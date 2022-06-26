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Ракетный удар по Черкасщине: два прилета вблизи областного центра, 1 погибший, 5 травмированных. Поврежден объект инфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасщине. Зафиксировано два прилета вблизи областного центра.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных. Поврежден объект инфраструктуры", - отметил он.

"В очередной раз подчеркиваю: не публикуйте фото и видео! Не подвергайте всех нас повторным атакам по локациям", - добавляет глава региона.

Читайте также: В районе Черкасс прогремели 2 взрыва, - ОВА
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Топ комментарии
+21
Українська народна прикмета: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище. Просто нагадаю, як голосували "шашлики" проти "партії вайні"
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26.06.2022 14:50
+19
"уничтожен инфраструктурный обьект", "разрушена школа/больница/музей" - становится уже обыденностью!! самое страшное что за такой нивеляцией всех уничтожений, мы дойдём до ситуации, когда бросить ту же ядерную бомбу будет "чё тут такого особенного"?!
это всё следствие выбора людей не умеющих просчитать последствий своего выбора
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26.06.2022 14:39
+12
ось бачишь, ти, не розуміючи наслідків своїх дій, обрав кокаінового наркомана, який теж не розуміє наслідків своїх дій, звідси маємо те що маємо під постійні обіцянки щось там відвоювати та щось там відбудувати!!
а минула влада розробляла зброю і перебудовувала армію, яка хочь якось тримає оборону, на відміну від того стройбату що був
тобі нагадати, як бонєвтЬІк зупинив фінансування ракетних програм?
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26.06.2022 15:07
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Та всі уже знають, що за об'єкт інфраструктури, свинособаки тим більш. Чому не захистили - окреме питання.
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26.06.2022 14:36 Ответить
цей об"єкт великого стратегічного значення не має, дачникам трохи незручностей
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26.06.2022 14:56 Ответить
Так,так,Черкаси це глухомань,переферія і цінності не являє. Там не має нічого
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26.06.2022 16:09 Ответить
вебки надо на обьектах инфраструктуры отключать. чтобы по ним и не били, и результаты в живую не наблюдали ((
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26.06.2022 14:37 Ответить
"уничтожен инфраструктурный обьект", "разрушена школа/больница/музей" - становится уже обыденностью!! самое страшное что за такой нивеляцией всех уничтожений, мы дойдём до ситуации, когда бросить ту же ядерную бомбу будет "чё тут такого особенного"?!
это всё следствие выбора людей не умеющих просчитать последствий своего выбора
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26.06.2022 14:39 Ответить
Подпишусь под каждым словом
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26.06.2022 14:44 Ответить
Вообще-то, отсутствие паники и всепропальческого нытья в такие тяжелые времена это огромный плюс. Это говорит о сильной психологической закалке украинского народа. Сам факт того, что подобные обстрелы воспринимаются с хладнокровием, руинит кацапские ипсо по разгону паники.
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26.06.2022 14:45 Ответить
Таки да. Нас **%нули, а нам по%уй?
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26.06.2022 14:48 Ответить
Не пох*й. А вызывает ярость вместо паники и желание рвать кацапню на части.
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26.06.2022 15:30 Ответить
Українська народна прикмета: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище. Просто нагадаю, як голосували "шашлики" проти "партії вайні"
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26.06.2022 14:50 Ответить
ось бачишь, ти, не розуміючи наслідків своїх дій, обрав кокаінового наркомана, який теж не розуміє наслідків своїх дій, звідси маємо те що маємо під постійні обіцянки щось там відвоювати та щось там відбудувати!!
а минула влада розробляла зброю і перебудовувала армію, яка хочь якось тримає оборону, на відміну від того стройбату що був
тобі нагадати, як бонєвтЬІк зупинив фінансування ракетних програм?
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26.06.2022 15:07 Ответить
не болтай ерундой, косоротый..
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26.06.2022 15:48 Ответить
Зеленський може й сам як людина непогана, особисто його не знаю, але те що він притягує великі біди й нещастя - факт. Приїхав в Оман - після цього помер їхній шейх. Відвідав Німечину з офіційним візитом - почалися великі повені, які там завдали величезної шкоди, загинуло багато людей...
Став президентом України - спершу почалася безпрецедентна світова пандемія, яка, в тому числі, забрала десятки тисяч життів українців. Потім сталася найбільша в історії української цивільної авіації катастрофа в Ірані з літаком МАУ - загинуло майже дві сотні людей.
Тепер же взагалі маємо страшну війну на своїй території, яка вже принесла нам стільки горя і руїн...Так, у війні безпосередньо винні Путлер та росія, але маємо це все саме при Зеленському. Реально Бідоносець.
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26.06.2022 14:58 Ответить
Назвати бібабо людиною можна тільки в ляльковому театрі
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26.06.2022 15:17 Ответить
шоу экстрасенсов передивився?
І стару часовню девятнадцатого века на кавказе - то же он?
Шейх помер - бо був старий.
Повені в Німеччині кожного року, як і на Закарпатті - бо тане сніг в горах.
Пандемія почалася в Китаї - може Сі Дзі Піну пороблено?
Катастрофа в Ірані така ж як з МЧ-17 над Донбасом - збили ракетою проросійські найманці.
----
Війну в Україну приніс ВІСІМ років тому путлер - тоде зеля - ще танцював.
Готувався путлер до війни - 20 років.
Тоді у 2000 зеля танцював на КВН перед путлером - чого ж на дворец с путлером не сталася катастрофа - чому, коли зеля танцював перед путлером - той не здох?
Хай путлер здохне зараз - раз зеля бедоносец - так йому і передай.
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26.06.2022 15:22 Ответить
Е ні... якщо Путлер загнеться то вже не біда буде, а щастя...
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26.06.2022 16:01 Ответить
нє путлєром єдіним...

