на членство в ЕС из-за срыва назначения главы САП, то отвечать придется Зеленскому, - журналист Николов

В случае срыва назначения главы САП, Украину могут лишить статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу меня на одном из телеэфиров допрашивали: "Разблокирует ли Офис президента назначение руководителя САП как значится в кандидатских условиях в Евросоюз?"

А я не то что петлял, а честно говорил, что ермаковские уроды встанут на уши, но будут сопротивляться. И так же Зеленский должен стоять на стреме. Если это назначение будет сорвано, то Украина потеряет кандидатский статус. И тогда уже Зеленский лично будет вынужден отвечать раздраженным украинцам, почему он про#бил исторический шанс. Потому что международка – это его трек в Офисе президента. Зеленский лично является лицом нашей международной политики", - говорится в сообщении.

Журналист напомнил слова вице-премьера Ольги Стефанишиной, заявившей, что статус кандидата на членство в ЕС не отберут.

"Есть заявление вице-премьера Стефанишиной, что кандидатский статус у нас не заберут, если бы украинские власти не провалили условия. Такая себе мантра для лично Зеленского: "Володя, не ссы, ничего не будет". А дальше все просто. Так и не назначат руководителем САП победителя конкурса, который был руководителем следствия по коррупционному делу Татарова, устроят новый цирк на дроте и будут надеяться, что Евросоюз проглотит пилюлю.

Кстати, в Кремле 23 февраля также надеялись, что Европа проглотит нападение Роисси на Украину. Но получили по п#дюлятору. Так же получат и ушлепки с Банковой. Мамкины стратеги", - подытожил Николов.

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