С 2014 года оккупанты создали в ОРДЛО более 200 тюрем для украинцев, - Венедиктова
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Представители оккупационных администраций России в Донецкой и Луганской областях создали более 200 постоянных и временных мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров. Через эти тюрьмы уже прошли более 4 тысяч человек, большинство из которых подвергались пыткам и бесчеловечному обращению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова по случаю Международного дня поддержки жертв пыток.
"Пыточная "Изоляция" – место концентрации пыток и издевательств. На этой неделе прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями ГСУ СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя этой незаконной тюрьмы в г. Донецке Дениса Куликовского, известного по прозвищу Палыч. Он предстанет перед судом после ознакомления с материалами, собранными следствием об организации им допросов, изнасилований неестественным способом, пыток электрическим током, имитаций расстрела, помещения на несколько часов в деревянный гроб, забитый гвоздями", - пишет Венедиктова.
Она отмечает, что на днях сообщено о подозрении еще 12 участникам террористической организации "ДНР" из числа "оперативных и следственных работников" так называемого "Министерства государственной безопасности", которые на территории завода "Изоляция" и Донецкого апелляционного административного суда с целью принуждения потерпевших к предоставлению ложных показаний применяли к ним физическое влияние и истязание током. Кроме этого, сообщено о подозрении 5 участникам террористической организации "ДНР", систематически применявших пытки и физическое насилие к содержащимся в Горловской исправительной колонии №27.
"После этих фактов невероятной жестокости Украина должна показать собственной практикой правосудия, что пытки не могут становиться методом ведения войны, который можно оправдать. Общий запрет пыток стал генетическим кодом, закрепленным правовым обычаем в положениях по защите прав человека и правилам и обычаям войны. Если при этом сторона конфликта систематически пренебрегает международными нормами и пренебрегает международным правом, ее представители не смогут избежать ответственности", - подчеркнула Генпрокурор.
Пожалуйста, подождите...
Що будем робити? Особливо з музеями?
Можливо прийшов час такі небеспечні музеї і СІЗО під фундамент знести?
а домбас арену слабо запустити
Подібний міф пробувала розганяти росія про Херсон та Херсонщину.
Ось фото яким проросійським був Донецьк (це майдан там за Україну):
Але росія всіх переконала, що люди там були за неї, завдяки навезеним військовослужбовця вс рф із сім'ями. Зараз вона таке намагається зробити на Херсонщині.
Готують українців до поступок ?
Не те щоб все було погано і всі зрадники. Ні, верхівка держави у нас явно в більшості своїй проукраїнська.
Але є проблема ми не чистимось від явних зрадників в ній "Бо не на часі". І ось нам це вилазить боком.
Ні разу.
чому Україна повинна це показувати?
Краще знищені морди кацапів показувати.
Залпи з HIMARS показувати.
Як горять склади орків показувати.
Засохни в себе на болотах.
Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".
https://24tv.ua/ru/irina_venediktova_biografija_deputata_kto_takaja_venediktova_n1255303
За ее правление первым заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков.
Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича
https://24tv.ua/ru/irina_venediktova_biografija_deputata_kto_takaja_venediktova_n1255303
Только со второй попытки после внезапной смены группы прокуроров со стороны Венедиктовой Татарову вручили подозрение.
Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко решил, что дело Татарова "надо отнять у НАБУ и передать в СБУ".
Это уже какая-то тенденция, как только нужно подписывать что-то стрёмное, Ирина Венедиктова оказывается в отпуске
В прошлом году журналисты зафиксировали Симоненко гостем на дне рождения Татарова.
"ОЦЕНКОЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ АНДРЕЙ ЕРМАК. Я ЗНАЮ, ЧТО ОН СЧИТАЕТ, И Я ТАК СЧИТАЮ, ЧТО ОН (ТАТАРОВ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК", - ГОВОРИЛ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, КОТОРЫЙ УКАЗОМ НАЗНАЧИЛ ТАТАРОВА НА ДОЛЖНОСТЬ В ОП В АВГУСТЕ 2020 ГОДА.
https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_geneprokuror-venediktova-i-ee-zamestitel-slili-delo-tatarova-bihusinfo/1066988
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.
Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.
И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
И добавляют: "Интересно, кто в Офисе продвинул вредное решение об отключении "5 канала", "Прямого" и "Эспрессо". Именно так начиналась путинская цензура в медиа".
https://www.rupor.info/news/185943/tatarov-pomog-ubezhat-medvedchuku-i-portnovym-tspk