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С 2014 года оккупанты создали в ОРДЛО более 200 тюрем для украинцев, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

катування

Представители оккупационных администраций России в Донецкой и Луганской областях создали более 200 постоянных и временных мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров. Через эти тюрьмы уже прошли более 4 тысяч человек, большинство из которых подвергались пыткам и бесчеловечному обращению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова по случаю Международного дня поддержки жертв пыток.

"Пыточная "Изоляция" – место концентрации пыток и издевательств. На этой неделе прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями ГСУ СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя этой незаконной тюрьмы в г. Донецке Дениса Куликовского, известного по прозвищу Палыч. Он предстанет перед судом после ознакомления с материалами, собранными следствием об организации им допросов, изнасилований неестественным способом, пыток электрическим током, имитаций расстрела, помещения на несколько часов в деревянный гроб, забитый гвоздями", - пишет Венедиктова.

Она отмечает, что на днях сообщено о подозрении еще 12 участникам террористической организации "ДНР" из числа "оперативных и следственных работников" так называемого "Министерства государственной безопасности", которые на территории завода "Изоляция" и Донецкого апелляционного административного суда с целью принуждения потерпевших к предоставлению ложных показаний применяли к ним физическое влияние и истязание током. Кроме этого, сообщено о подозрении 5 участникам террористической организации "ДНР", систематически применявших пытки и физическое насилие к содержащимся в Горловской исправительной колонии №27.

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"После этих фактов невероятной жестокости Украина должна показать собственной практикой правосудия, что пытки не могут становиться методом ведения войны, который можно оправдать. Общий запрет пыток стал генетическим кодом, закрепленным правовым обычаем в положениях по защите прав человека и правилам и обычаям войны. Если при этом сторона конфликта систематически пренебрегает международными нормами и пренебрегает международным правом, ее представители не смогут избежать ответственности", - подчеркнула Генпрокурор.
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Топ комментарии
+16
Звичайно. Там було сотні тисяч проукраїнських громадян. Це міф що регіон був проросійським.

Подібний міф пробувала розганяти росія про Херсон та Херсонщину.

Ось фото яким проросійським був Донецьк (це майдан там за Україну):







Але росія всіх переконала, що люди там були за неї, завдяки навезеним військовослужбовця вс рф із сім'ями. Зараз вона таке намагається зробити на Херсонщині.
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26.06.2022 14:23
+14
Ви скільки посадили адептів *****?міняли вбивць на таксистів,давали та даєте умовні терміни зрадникам,я вже писав,що більшість цих потворних чиновників мріє про узкій мір,де вони недоторкані,і ніякої відповідальності та критики,ніякого громадського контролю,тільки сраколизи та холуї.
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26.06.2022 14:22
+14
Чому зараз на марафоні замовчують злочини русні, не показують розбиті міста ?
Готують українців до поступок ?
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26.06.2022 14:24
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На Дамбасі їх і так було повно.
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26.06.2022 14:14 Ответить
я не знаю скільки там було в'язниць, але мова йде про ті катівні, де окупанти катують місцевих жителів за проукраїнську позицію та супротив.
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26.06.2022 14:19 Ответить
Ці в'язниці створив ще берія по всій Україні. В любому місті - фони функціонують як не СІЗО так музеї. Просто вивіска міняється.
Що будем робити? Особливо з музеями?
Можливо прийшов час такі небеспечні музеї і СІЗО під фундамент знести?
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26.06.2022 14:18 Ответить
Ви скільки посадили адептів *****?міняли вбивць на таксистів,давали та даєте умовні терміни зрадникам,я вже писав,що більшість цих потворних чиновників мріє про узкій мір,де вони недоторкані,і ніякої відповідальності та критики,ніякого громадського контролю,тільки сраколизи та холуї.
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26.06.2022 14:22 Ответить
декого зашквареного випустили, решта ще працює на високих посадах на благо ворога
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26.06.2022 14:25 Ответить
оце зомбі називають покращення життя з расєєю,
а домбас арену слабо запустити
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26.06.2022 14:23 Ответить
Звичайно. Там було сотні тисяч проукраїнських громадян. Це міф що регіон був проросійським.

Подібний міф пробувала розганяти росія про Херсон та Херсонщину.

