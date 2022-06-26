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Поворозник о повторных утренних взрывах в Киеве: Больше попаданий не было, это работа ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,збита

Взрывы, которые слышали жители Киева после утреннего ракетного удара, были работой противовоздушной обороны.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Больше попаданий не было... Все взрывы, которые слышали после утреннего обстрела, это работа ПВО", - сказал он.

Поворозник также добавил, что на левом берегу города возник бытовой пожар. Он не связана с ракетными обстрелами.

Также читайте: Поврежденные обстрелами дома в Киеве планируют возобновить к началу отопительного сезона, - КГГА
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Топ комментарии
+14
Прилетіли ракети, яки Кучма передав кацапам!
Він був такий люб'язний, що передав їх разом з літаками-носіями!
Також, треба відмітити його заслуги та заслуги Януковича в знищенні системи ППО України: десятки пускових установок, радіолокаторів, радіовисотомірів, систем радіоелектронної протидії, командних пунктів, транспортно-заряджаючих машин, та ракет, були або продані за безцінь, або утилізовані.
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26.06.2022 16:56
+8
из 14 ракет сбили 10, это хорошо
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26.06.2022 17:11
+6
Знаємо,знаємо про кнурів оманських.....а не втік ні бєняренигат ,ніХєрло тільки тому , ,що повинен був підписати "капітуляцію"!....а що б трішки потургуватись...ще й медведчука притримали...а тепер дуже-дуже-дуже борються з порошенко...а це щоб СВІТ відмовився від УКРАЇНИ...виконують наративи кремлівської мафії.....а наші НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,ВОЛОНТЕРИ,ГРОМАДЯНИ гинуть...як вам спиться,як лізе кусок в горло після того ,що сотворило шоблойобло коломойже і ІЖЕ З НИМИ??? ХЄрло ще сміє вчити Ізраїль....гундосить на увесь світ...а всі знають ,що це курва,зрадники і продовжуть ще....зраджувати...вибухи і є тому підтвердження.
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26.06.2022 16:48
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Знаємо,знаємо про кнурів оманських.....а не втік ні бєняренигат ,ніХєрло тільки тому , ,що повинен був підписати "капітуляцію"!....а що б трішки потургуватись...ще й медведчука притримали...а тепер дуже-дуже-дуже борються з порошенко...а це щоб СВІТ відмовився від УКРАЇНИ...виконують наративи кремлівської мафії.....а наші НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,ВОЛОНТЕРИ,ГРОМАДЯНИ гинуть...як вам спиться,як лізе кусок в горло після того ,що сотворило шоблойобло коломойже і ІЖЕ З НИМИ??? ХЄрло ще сміє вчити Ізраїль....гундосить на увесь світ...а всі знають ,що це курва,зрадники і продовжуть ще....зраджувати...вибухи і є тому підтвердження.
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26.06.2022 16:48 Ответить
"Більше влучань не було, це робота ППО". Джерело: https://censor.net/ua/n3350326

Вот это рифма!
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26.06.2022 16:54 Ответить
Як я розумію:
"Нові" дозвукові Калибри ми навчилися збивати.
А ось із старими совковими сверхзвуковими протикорабельними - проблема.
Рятує тільки, що ті протикорабельні дуже дорогі, по наземним цілям не точні і старі - малий процент справних.
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26.06.2022 16:55 Ответить
Як колишній офіцер ППО маю сказати, що надзвукові ракети взагалі збивати достатньо важко. Мав подібний досвід на полігоні, причому на навчальних стрільбах було заздалегідь відомо коли полетить і приблизно з якого азімуту.
Тому військова тактика насамперед базується не у знищенні самих ракет, а їхніх носіїв та місць дислокації. Ось такий не зовсім оптимістичний стан речей.
Тому, щоб ефективно протидіяти подібним нападам, Україні потрібні також надзвукові ракети з дальністю ураження 1 тис. і більше кілометрів.
А чому б тому самому "Південмашу", наприклад, не реанімувати випуск тої самої "сатани", нехай не з ядерними бойовими частинами, а поки що - звичайними чи хімічними?
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10.10.2022 10:27 Ответить
Прилетіли ракети, яки Кучма передав кацапам!
Він був такий люб'язний, що передав їх разом з літаками-носіями!
Також, треба відмітити його заслуги та заслуги Януковича в знищенні системи ППО України: десятки пускових установок, радіолокаторів, радіовисотомірів, систем радіоелектронної протидії, командних пунктів, транспортно-заряджаючих машин, та ракет, були або продані за безцінь, або утилізовані.
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26.06.2022 16:56 Ответить
Тимошенко.
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26.06.2022 23:09 Ответить
Ні, спочатку при Кравчуку в 1992 р. вивезли в мокшу тактичне ядерне озброєння (бомби, ракети, снаряди), а потім при Кучмі, здається, в 1996 -- стратегічне (а те, що не вивезли -- знищили).
Я, як трохи обізнаний з темою, обурювався, навіщо було віддавати (тим паче за безцінь) Ту-160, Ту-95, Ту-22М3 (а їх в Україні було ледьне половина від тої кількості, що була в самій расєї), які могли, крім ядерних, працювати і звичайними ************; навіщо було "різати" оперативно-тактичні "скади".
Та й ППО значно прорідили, знищивши, або продавши певні системи озброєння. Так вони були більш архаїчними, ніж ті, що залишилися, але це той випадок, коли масовість певною мірою компенсує якість. Вони мали рідинні ракетні двигуни, більш складні в обслуговуванні і використанні, але ця вада могла стати перевагою, адже рідинні двигуни мають реально практично безкінечний термін зберігання (просто перед роботою їх треба заправити) порівняно з твердопаливними, в яких з часом можуть починатися хімічні процеси.
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10.10.2022 10:59 Ответить
Призвіще Поворозник знов дивує, де вони находять чиновників з такими призвіщами?
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26.06.2022 17:04 Ответить
Дивує? Прізвище? Чи корупційній бекграунд за прізвищем?
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26.06.2022 17:21 Ответить
Всі наші ракети зелена шобла вкатала в асфальт. А на шабашах в Трускавці вони планували стратегію оборони.
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26.06.2022 17:10 Ответить
из 14 ракет сбили 10, это хорошо
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26.06.2022 17:11 Ответить
Це дуже добре. Хоча на навчальних стрільбах, якщо зенітноракетна бригада пропускає хоч одну ціль, то це оцінка "незадовільно" для всієї бригади. Але то навчання і навчальних цілей буває в рази менше.
За ттх зенітноракетних комплексів вірогідність влучання однією пущеною ракетою в надзвукову ціль десь 70%. Зазвичай по кожній цілі працюють двома ракетами, що підвищує вірогідність влучання хоча б однією з них відсотків до 90.
Але не забувайте, що пускові треба перезаряджати (на пусковій 3-8 ракет в залежності від комплексу), а це зовсім не миттєва операція. До того ж порожня пускова має не займатися перезаряджанням, а максимально швидко залишити пускову позицію (бо якщо накриють її, то захищати когось в подальшому буде вже нікому). Радіус дії пускових від 20 до 100 км, тож проблематично, щоб"сусіди" перекрили твою ділянку, поки ти перезаряджаєшся. Ці "нюанси" стають дуже визначальними при масованій ворожій атаці.
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10.10.2022 11:16 Ответить
Поворознюк краще всіх мородерів тролить Ю.Тимошенко.Ось і вся патріотична діяльність цього бидла яке професійно лиє фсбешні помиї на Юлю.
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26.06.2022 18:01 Ответить
То інший Поворознюк
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26.06.2022 18:05 Ответить
 
 