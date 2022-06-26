Кличко о последствиях ракетного удара по 9-этажке в Киеве: 1 человек погиб, 6 пострадали. Спасательные работы продолжаются

В результате попадания российской ракеты в 9-этажку в Шевченковском районе Киева, 1 человек погиб, 6 получили ранения разной степени тяжести. 4 человека госпитализированы.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Спасательно-поисковые работы в жилом доме, куда утром российские варвары ударили ракетой, продолжаются. В настоящее время обнаружили тело одного погибшего. Ранения разной степени тяжести получили 6 жителей дома. Четыре из них, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. Двое - с легкими травмами - лечатся амбулаторно", - информирует Кличко.

"По информации врачей, девочку прооперировали. Ее состояние стабильное и жизни ничего не угрожает. Мама девочки - в состоянии средней тяжести", - добавляет Кличко.

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