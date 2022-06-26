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Отход ВСУ из Северодонецка был завершен более чем за сутки до публикации Бутусова, претензий к нему нет, - командир батальона "Свобода" Кузык

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кузик

Командир батальона "Свобода" Петр Кузык, оборонявший Северодонецк, рассказал, что отход из города был осуществлен более чем за сутки до того, как соответствующую информацию обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"К тому, что информация появляется заблаговременно, я отношусь крайне негативно. К работе журналистов на передовой - очень положительно. ... Претензии к Бутусову безосновательны. Маневр по выходу мы сделали гораздо раньше, приказ пришел гораздо раньше, когда уже все войска вышли, взорваны склады.… После этого, когда все завершилось, где-то на следующие сутки только появилось сообщение Бутусова.

Я так понимаю, его не любят, потому что он пишет правду на фронте, имел конфликт с Офисом Президента или президентом. Потому на него всех собак вешают. …Я был свидетелем того, как Бутусов вместе со спецслужбами нашими оперативно дурили врага и очень качественно. Это мне лично помогало, когда писали специальные вбросы, когда писали о фиктивных точках нашей дислокации, чтобы мы смогли маневрировать. Мы вместе со спецслужбами мы через него (Бутусова. – Ред.) выдали фиктивную информацию, где мы находимся. Они (оккупанты. – Ред.) перенесли туда плотность огня. И это позволило нам безопасно перейти с разрушенных позиций на более или менее укрепленные позиции", - рассказал он.

Напомним, что информацию о том, что ВСУ отошли из Северодонецка, обнародовал глава ОВА Сергей Гайдай. После него об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из Северодонецка.

Смотрите: Обстрелянный рашистами Синецкий мост, соединяющий Лисичанск и Северодонецк. ВИДЕО
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Топ комментарии
+93
Облом. Не получилось Бутусова сделать козлом отпущения, а ведь как старались...
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26.06.2022 16:11
+82
Взагалі таке враження, що в Україні тільки один журналіст .
Решта сраколизи і тіпа блохери.
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26.06.2022 16:09
+77
А що , зеля чимось не задоволений ?

Знову ідуть наізди на Юрія ?
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26.06.2022 16:09
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Страница 2 из 2
Варто було Бутусову сказати про відсутність запасу снарядів, який не був створений та відсутність підготовки до війни "асвальтолюбцями керівниками", як одразу прикоритники заверещали, доречі як там генерал Безугла Северодонецькая, куди поділась?
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26.06.2022 16:44 Ответить
здала сєвєродонецьк і сказала що її місію виконано.
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26.06.2022 16:52 Ответить
готовится к командировке на южные фронта.
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26.06.2022 17:03 Ответить
Всьо ясно. Це Бутусов розмінував Чонгар, здав Херсон з Маріуполем, згорнув ракетну програму, зривав оборонзамовлення. Вагнергейт - також його робота. Ну і розвалини часовні...
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26.06.2022 16:45 Ответить
Йому генерали Марченко та Кривонос в цьому допомогали.
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26.06.2022 16:50 Ответить
И все это было по коварному приказу Порошенко...
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26.06.2022 16:54 Ответить
при прямому фінансуванні бариги!
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26.06.2022 21:25 Ответить
А ще Бутусов засилав ДРГ в перші дні, щоб янелоха замочити
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26.06.2022 17:04 Ответить
Та шо там долго перечислять. Бутусов есть император зла и повелитель всех бед, свалившихся на зелёную плесень. А, не. Император зла то Порошенко
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26.06.2022 20:50 Ответить
Все, пан Кузик, начувайся! Тепер і до Вас пані Безумна приїде...
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26.06.2022 16:45 Ответить
Блазень зі своїми корисними ідіотами має забути про своє політичне майбутнє його в них немає.
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26.06.2022 16:47 Ответить
Юрію Бутусову щира подяка і повага за те , що він чесно висвітлює подіі на багатьох найгарячіших точках фронту , але нашій владі не всім це подобається , от і результат !

