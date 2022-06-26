Рашисты ежедневно похищают мужчин и женщин из Энергодара ради денег. Такса - 50 тысяч гривен, - мэр Орлов

Во временно оккупированном Энергодаре оккупанты продолжают похищать украинцев. В плену находятся сотни горожан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, бизнес на крови рашисты делают в оккупированном Энергодаре и ближайших селах района.

"Сейчас в плену находятся сотни жителей города. Из них значительная часть - это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции. Людей пытают током, избивают, удерживают в заключенных неделями, а иногда даже месяцами. Требуют признаваться в "противоправной деятельности", в частности участии в самообороне города, сокрытии оружия, называть фамилии других своих "сообщников". Если раньше похищали только мужчин, то сейчас в плен попадают и женщины", - говорится в сообщении.

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Орлов отмечает, что, кроме так называемых "политических" заключенных, у оккупантов есть еще одно большое направление деятельности - похищение ради денег.

"Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека - 50 тысяч гривен. Эти деньги требуют оплатить самим пленным или их родственникам. За последние две недели ситуация в оккупированном Энергодаре только обострилась. Ежедневно мы получаем два-три сообщения о новых случаях похищения людей. "Русский мир" совсем не соответствует той картинке, которую рисуют оккупанты на своих телевизионных и телеграм-каналах. Они принесли в город энергетиков только пытки и сплошной террор", - подчеркивает городской голова.