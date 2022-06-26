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Новости Политика Украины
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Зеленский (16523) членство в ЕС (775) Евросоюз (15872) САП (1947) Юрий Николов (67) Ермак Андрей (1185) Офис Президента (1691)

Если Украина утратит статус кандидата на членство в ЕС из-за срыва назначения главы САП, то отвечать придется Зеленскому, - журналист Николов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський,єрмак

В случае срыва назначения главы САП, Украину могут лишить статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу меня на одном из телеэфиров допрашивали: "Разблокирует ли Офис президента назначение руководителя САП как значится в кандидатских условиях в Евросоюз?"

А я не то что петлял, а честно говорил, что ермаковские уроды встанут на уши, но будут сопротивляться. И так же Зеленский должен стоять на стреме. Если это назначение будет сорвано, то Украина потеряет кандидатский статус. И тогда уже Зеленский лично будет вынужден отвечать раздраженным украинцам, почему он про#бил исторический шанс. Потому что международка – это его трек в Офисе президента. Зеленский лично является лицом нашей международной политики", - говорится в сообщении.

Журналист напомнил слова вице-премьера Ольги Стефанишиной, заявившей, что статус кандидата на членство в ЕС не отберут.

"Есть заявление вице-премьера Стефанишиной, что кандидатский статус у нас не заберут, если бы украинские власти не провалили условия. Такая себе мантра для лично Зеленского: "Володя, не ссы, ничего не будет". А дальше все просто. Так и не назначат руководителем САП победителя конкурса, который был руководителем следствия по коррупционному делу Татарова, устроят новый цирк на дроте и будут надеяться, что Евросоюз проглотит пилюлю.

Кстати, в Кремле 23 февраля также надеялись, что Европа проглотит нападение Роисси на Украину. Но получили по п#дюлятору. Так же получат и ушлепки с Банковой. Мамкины стратеги", - подытожил Николов.

