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Поворозник о повторных утренних взрывах в Киеве: Больше попаданий не было, это работа ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Взрывы, которые слышали жители Киева после утреннего ракетного удара, были работой противовоздушной обороны.
Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Больше попаданий не было... Все взрывы, которые слышали после утреннего обстрела, это работа ПВО", - сказал он.
Поворозник также добавил, что на левом берегу города возник бытовой пожар. Он не связана с ракетными обстрелами.
Топ комментарии
+14 mrSmith
показать весь комментарий26.06.2022 16:56
+8 Aleks_15
показать весь комментарий26.06.2022 17:11
+6 Любовь Стаховская
показать весь комментарий26.06.2022 16:48
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Вот это рифма!
"Нові" дозвукові Калибри ми навчилися збивати.
А ось із старими совковими сверхзвуковими протикорабельними - проблема.
Рятує тільки, що ті протикорабельні дуже дорогі, по наземним цілям не точні і старі - малий процент справних.
Тому військова тактика насамперед базується не у знищенні самих ракет, а їхніх носіїв та місць дислокації. Ось такий не зовсім оптимістичний стан речей.
Тому, щоб ефективно протидіяти подібним нападам, Україні потрібні також надзвукові ракети з дальністю ураження 1 тис. і більше кілометрів.
А чому б тому самому "Південмашу", наприклад, не реанімувати випуск тої самої "сатани", нехай не з ядерними бойовими частинами, а поки що - звичайними чи хімічними?
Він був такий люб'язний, що передав їх разом з літаками-носіями!
Також, треба відмітити його заслуги та заслуги Януковича в знищенні системи ППО України: десятки пускових установок, радіолокаторів, радіовисотомірів, систем радіоелектронної протидії, командних пунктів, транспортно-заряджаючих машин, та ракет, були або продані за безцінь, або утилізовані.
Я, як трохи обізнаний з темою, обурювався, навіщо було віддавати (тим паче за безцінь) Ту-160, Ту-95, Ту-22М3 (а їх в Україні було ледьне половина від тої кількості, що була в самій расєї), які могли, крім ядерних, працювати і звичайними ************; навіщо було "різати" оперативно-тактичні "скади".
Та й ППО значно прорідили, знищивши, або продавши певні системи озброєння. Так вони були більш архаїчними, ніж ті, що залишилися, але це той випадок, коли масовість певною мірою компенсує якість. Вони мали рідинні ракетні двигуни, більш складні в обслуговуванні і використанні, але ця вада могла стати перевагою, адже рідинні двигуни мають реально практично безкінечний термін зберігання (просто перед роботою їх треба заправити) порівняно з твердопаливними, в яких з часом можуть починатися хімічні процеси.
За ттх зенітноракетних комплексів вірогідність влучання однією пущеною ракетою в надзвукову ціль десь 70%. Зазвичай по кожній цілі працюють двома ракетами, що підвищує вірогідність влучання хоча б однією з них відсотків до 90.
Але не забувайте, що пускові треба перезаряджати (на пусковій 3-8 ракет в залежності від комплексу), а це зовсім не миттєва операція. До того ж порожня пускова має не займатися перезаряджанням, а максимально швидко залишити пускову позицію (бо якщо накриють її, то захищати когось в подальшому буде вже нікому). Радіус дії пускових від 20 до 100 км, тож проблематично, щоб"сусіди" перекрили твою ділянку, поки ти перезаряджаєшся. Ці "нюанси" стають дуже визначальними при масованій ворожій атаці.