На пути в ЕС мы должны сделать шаги по законодательству о свободе СМИ и независимости регулятора СМИ от действующей власти, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подчеркнул, что для членства Украины в ЕС необходимо провести много реформ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с которой я имел очень долгий разговор и очень эффективные встречи, внесшие огромный вклад в получение нами кандидатства, четко сформулировала, чего Европейская комиссия ждет от Украины в ближайшее время. Я еще раз подчеркиваю: до начала переговоров о вступление. До начала обсуждения критериев по 35 главам, которым Украина должна соответствовать", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

По словам Порошенко, в ЕС ожидают прозрачной процедуры отбора судей Конституционного Суда и эффективный Высший совет правосудия, который будет реализовывать продолжение судебной реформы.

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"Мы должны сделать шаги относительно законодательства о свободе СМИ и независимости регулятора СМИ от действующей власти, и чрезвычайно важно, чтобы все это понимали. ...Речь идет о немедленном назначении Специализированного антикоррупционного прокурора через прозрачную процедуру. Независимого директора Национального антикоррупционного бюро, который должен сделать скорейшие шаги по борьбе с коррупцией", - продолжил лидер "ЕС".

"Должны получить выводы Венецианской комиссии по антиолигархическому закону. Хочу отметить: Урсула фон дер Ляйен отдельно отметила как важный критерий то, что у нас были поведены в 2019 году честные и прозрачные президентские выборы. И то, что состоялась национализация насквозь коррумпированного "Приватбанка", где были остановлены действия отдельных лиц, грабивших Украину и высосавших миллиарды долларов из экономики украинского государства", - подчеркнул Порошенко.

Также, отметил Порошенко, нужно обеспечить взаимодействие с FATF относительно эффективной борьбы с отмыванием денег.

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По словам лидера "ЕС", кажется, будто это много, но это пока очень мало.

"Когда мы только готовились к подписанию Соглашения об ассоциации и обсуждали те законопроекты, которые тогда нужно было принять, существовал так называемый "список Фюле" (Штефан Фюле - в 2010-2014 годах еврокомиссар по расширению и Европейской политике соседства в Европейской комиссии. - Ред.) Я ему говорил, что очень трудно за столь короткий срок принять десятки законов. Он говорит: "Все, что вы сможете сделать сейчас до начала вступительных переговоров, – это даже не сравнить с тем, что вам предстоит сделать во время переговоров. Это будут тысячи законов, нормативных документов, которые адаптируют законодательство Украины к законодательству ЕС, введут правила и дадут возможность Украине чувствовать себя полноценным членом Европейского Союза", – напомнил Порошенко.

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