Читайте также: Назначение главы САП – условие сохранения статуса кандидата на членство в ЕС, - Совет общественного контроля НАБУ
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Топ комментарии
+44
Угу..Этот хрипатый поц уже столько законов нарушил-и что?Сильно отвечает?
Баба Беня умирает со смеху.
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26.06.2022 13:55
+32
Ви не можете жити в одній країні з олігархатом і бути повністю "незалежним" від нього. А в нас ще той олігархат - весь має партійне-гебітське-комсомольське походження.
В нас був Президент, який залежав дещо меншою мірою, але вибрали бєніного "боневтіка". Бо по більшості каналів кілька років крутили путинське "хто завгодно, аби не Порошенко".
Маємо.
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26.06.2022 14:03
+31
татаров не Мариуполь, его зеленский не сдаст
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26.06.2022 13:56
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Правила форума Совет форумчан
чи буде у нас хоч колись Президент, незалежний від олігархів, і якому не треба прописувати по п..лятору кожен день, щоб він ліній тримався а не розповзався разом зі своїм ОП і вр, як купа гівна на гарячому асфальті?
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26.06.2022 13:46 Ответить
Хіба Дуда такий залежний від олігархів ?
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26.06.2022 13:54 Ответить
В Польше нет олигархов, поэтому и живут намного лучше, за олигархов украинцы должны благодарить рыжее чудовище.
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26.06.2022 14:35 Ответить
Ви не можете жити в одній країні з олігархатом і бути повністю "незалежним" від нього. А в нас ще той олігархат - весь має партійне-гебітське-комсомольське походження.
В нас був Президент, який залежав дещо меншою мірою, але вибрали бєніного "боневтіка". Бо по більшості каналів кілька років крутили путинське "хто завгодно, аби не Порошенко".
Маємо.
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26.06.2022 14:03 Ответить
певно забуто перше призначення Петі в розгар бойових дій - міністра оборони галантерея, бувшого міліцішти, без військового досвіду
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26.06.2022 17:31 Ответить
Уже был, но нарид "устал от вайны" и решил что "хуже не будет"...
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26.06.2022 14:17 Ответить
Народ втомився не від війни, а від злиднів.
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26.06.2022 21:14 Ответить
Уе перший в Україні президент, яким крутить власна ОПа. Епгадаю, що попемедник Зєлєнского міняли кадри у своїх канцеляріях, як хотіли і жоден керівник їхніх канцелярій не керував ними, як це робить Єрмак із Зєлєнскім.
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26.06.2022 14:25 Ответить
Свалить Дерьмака может только Бакланов,нарыв компру на него и его кореша Татарова,пока Дерьмак не свалил Баклана.
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26.06.2022 23:49 Ответить
Найімовірніше не буде, за 30 років уже видно. Не щастить Україні з президентами, не тягнуть вони таку ношу як Україна. Так що найкраще бути парламентською республікою, як в Америці чи в Англії.
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26.06.2022 21:11 Ответить
я смотрю нарид не умнеет! "видповидать", "зеленскому"
полудурки, блеать
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26.06.2022 13:47 Ответить
Угу..Этот хрипатый поц уже столько законов нарушил-и что?Сильно отвечает?
Баба Беня умирает со смеху.
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26.06.2022 13:55 Ответить
ты не народ,ты из 73% урод!
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26.06.2022 14:15 Ответить
Дайте йому ще 100 днів.
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26.06.2022 13:48 Ответить
А потім іще і іще ... до безконечності.
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26.06.2022 21:09 Ответить
Вони мають права на помилки, як говорив Зеленський.
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26.06.2022 21:19 Ответить
Статус не втратить, але і до ЄС не приймуть. Туреччина вже років 20 у кандидатах...
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26.06.2022 13:49 Ответить
Триматимуть в предбаннику.
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26.06.2022 13:53 Ответить
На короткому повідку
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26.06.2022 21:10 Ответить
Ну як це нічого, Туреччина хоче повернути смертну кару.
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26.06.2022 14:10 Ответить
Дуже демократично. +40 років на шляху до ЄС.
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26.06.2022 14:14 Ответить
Може і втратити! Заява Стефанішиної не текст в якому є "позбавленя кандидатства при невиконані програми".
Це прописано,враховуючи досвід з Туречиною.
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26.06.2022 14:18 Ответить
Вперше прописана саме втрата у разі не виконання умов. То що ці умови повинні були виконані ДО надання цього статусу.
Це, так би мовити, кредит довіри до громадянського суспільства в першу чергу.
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26.06.2022 16:00 Ответить
А це ЄС взагалі на щось здатне? Краще вже з англо-саксами справу мати. І хто такий цей Ніколов, щоб щось взагалі говорити?
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26.06.2022 13:52 Ответить
якщо стоїть ціль все просрати і не встигнути відбити позиції. То тут все закономірно буде. Побавляться тай годі.
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26.06.2022 13:54 Ответить
татаров не Мариуполь, его зеленский не сдаст
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26.06.2022 13:56 Ответить
свиня стіфанчюк вже включив турборежим-хрюкає і краде.
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26.06.2022 13:56 Ответить
..само собой..
и объясните Найвэлычнишому, (скорее всего это к близким родственникам) кому-таки небезразлична его печальная судьба, что за всё в Украине отвечает дЕйствующий Президент, а не Порошенко, который УЖЕ вошёл в историю как точно не самый худший Президент.. а нынешнему Верховному это надо ещё доказывать и доказывать, и его кэрив-ныцтво, пока что, - это сплошной трэш, потеря огромных территорий и трагедии людей..(
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26.06.2022 13:57 Ответить
Втрата (тимчасова) Україною територій та загибель великої кількості людей сталася через Зеленського ? А весь світ чомусь вважає, що через *****..
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26.06.2022 14:09 Ответить
Розкажи це тим кого не захотіли евакуювати і взагалі казати про напад - щоб не було паніки та "пробок" на дорогах.
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26.06.2022 14:12 Ответить
А кого і куда не захотіли евакуювати, невже за кордон евакуювати можно було і до 24?
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26.06.2022 15:59 Ответить
Все можна пояснити та не всім
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26.06.2022 21:12 Ответить
Через ***** - ескалація,а ВТРАТИ через зезидента з його опою!
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26.06.2022 14:21 Ответить
Бездіяльність перед агресією, про яку давно знав, а також зусилля, спрямовані протягом трьох років на підрив обороноздатності, схожі на співучасть в агресії.
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26.06.2022 14:34 Ответить
Хто заколихував суспільство "шашликамі в має, нє нагнітайтє, ви хуже кісєлєва, всьо под контролєм" перед війною? Хто розмінував Чонгар, завдяки чому кацапи як на параді дійшли до Маріуполя та окупували Херсон. Хто з 2019-го по 24.02.22р. жодного разу не підвищив з/п в ЗСУ, що призвело до некомплекту частин на початок війни? Хто замість збільшення фінансування ЗСУ віддав перевагу крадівництву?
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26.06.2022 14:38 Ответить
Если бы Зеленский готовился а войне а не к шашлыкам и не занимался воровством со строительства дорог а выделял деньги на армию то мы бы не потеряли свои теретории, по этому Зе такое же ху... Как и Пу
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26.06.2022 17:51 Ответить
Не заважайте зеленій кодлі краст
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26.06.2022 13:57 Ответить
То це журналіст блокує призначення голови САП чи Офіс зеленського-єрмака-татарова?
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26.06.2022 14:05 Ответить
В МЕНЕ ОДНЕ ПИТАТТЯ,ЯКЕ НЕ ЗНИКЕЄ КОЛИ ТІ ВСІ дєрьмаки З""буться з нашої України ....
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26.06.2022 13:58 Ответить
Коли мудрий нарід обере нових. Дермаків. І так по колу вже 30 років.
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26.06.2022 14:09 Ответить
Тільки тоді, коли їм тут буде загрожувати 3.14Zда. А це - не при бубочці
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26.06.2022 16:30 Ответить
Він за все має відповісти.
Всі ж уже зрозуміли, що в 2019 переміг проект кремля.
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26.06.2022 14:00 Ответить
Та ні,не всі на жаль...
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26.06.2022 14:06 Ответить
Якби так було-то бидлорашка не закидувала би Україну щодня ракетами вже 5-й місяць поспіль, бісячись, що не може її захопити.
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26.06.2022 14:17 Ответить
Ротом заступника Єрмака Жовкви Зеленський озвучує антидержавний, антиконституційний злочин зеленої влади.

