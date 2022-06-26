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оккупация (9504) похищение (1659) Запорожская область (2243) Энергодар (147) Запорожская АЭС (541)

Рашисты ежедневно похищают мужчин и женщин из Энергодара ради денег. Такса - 50 тысяч гривен, - мэр Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,окупація,арміярф

Во временно оккупированном Энергодаре оккупанты продолжают похищать украинцев. В плену находятся сотни горожан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил  городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, бизнес на крови рашисты делают в оккупированном Энергодаре и ближайших селах района.

"Сейчас в плену находятся сотни жителей города. Из них значительная часть - это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции. Людей пытают током, избивают, удерживают в заключенных неделями, а иногда даже месяцами. Требуют признаваться в "противоправной деятельности", в частности участии в самообороне города, сокрытии оружия, называть фамилии других своих "сообщников". Если раньше похищали только мужчин, то сейчас в плен попадают и женщины", - говорится в сообщении.

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Орлов отмечает, что, кроме так называемых "политических" заключенных, у оккупантов есть еще одно большое направление деятельности - похищение ради денег.

"Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека - 50 тысяч гривен. Эти деньги требуют оплатить самим пленным или их родственникам. За последние две недели ситуация в оккупированном Энергодаре только обострилась. Ежедневно мы получаем два-три сообщения о новых случаях похищения людей. "Русский мир" совсем не соответствует той картинке, которую рисуют оккупанты на своих телевизионных и телеграм-каналах. Они принесли в город энергетиков только пытки и сплошной террор", - подчеркивает городской голова.
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Топ комментарии
+7
Я не пьющий, но когда сдохнет ботоксная крыса путлер - зайду в запой на неделю...
... а может и месяц...
... а может вообще с запоя не выйду - радости такого масштаба больше не случится.
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26.06.2022 15:34
+6
це промисел кадирви з часів другої чеченської
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26.06.2022 15:19
+3
можливо це недоречно,але переважна більшість виборців краю голосували за проросійські сили і зараз в декого точно виникне когнітивний дисонанс..
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26.06.2022 15:46
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Я не пьющий, но когда сдохнет ботоксная крыса путлер - зайду в запой на неделю...
... а может и месяц...
... а может вообще с запоя не выйду - радости такого масштаба больше не случится.
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26.06.2022 15:34 Ответить
це промисел кадирви з часів другої чеченської
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26.06.2022 15:19 Ответить
Шо - кадировци в другу чеченску?
Во скока кадырка убил превого руцкого - в 16?
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26.06.2022 15:35 Ответить
Плесень росте, а ви це про''''''буєте
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26.06.2022 16:06 Ответить
Оце Ви влучно сказали. Досі не розумію, чому рамзанку дирова досі не визнано міжнародним терористом, а його бойовиків терористичною організацією...
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26.06.2022 17:15 Ответить
А в это время некоторые очень активно ищут и что белее страшно находят хороших хрюске.
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26.06.2022 15:23 Ответить
Сотні людей? Вибачте, а сотні людей це випадково не партизанський загін, або загін хоча б спротиву? Може чекають, що їх всіх перебьють?
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26.06.2022 15:32 Ответить
Фільмів про другу світову передивився? Партизанський, ще йзразу загін, чому не полк?
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26.06.2022 15:38 Ответить
Шешенский мир тоже пришел
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26.06.2022 15:33 Ответить
а на кой хрен кацапам гривны?
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26.06.2022 15:36 Ответить
Чувколись про обмінники?
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26.06.2022 15:45 Ответить
А ви , *****, більше на цивільних мешканців міст міняйте їхніх військовослужбовців. Де ця с...ка з парасолькою? То їх ще більше будуть захоплювати...
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26.06.2022 15:45 Ответить
можливо це недоречно,але переважна більшість виборців краю голосували за проросійські сили і зараз в декого точно виникне когнітивний дисонанс..
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26.06.2022 15:46 Ответить
На останніх парламентських виборах 2019 року уся Запорізька область голосувала за СН.
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26.06.2022 17:17 Ответить
"Хороших рускіх" не існує в природі. Особа яка виросла і вихована в атмосфері бандитського ********** хорошею за визначенням бути не може. Прийняття системи цінностей ********** є умовою виживання в цій країні. Тому доживають до повноліття лише ті які з точки зору цивілізованих народів є дикунами. Зовні вони схожі на людей але їх менталітет та спосіб існування не змінюється з 11-го століття.
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26.06.2022 15:49 Ответить
Навіть у совку було дисидентство.
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26.06.2022 17:18 Ответить
Поэтому они и воюют, что им выгодно грабить, убивать, в плен за выкуп и т. д. От варваров всегда крепости стены цивилизации строили
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26.06.2022 15:54 Ответить
зрада.....даже деды не брали в руки рейхсмарки и баксы...а внуки.... как же у них руки не отгниют взять в руки вражьи денежные знаки
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26.06.2022 16:13 Ответить
Знаєте спершу анонс, вони кричали "никто донбас на калени не ставил",далі було"мы ше братья"
дальше "Путин введи войска",вимушено пересилившись західні області України в наслідок війни кричать -как нам здесь надоели ети Бендеровские рожи",оце і є прокацапське закінчене бидло.
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26.06.2022 16:18 Ответить
Тема про Енергодар - це Запорізька область, місто на березі річки Дніпро.
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26.06.2022 17:20 Ответить
Пам'ятаємо що орки не люди, це такий виведений вид небезпечних тварин які вирвалися зі своєї парашії туди де не смердить.
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26.06.2022 16:56 Ответить
 
 