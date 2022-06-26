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Угроза ракетных обстрелов остается. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, - Киевская ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ продолжают атаковать Украину с воздуха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.
"Уважаемые жители Киевщины! Враг продолжает атаковать мирные населенные пункты Украины с воздуха. Только вчера по нашей стране было выпущено по меньшей мере 45 ракет. Сегодня враг нанес удар также по столице", - говорится в сообщении.
"Угроза ракетных обстрелов остается. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть в укрытиях. Берегите себя. Помните, война продолжается. Россия будет нести ответственность за каждое преступление против украинцев", – резюмируют в Киевской ОВА.
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