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26.06.2022 14:01 Ответить
ГОСПОДИ! Та скільки ж цих уродів в Україні....
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26.06.2022 14:08 Ответить
І всі повернулися чи пішли вгору в Україні після зміни Президента на "будь кого ,аби не Порошенка" у 2019 році!
Ти диви,яка чудасія!
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26.06.2022 14:25 Ответить
В ОП схоже всі, там був жорсткий відбір.
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26.06.2022 14:28 Ответить
Не стреляйте в пианиста. Они играет, чем умеет. Народ выбрал приколоться, вот веселуха до усрачки и пришла. Он и так напуган, оманскому отвечать много за что придется.
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26.06.2022 14:04 Ответить
Опікун щось підписує, а недоросля лише дивиться.
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26.06.2022 14:05 Ответить
Зе жаби будуть выдповыдати за все
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26.06.2022 14:11 Ответить
Я думал россия или путин? А выясняется ,что зе жабы. Перед тобой отвечать будут?)))
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26.06.2022 14:22 Ответить
Еееем... Йому пох.
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26.06.2022 14:15 Ответить
Воно ***** винне за оточення 2500 воених в маріуполі і що ? а ні що бо воно не втікло і воно найвеличнише в мізках дурнуватого населення
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26.06.2022 14:18 Ответить
Люди защищавшие Мариуполь герои. Ты дурнуватый. А население тут причем?
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26.06.2022 14:26 Ответить
Він вже давно, ще з самого початку ні за що не відповідає. Він повинен відповісти за всю свою гнилу команду зрадників фсбшних кротів які і досі продовжують допомагати кацапам.Ніхто ні за що не відповідає, хоча всі вже дєрьмаки, татарови, ахренія,люсі абдрестовічі і т.д заробили кожен на три розстріли і два повішання .
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26.06.2022 14:23 Ответить
я лучше за союз с Великобританией и Польшей и Прибалтийскими странами и Молдовой и Грузией и США и Канадой и Австралией и Турцией и Японией и Арабскими нефтегазовыми странами, и брать больше и больше в новый союз членов и строить новый самый мощный в истории союз! И потом все ЕС перейдет в него!
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26.06.2022 14:25 Ответить
Зеленскому прийдется отвечать за многое , а даже, если непосредственно он не виноват- на войне виноват главный начальник - открыли границы России- виноват, десятки тысяч жертв Мариуполя- виноват. За предательство приведшее к огромному количеству жертв мирного населения - как минимум , пожизненное было бы заслуженным. То, что выгонят из ЕС и ото всюду откуда можно - это точно , так как абсолютная власть это не излечимая болезнь. Из абсолютной власти всегда выростают диктаторы( он уже ,, шашлычный,, диктатор). Диктаторы становятся Гитлерами и Путлерами. Процентов 80 украинцев плюнут ему в морду когда он объявит о втором сроке- ведь,, мамой клялся, что пришёл на один срок - за язык никто не тянул. ,,Ну очень хочется все иметь своё, карманное.
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26.06.2022 14:30 Ответить
Глупо питать иллюзии. Очевидно что большинство населения поддерживает Зеленского. Почитайте комментарии на каналах Арестовича. У меня создалось впечатления что украинцы боготворят не только Зеленского, а всю его власть.
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26.06.2022 15:10 Ответить
"Якби Зеленському на першому місці була важлива доля України і її народу,то голова САП,був би обраний півтора роки тому, а оскільки його і досі немає,то це вказує на те, що "зе" і ОП ложили і на Україну і її народ велику купу "зеленого лайна" ,
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26.06.2022 14:38 Ответить
далі ігри "патрійотів"....прислужники олігархів
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26.06.2022 14:51 Ответить
Зеля втратить кандідатство в ЄС із сотні причин.
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26.06.2022 15:23 Ответить
ЗЕбилы бл.ядские.
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26.06.2022 16:49 Ответить
За эту одну должность в САП, никто не будет рисковать своим будущим. Найдут достойного и назначат в срок. Не быкуйте зрадоботы.
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26.06.2022 17:51 Ответить
Украинцы на жаль не думают а созерцают, как сказал один человек победили глядочи а не читачи. Тот кто читает тот думает над прочитанным, а тот кто смотрит, то он верит увиденному. Вот почему Зеленский и выиграл выборы без какой либо программы. Сериал "СЛУГА НАРОДА"не даром показали,и зрители которых было большинство проголосовали за Зеленского который даже программы своей не имел,"Я ВАМ НЕ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"его слова.Чего и убрали все оппозиционные каналы,а гоняют МАРАФОН. Так что ДУМАЙ-ТЕ!
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26.06.2022 18:05 Ответить
Споглядати телевізор весь час - це прерогатива росіян, а не українців.
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26.06.2022 21:28 Ответить
 
 