Юрію , тримайся , так як перемога буде за нами 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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26.06.2022 16:47 Ответить
А хіба не зрозуміло, що узеленські посіпаки спеціально розводили зраду Бутусова, щоби закрити "Цензор. Нет". Зелі не потрібні в країні вільні ЗМІ.
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26.06.2022 16:47 Ответить
Ска не війна а треш-бойовичок із всесвіту Варкрафт
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26.06.2022 16:48 Ответить
Для тебе гра , а для украінців - це війна !
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26.06.2022 21:24 Ответить
Багато чого знімається коли ще Є, але не попадає в соц мережі та не поширюється в режимі реального часу Юрієм БУТУСОВИМ!! . Наприклад Семен Обломей вже загинув в северодонецьку 21 червня а відео ми бачимо тільки зараз. До цього немає питань??? Тож ви що намагаєтесь сказати що Юрій Бутусов ЗНОВ ЗРОБИВ ЩОСЬ НЕ ТЕ??????? АБО ВИ НАМАГАЄТЕСЬ СКАЗАТИ ЩО командир батальйону "Свобода" Кузик бреше?????? А ТАКА ПАТРІОТКА МАЛЯР ЧЕСНА???? Годі вже!!! Може ще Подоляк та ЄРМАК ПАТРІОТИ???
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26.06.2022 19:28 Ответить
Чого ні ? Єрмак це патріот росії з великої літери 😬
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26.06.2022 22:43 Ответить
Це все так. Але ми ще раз пересвідчились в існуванні подоляцької ботви, яка накручує негатив проти Бутусова, тощо.
Скільки на той непотріб грошей йде. Вже би кілька байрактарів купили.
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26.06.2022 16:51 Ответить
Всю ту ,,ботву" Зеленський підбирав сам, при чуйному керівництві Єрмака, за чиєю вказівкою? Для виконання якого завдання?
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26.06.2022 20:50 Ответить
І щурів і ботви добряче хватає.Два речення і видно на якого пана пряцює.
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26.06.2022 17:00 Ответить
Бубину ж.ОПу не по детски плющит, что репортажи Бутусова имеют больший авторитет, чем все эти подоляки, Люси Обдрыстович, Серлещи и прочие ЗЕбанутые типа Маньки Безмозглой.
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26.06.2022 17:15 Ответить
да . манька безмозгла довго перед нами папирцями трясла . та ******* що операции по вагнеру не було а був спецзахид --- контрозвидниця ***** недороблена
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27.06.2022 06:36 Ответить
Вывезти нельзя было тяжёлую технику и склады. Там мосты давно были взорваны. Оставался один мост, который не выдержал бы вес даже танка. Выходили в основном вплавь, а вплавь много с собой не утащишь.
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26.06.2022 17:24 Ответить
З Золотого та Гірського відступили, бо закінчились **********. Так повідомили на Еспресо.
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26.06.2022 23:38 Ответить
Хтось бреше! Ось бачимо відєо у Телеграммі у Инсайдери UA, за 26.06.2022. Воін ВСУ, розповідає про їх вихід з Северодонецька! Дуже емоціонально! Дивитися треба обов'язково, а вже потім робити висновки!
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26.06.2022 17:23 Ответить
Инсайдер UA кацапский телеграм-канал
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26.06.2022 17:43 Ответить
100%
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26.06.2022 17:52 Ответить
Заблокуйте кацапські гниду за рекламу фсбшних каналів!
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26.06.2022 18:27 Ответить
Дивись краще! Дата є!
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26.06.2022 19:20 Ответить
Есть одна телеграм-помойка "вертикаль" - ручные шлюхи Ермака и Буданова. Каждый день холуи лижут очко своему хозяину Ермаку- агенту Кремля, диверсанту и предателю, сдавшему Юг Украины и поливают грязью многих проукраинских, оппозиционных к зеленой плесени общественных и политических деятелей и экспертов, например Юрка Бутусова.
Там эти месседжи формируют и разгоняют два олигофрена из ОП - Петров и Подоляк.
После слов комбата Кузыка о профессиональной работе Бутусова на фронте, предлагаю шлюхам из вертикали официально принести свои извинения.
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26.06.2022 17:46 Ответить
І нехай їхній головний принесе вибачення за "шашлікі на 9 мая".
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26.06.2022 17:57 Ответить
Значить воїн ЗСУ, герой, який воював у Северодонецьку, бреше? Та хто ти такий, щоб його ображати!
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26.06.2022 20:02 Ответить
Порадовал новостью, а то тг "Вертикаль" с пеной у рта "гонит" на Бутусова, и Маляр подключилась, и так уверенно все обьясняют(((
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26.06.2022 17:50 Ответить
ТГ Вертикаль дуже підозрілі вкиди дозволяє собі. І проходить без зауважень, так як і Труха.
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26.06.2022 23:04 Ответить
БУТУСОВУ - РЕСПЕКТ
Зєлєплядям, Зєлєфону та інши аферистовичам - віри немає
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26.06.2022 19:33 Ответить
Молодцы!
Жизни солдат важнее.
Отходите в Лисичанск, там более удобные позиции.
Врагам достались только руины, ими же созданные. Пиррова победа для них и они это надолго запомнят.
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26.06.2022 19:40 Ответить
А на сайтах зебобіків,вимагають РОЗСТРІЛУ Бутусову!!! А Ви всі прите на громадян рашки,в нас те саме,напропогандонили в голови,що всі хто проти Зе---ЗРАДНИКИ,бо він МЕСІЯ!!!!!! Точно як і в рашці!!! Не даремно закриті всі канали,окрім підхалуйних і такі як Іванов,Петров і їм подібні,жопу рвуть,щоб це лайно всунути в голови громадян. І ні один канал не обмовився,що СБУ обісралось по вуха з клінстонами і повернула їх ЗСУ,бо без них і ні туди,і ні сюди. ОТАК.
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26.06.2022 19:41 Ответить
Безугда ніяк не заспокоїться!? Нехай сидить і думає про написання законів ,а не їздить по штабах!!!
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26.06.2022 19:55 Ответить
По ней сумасшедший дом плачет горючими слезами
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26.06.2022 20:55 Ответить
Гіркими)
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26.06.2022 23:41 Ответить
претензий к нему нет, - командир батальона "Свобода" Кузык