Ось фото яким проросійським був Донецьк (це майдан там за Україну):







Але росія всіх переконала, що люди там були за неї, завдяки навезеним військовослужбовця вс рф із сім'ями. Зараз вона таке намагається зробити на Херсонщині.
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26.06.2022 14:23 Ответить
Чому зараз на марафоні замовчують злочини русні, не показують розбиті міста ?
Готують українців до поступок ?
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26.06.2022 14:24 Ответить
Тому що ті хто зайнявся інформаційною політикою з високою імовірністю агенти рф. Це добре видно по тому як на марафон набрали проституток медведчука.

Не те щоб все було погано і всі зрадники. Ні, верхівка держави у нас явно в більшості своїй проукраїнська.

Але є проблема ми не чистимось від явних зрадників в ній "Бо не на часі". І ось нам це вилазить боком.
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26.06.2022 14:28 Ответить
Хто з них проукраїнський,не бачу жодного.
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26.06.2022 15:35 Ответить
Скажи москалька - в рф багато показують розбиті міста України?
Ні разу.
чому Україна повинна це показувати?
Краще знищені морди кацапів показувати.
Залпи з HIMARS показувати.
Як горять склади орків показувати.
Засохни в себе на болотах.
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26.06.2022 14:30 Ответить
Будь,яка влада прагне законсервувати себе,й намагається маліпулювати стадом, прмушуючи дивитися на картики зі смаколиками
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26.06.2022 18:46 Ответить
Вот поэтому у кацапов и получается отгрызать чужие территории. Всех наиболее патриотичных уничтожают, менее активных "маринуют" в концлагерях, остатки безвольных контролируют смотрящие. На самом деле, противостоять этому не сильно то и сложно, но нужно принимать активные контмеры. То есть физически устранять агентов и наиболее активных полезных дурачков на своей территории.
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26.06.2022 14:32 Ответить
Борзая агрессия война путлера из-за подыгрывание никчёмных квартальщиков ***** , в крысиных глазах Зе увидел "мир" , договорился в Париже "перестать стрелять' , а Омане с дерьмаком продали по-середине :коридор в Крым и Донбасс
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26.06.2022 15:06 Ответить
Вони борються з усіма українцями, а ми навіть зі зрадниками боротьбу не розпочинали, тому що зрадники во владі.
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26.06.2022 15:51 Ответить
Сівохе розкажи, 100% прокурор, королевській можна, але ж ти її відпустила... як і інших зрадників!
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26.06.2022 15:55 Ответить
В кожній комендатурі є підвальне приміщення.Що там створювати?
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26.06.2022 16:27 Ответить
Це не путлеру катує українців.Це російський "братній народ".
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26.06.2022 16:33 Ответить
В 2015 годуБенядиктова подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины.

Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".

https://24tv.ua/ru/irina_venediktova_biografija_deputata_kto_takaja_venediktova_n1255303

За ее правление первым заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков.
Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича
https://24tv.ua/ru/irina_venediktova_biografija_deputata_kto_takaja_venediktova_n1255303
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26.06.2022 16:44 Ответить
Генепрокурор ВЕНЕДИКТОВА и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info

Только со второй попытки после внезапной смены группы прокуроров со стороны Венедиктовой Татарову вручили подозрение.

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко решил, что дело Татарова "надо отнять у НАБУ и передать в СБУ".

Это уже какая-то тенденция, как только нужно подписывать что-то стрёмное, Ирина Венедиктова оказывается в отпуске

В прошлом году журналисты зафиксировали Симоненко гостем на дне рождения Татарова.

"ОЦЕНКОЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ АНДРЕЙ ЕРМАК. Я ЗНАЮ, ЧТО ОН СЧИТАЕТ, И Я ТАК СЧИТАЮ, ЧТО ОН (ТАТАРОВ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК", - ГОВОРИЛ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, КОТОРЫЙ УКАЗОМ НАЗНАЧИЛ ТАТАРОВА НА ДОЛЖНОСТЬ В ОП В АВГУСТЕ 2020 ГОДА.

https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_geneprokuror-venediktova-i-ee-zamestitel-slili-delo-tatarova-bihusinfo/1066988
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26.06.2022 16:40 Ответить
ТАТАРОВ ПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.

Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.

И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)

И добавляют: "Интересно, кто в Офисе продвинул вредное решение об отключении "5 канала", "Прямого" и "Эспрессо". Именно так начиналась путинская цензура в медиа".
https://www.rupor.info/news/185943/tatarov-pomog-ubezhat-medvedchuku-i-portnovym-tspk
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26.06.2022 16:42 Ответить
для них в'язниці это каждый подвал
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26.06.2022 17:06 Ответить
 
 