Чим більш я дивлюся документалок про мафіозний правлячий клан росії тим більш розумію що справжній правитель террораши - це патрушев. Сірий кардинал. А Путін лише номінально керує.
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27.06.2022 10:30 Ответить
Новый виток террора❗Был красный террор, коричневый террор, а теперь ***** террор❗💥 Нужны дальнобойные ракеты и гасить по болевым точкам☝
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26.06.2022 14:42 Ответить
У асфальтоукладчика нужно спросить
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26.06.2022 14:52 Ответить
Як путлер і його страна здохне - знову почнем будувати асфальтовані дороги.
А ти думав - більше з асфальту в Україні не буде?
А ви - руцкие будете страдать из-за санкций.
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26.06.2022 15:25 Ответить
ну вот, всё идёт к тому, что ATACMS нам таки дадут.
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26.06.2022 14:47 Ответить
Что типа 3 штук с запретом стрелять дальше Донецка.

Вон у Кипра есть 11 МИ-35 на продажу, продадут они их нам? Вангую что нет. Они их скорее сгноят или на металл сдадут чем нам помогут.
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26.06.2022 14:52 Ответить
Один звонок от Шольца и за 15 мин уже даже и бумажные формальности по передаче самолётов утрясут❗Кипр прокацапский насквозь☝
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26.06.2022 14:58 Ответить
кіпру тре натякнути, що всі кацапські гроші вони можуть залишити собі і не повертать кацапстану.
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26.06.2022 15:04 Ответить
Кіпр вже жаліється, що йому не вистачає кацапських інвестицій.
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26.06.2022 20:37 Ответить
Кіпр продає свої Мі-35 сербії, а взамін купляє французькі вертольоти - і французи з радістю їм продають
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26.06.2022 18:43 Ответить
сколько дадут - вам точно не доложат. А про запреты - всё можно вычитать на кацапских ипсошных говноканалах.
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26.06.2022 15:51 Ответить
Пока у кацапов за один наш объект инфраструктуры не будет взрываться 5-10 аналогичных объектов , толку не будет! Нет ракет у нас? Взрывать надо ДРГ! Не мы эту войну начали , но заканчивать придется нам! Не Путину , не Байдену с Шольцем ,а именно нам!
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26.06.2022 15:07 Ответить
прикол в том, что у кацапов есть ядерное оружие и за "будет взрываться 5-10 аналогичных обьектов" мы можем получить вторые Хиросиму и Нагасаки
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26.06.2022 15:09 Ответить
Разницы нет , они его применят или не применят и это зависит не от того будем мы их учить уму разуму или нет ! Это зависит от степени их дурости. Если следовать вашей логике , то вообще стрелять в сторону кацапских военных нельзя , а то ядерная бомба прилетит! И вообще защищаться нельзя , а то опять же ЯО! По вашей логике , имея ядерное оружие и не имея человеческих качеств , любой отморозок может диктовать миру свои условия! Это уже полный беспредел и бардак и любое попустительство такому отморозим лишь усугубляет угрозу атомной войны! Сумасшедшим надо не попустительствовать , их надо ловить , одевать смирительную рубашку и изолировать от общества! Бешеных зверей что , уговаривают , или дрессируют ? Их пристреливают! Чем параша отличается от бешеного зверя? Ничем!
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26.06.2022 15:17 Ответить
Але треба розуміти , що використання яз ********** це юридично акт агресії не захисту
Тому як би цивілізованим країнам не хотілося , а прийдеться фізично втручатись
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26.06.2022 15:18 Ответить
кацапское ЯО - уже металолом.
Иначе бы путлер уже бы его применил.
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26.06.2022 15:26 Ответить
Ну получим,так и мать его @б. Остопи#дило это всё. Пусть весь мир в труху,если позволили разгуляться кацапской нацистской мрази.
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26.06.2022 15:32 Ответить
У нас її немає, але є у зоні ураження Ростовська АС, Нововороніжська АС і, швидше всього, Смоленська АС (як мінімум, слідкуючи за новинами, така зброя в нас є). Тому вони теж можуть у відповідь отримати.
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26.06.2022 15:33 Ответить
 
 