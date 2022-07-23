РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15114 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 297 130
Порошенко (19361) членство в ЕС (775) Евросоюз (15872)

На пути в ЕС мы должны сделать шаги по законодательству о свободе СМИ и независимости регулятора СМИ от действующей власти, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подчеркнул, что для членства Украины в ЕС необходимо провести много реформ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с которой я имел очень долгий разговор и очень эффективные встречи, внесшие огромный вклад в получение нами кандидатства, четко сформулировала, чего Европейская комиссия ждет от Украины в ближайшее время. Я еще раз подчеркиваю: до начала переговоров о вступление. До начала обсуждения критериев по 35 главам, которым Украина должна соответствовать", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

По словам Порошенко, в ЕС ожидают прозрачной процедуры отбора судей Конституционного Суда и эффективный Высший совет правосудия, который будет реализовывать продолжение судебной реформы.

Читайте также: Статус кандидата в члены ЕС для Украины – сильный геополитический сигнал России, - Макрон

"Мы должны сделать шаги относительно законодательства о свободе СМИ и независимости регулятора СМИ от действующей власти, и чрезвычайно важно, чтобы все это понимали. ...Речь идет о немедленном назначении Специализированного антикоррупционного прокурора через прозрачную процедуру. Независимого директора Национального антикоррупционного бюро, который должен сделать скорейшие шаги по борьбе с коррупцией", - продолжил лидер "ЕС".

"Должны получить выводы Венецианской комиссии по антиолигархическому закону. Хочу отметить: Урсула фон дер Ляйен отдельно отметила как важный критерий то, что у нас были поведены в 2019 году честные и прозрачные президентские выборы. И то, что состоялась национализация насквозь коррумпированного "Приватбанка", где были остановлены действия отдельных лиц, грабивших Украину и высосавших миллиарды долларов из экономики украинского государства", - подчеркнул Порошенко.

Также, отметил Порошенко, нужно обеспечить взаимодействие с FATF относительно эффективной борьбы с отмыванием денег.

Смотрите также: Порошенко призывает власть создать общий орган для реализации "дорожной карты" членства Украины в Евросоюзе. ВИДЕО

По словам лидера "ЕС", кажется, будто это много, но это пока очень мало.

"Когда мы только готовились к подписанию Соглашения об ассоциации и обсуждали те законопроекты, которые тогда нужно было принять, существовал так называемый "список Фюле" (Штефан Фюле - в 2010-2014 годах еврокомиссар по расширению и Европейской политике соседства в Европейской комиссии. - Ред.) Я ему говорил, что очень трудно за столь короткий срок принять десятки законов. Он говорит: "Все, что вы сможете сделать сейчас до начала вступительных переговоров, – это даже не сравнить с тем, что вам предстоит сделать во время переговоров. Это будут тысячи законов, нормативных документов, которые адаптируют законодательство Украины к законодательству ЕС, введут правила и дадут возможность Украине чувствовать себя полноценным членом Европейского Союза", – напомнил Порошенко.

Читайте также: Порошенко в эфире MSNBC: "Путин ведет войну не столько против Украины. Он воюет против всего мира"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
Приблизно, одна з них посадити в тюрму бєню і його блазня, а 73% заборонити голосувати 10 років
показать весь комментарий
26.06.2022 15:39
+18
І за НАТО не забувайте.
І для цього треба щоб Зе прочистив своє коло від зрадників.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:40
+16
Уявляю скільки би проблем ми могли вирішити.
Отримали би країну мрії.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Дрянь дрімуча , тобі до Пороха , як до зірок !

