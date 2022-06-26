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Угроза ракетных обстрелов остается. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, - Киевская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Войска РФ продолжают атаковать Украину с воздуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.

"Уважаемые жители Киевщины! Враг продолжает атаковать мирные населенные пункты Украины с воздуха. Только вчера по нашей стране было выпущено по меньшей мере 45 ракет. Сегодня враг нанес удар также по столице", - говорится в сообщении.

"Угроза ракетных обстрелов остается. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть в укрытиях. Берегите себя. Помните, война продолжается. Россия будет нести ответственность за каждое преступление против украинцев", – резюмируют в Киевской ОВА.

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Хоч би вже заткнулися. А ганяти працівників держустанов на роботу (хоча з успіхом можливо працювати дистанційно) - це нічого? за відсутності в найближчому радіусі бомбосховища??? Кличко - ау! Про це хоч зіїкнись, чи у тебе бомбосховтще під сідницею?
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26.06.2022 15:43 Ответить
15 березня керівником Київської ОВА став Олександр Павлюк - генерал-лейтенант, колишній командувач операції Об'єднаних сил. А Кулеба очолив гуманітарний штаб.

2 квітня Київщину звільнили від окупантів. Тепер же Зеленський звільнив Павлюка та повернув на посаду Олексія Кулебу.
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26.06.2022 16:22 Ответить
Пропонуєте мені під асфальтом сховатися?
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26.06.2022 15:45 Ответить
Асфальтом короче отбивайтесьс с мыслью про шашлыки. Нет слов.
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26.06.2022 15:53 Ответить
вернулись в Украину, думали все уже можно, предупреждали что не все так однозначно.
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26.06.2022 16:23 Ответить
Ракетні обстріли підвищили "звичайну мирну" смертність в Україні десь на 0,5%. Тому у більшості випадків на них не варто звертати увагу. Але є і небезпечні місця. Там можна і звернути увагу.
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26.06.2022 17:00 Ответить
 
 