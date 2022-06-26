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Ракетный удар по Черкасщине: два прилета вблизи областного центра, 1 погибший, 5 травмированных. Поврежден объект инфраструктуры
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасщине. Зафиксировано два прилета вблизи областного центра.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Имеем два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных. Поврежден объект инфраструктуры", - отметил он.
"В очередной раз подчеркиваю: не публикуйте фото и видео! Не подвергайте всех нас повторным атакам по локациям", - добавляет глава региона.
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+21 Urs
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это всё следствие выбора людей не умеющих просчитать последствий своего выбора
а минула влада розробляла зброю і перебудовувала армію, яка хочь якось тримає оборону, на відміну від того стройбату що був
тобі нагадати, як бонєвтЬІк зупинив фінансування ракетних програм?
Став президентом України - спершу почалася безпрецедентна світова пандемія, яка, в тому числі, забрала десятки тисяч життів українців. Потім сталася найбільша в історії української цивільної авіації катастрофа в Ірані з літаком МАУ - загинуло майже дві сотні людей.
Тепер же взагалі маємо страшну війну на своїй території, яка вже принесла нам стільки горя і руїн...Так, у війні безпосередньо винні Путлер та росія, але маємо це все саме при Зеленському. Реально Бідоносець.
І стару часовню девятнадцатого века на кавказе - то же он?
Шейх помер - бо був старий.
Повені в Німеччині кожного року, як і на Закарпатті - бо тане сніг в горах.
Пандемія почалася в Китаї - може Сі Дзі Піну пороблено?
Катастрофа в Ірані така ж як з МЧ-17 над Донбасом - збили ракетою проросійські найманці.
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Війну в Україну приніс ВІСІМ років тому путлер - тоде зеля - ще танцював.
Готувався путлер до війни - 20 років.
Тоді у 2000 зеля танцював на КВН перед путлером - чого ж на дворец с путлером не сталася катастрофа - чому, коли зеля танцював перед путлером - той не здох?
Хай путлер здохне зараз - раз зеля бедоносец - так йому і передай.
Чим більш я дивлюся документалок про мафіозний правлячий клан росії тим більш розумію що справжній правитель террораши - це патрушев. Сірий кардинал. А Путін лише номінально керує.
А ти думав - більше з асфальту в Україні не буде?
А ви - руцкие будете страдать из-за санкций.
Вон у Кипра есть 11 МИ-35 на продажу, продадут они их нам? Вангую что нет. Они их скорее сгноят или на металл сдадут чем нам помогут.
Тому як би цивілізованим країнам не хотілося , а прийдеться фізично втручатись
Иначе бы путлер уже бы его применил.