Дибіл ***
показать весь комментарий
26.06.2022 16:20 Ответить
Для початку треба завершити війну перемогою.Наступним кроком доукоплетувати армію та почати відбудову країни.А реформи робити в цей же час але без старих політиків.
показать весь комментарий
26.06.2022 16:17 Ответить
Новими політиками ми вже ситі по горло 😠
показать весь комментарий
26.06.2022 16:21 Ответить
Старими політиками ми вже ситі по горло.
показать весь комментарий
26.06.2022 18:34 Ответить
нічого не заважає зеленій владі ПРЯМО ЗАРАЗ призначити голову САП. уже обраного.
так само ніщо не заважає відновити роботу опозиційних каналів, відкрити кримінальні провадження проти зрадників, таких, як Татаров, Портнов, Наумов та інші.
призначити посла в Китай.
і багато іншого.
от не заважає НІЩО.
показать весь комментарий
26.06.2022 19:31 Ответить
вимоги ЕС тінню ходять за пліснявою з часу їх каденції. Сказали вони-все це нам до дупи, так і є. А тепер одна інтеграторка на повному серйозі, нам за те, що будемо байдикувати і фіги крутити, абсолютно нічого не буде. Відпетляємо, як в казці.
показать весь комментарий
26.06.2022 16:35 Ответить
ох Петро-Петро...
показать весь комментарий
26.06.2022 16:38 Ответить
ЗЕлеботы, от того что вы поливаете грязью Пороха, ваша гундосая Бубочка лучше не станет. правильно Порошенко говорит, что Украине нужны реальные реформы, а не пустая болтовня и видосики-гундосики, ни на что другое Зеленский и его "слуги" просто НЕ способны. нужны профессионалы, а не та безмозглая тусовка зе-"слуг" которую по насобирали по обоссаным подворотням и помойкам. когда "мудрий нарід" наконец то наесться популистов, закроет уши и перестанет их слушать, и начнет шевелить своими мозгами, то тогда еще возможны перемены к лучшему.
показать весь комментарий
26.06.2022 16:40 Ответить
Вчора зеуряд зовсім наркоманами одна поважна людина назвала.
показать весь комментарий
26.06.2022 16:47 Ответить
Шустер аж поперхнулся...
показать весь комментарий
26.06.2022 16:40 Ответить
свобода должна быть национальной украинской, а не что хочу то и делаю и говорю. А то сколько против Украины говорят и делают и никакого наказания, даже нет фильтрации.
показать весь комментарий
26.06.2022 16:49 Ответить
так Петро, але це не основне! Ще суди потрібно реформувати до яких у тебе як і твого нинішнього опонента руки не дійшли. А можливо просто вам вигідно мати кишенькові суди?
показать весь комментарий
26.06.2022 16:54 Ответить
"з-за Петра" судова реформа якраз велася, з-за Zе - зупинилася. Проблема в тому що такі реформи (де потрібно міняти і людей, і законодавство) на раз-два не робляться. В Польщі, як вважає комісія Євросоюзу - судова реформа ще не закінчена, а почали вони її 30 років тому.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:22 Ответить
тільки конкретний 73/43%зебіл може не пам'ятати, що що Порох не блокував створення антикорсуду. Бо в нього мізки засрані методичкою подляка.
Ну, і тим більше, зебіл не знає, що в жодній країні ЄС нема окремого антикорсуду; а є відповідні окремі палати в складі вищого суду - і саме таке тоді пропонував Порох. А втямити, що саме окремою палатою антикорсуд почав би свою роботу якнайшвидше (а не так, як в Україні - з майже двохрічною затримкою після створення окремою інституцією) це для дебільного зебіла буде інтегральною математикою державного управління: недоступно.
показать весь комментарий
26.06.2022 19:40 Ответить
нажаль в Україні за 30 років поки не було справді української влади.
показать весь комментарий
26.06.2022 18:52 Ответить
Так ти ж нібито проводив 144 реформи,а потім почав піаритись на томосі не забуваючи допомогати куму ***** купувати канали.
показать весь комментарий
26.06.2022 16:56 Ответить
тільки зе-дебілу, несвідомому адепту гундяєвського філіалу фсб, може були незрозумілим, що отримання Томосу і встановлення єдиної помісної національної православної (поряд з іншими проукраїнськими) церкви є однією з тих реформ, без якої незалежна українська держава могла взагалі зникнути з політичної карти.

А ти таким і є, видать.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:31 Ответить
Все було б набагато краще Якщо люди обирали б тільки ПАТРІОТІВ в президенти. Алеж обирають або тих хто має багато грошей та може зробити себе рекламу . Багато негідників лізе у владу. Алеж чому люди їх обирають чому не обирають патріотів? Як могли обрати Зеленського який ненавидів Україну який називав Україну повією який зневажав Україномовних людей та який грав хто зна чим на піаніно гімн України зі сцени 95 кварталу. Та ще він звичайний ХАМ. Та чомусь його обрали 73 відсотки . ЖАХ. Чому наприклад не обрали Кошулинського???? Що Зелені КРАЩЕ???Вони патріоти ??? Люди коли ви вже почнете розуміти щось. Завжди,завжди обертайте патріотів
показать весь комментарий
26.06.2022 17:02 Ответить
Але коли я буду президентом ми цей закон переглянемо бо про мене аж занадто багато пишуть поганого.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:16 Ответить
А ти тут не спирай все на попередників. Знаємо вас ще з часів яника
показать весь комментарий
26.06.2022 18:30 Ответить
Урсула предложила делать всё то, что ни щеленский ни его защеленцы делать никогда не будут. Иуды - всё предали. Причём верх. гл иуда и не долго искал их - слетелись, как мухи на дерьмо.
показать весь комментарий
26.06.2022 18:53 Ответить
"На шляху до ЄС ми маємо зробити кроки щодо законодавства про свободу ЗМІ і незалежності регулятора ЗМІ від діючої влади," - Порошенко Джерело: https://censor.net/ua/n3350319

незалежності регулятора ЗМІ від діючої влади
Тільки зараз діючої влади, чи завжди діючої влади?
показать весь комментарий
27.06.2022 00:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 