А жаль... говнокомандующий зеленский.
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26.06.2022 20:56 Ответить
Де отой Zебіл знаходить тих ТП? Одна за другу тупіша. Їм же кожній треба ще спічрайтера наймати! Безумна-малер-мандель - і не відрізниш. Суцільні 73%, безголові.
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26.06.2022 21:14 Ответить
Бутусов молодец !!!
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26.06.2022 22:55 Ответить
І знову клоунада, блазень, профнепридатна свита і московська агентура за себе, а народ за себе
пздц, коли це закінчиться
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27.06.2022 00:04 Ответить
Маляр наздоганяє Безуглу яка на півшляху до русскава *******...в бан тварюку на фейсбуку!
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27.06.2022 00:56 Ответить
то якшо в вас тварюк спільний "ворог" з рашистською пропагандонською худобою - український журналіст, проти якого ви співаєте в унісон з орками, то хто ви...(?!?!)
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27.06.2022 01:01 Ответить
Я не понимаю повода для срача. Маляр права. Любой кто дает инфу вне зависимости от фамилии - Подоляк, Арестович, Гадай, Бутусов, Безугла, Зеленский говно. Инфу должны выдавать только ЗСУ. Об этом сказала Маляр. Остальные пусть помолчат чуток.
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27.06.2022 04:44 Ответить
Вообще ЗСУ даже не просят секретить ничего, хотя вполне могли и я бы на их месте так бы и делал. Просто помолчать пару дней.
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27.06.2022 04:46 Ответить
Свободу не спинити!!!
Бутусов свободівець по духу!!! Юрко наш брат!!!
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27.06.2022 07:21 Ответить
Butusov-Profi !
Veli4ezna Povaga Yuriyu za smilivist' ! Principovist' ! 4esnist' !
Slava Ukrains'kiy Nacii !
Smert' vorogam-moskalyam !
Kara zradnikam !!!
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27.06.2022 08:17 Ответить
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