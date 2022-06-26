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"Устроим верховую езду с голым торсом. Нужно показать, что мы жестче Путина": Лидеры G7 высмеяли российского диктатора
Новости Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом
Лидеры G7 на саммите в Германии высмеяли Путина, который любил фотографироваться с голым торсом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Когда присутствовавшие собрались за столом переговоров премьер Великобритании Борис Джонсон спросил: "Мы снимаем пиджаки?"
В то же время глава правительства Канады Джастин Трюдо предложил подождать, пока не будет сделана официальная фотография, а Джонсон пошутил: "Мы должны показать, что мы жестче Путина".
Трюдо добавил: "Мы устроим показ верховой езды с обнаженным торсом". Вероятно, он имел в виду известную фотографию Путина в 2009 году, где он едет верхом на коне без рубашки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила: "Верховая езда – это лучшее".
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+47 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+45 Ksenia VB
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Пожалуйста, подождите...
бо Урсула все ж таки фон і як всяка пруська мілітарисска кожен ранок робить кінну прогулянку
Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно затвердила резолюцію про притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines Джерело: https://censor.net/ua/n3349791
ПАРЄ не вимагає знищити-покарати головного винуватця і замовника цього злочину х#йла, а просто РФ має вибачитися перед родинами та друзями жертв аварії за біль і страждання, спричинені дезінформацією, це п#здец х#йло напевно рже аж плаче
коли його вигонят з премьєр-міністрів (а демократичній Англії так прийнято)
то створить Джонсон-шоу
буду дивитись обовьязково !
Про візит у Київ відомого "діяча" повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.
"Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас у Київ приперся росіянин Дмітрій Биков. Він нам розкаже, як треба жити", - зазначив він.
Потримайте макінтош кацапському ліберальному мародеру бикову!
Смерть москальні!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
а може й недарма, бо
"гарний руZZкій -мертвий руZZкій.
а руZZкіх без ZZ не буває..."
Якби не вони, то й війни би зараз ніякої не було б.
до речі, існує "Договор про нерозповсюдження ЯО"
Хоча ті й не опиралися. Їх більше гроші цікавили. Особливо рудого **********.
Той крав так, ніби живе востаннє.
РимаМосквы...?
Выходит в свет французский документальный фильм о последних днях перед войной и в нем Макрон расказывает, что 20-го февраля, когда уже всем всё было ясно, он позвонил Путину и просил не начинать войну, а тот начал ему выкладывать все свои обиды на Украину и на Запад. И Макрон спрашивает - Так что же все таки будет? На что Путин совершенно спокойно ответил - Что будет? В хоккей пойду играть, я же сейчас в спортзале.
Это прямое повторение исторического рассказа об Александре Третьем, который сидел с удочкой на пруду, когда ему доложили, что французский посол срочно просит аудиенции. На что царь ответил, - Подождет, нет никакой срочности, если русский царь удит рыбу.
Государственный строй, название государства, "изм" в России поменялся, а наглое, скотское поведение ее правителей осталось прежним
Фраеров эта публика не боится, фраер лох и его можно и надо поиметь.
А "фраер" с немецкого, это как раз честный, воспитанный, порядочный человек.
Вот и понятно, как питерский шпан путин относится к европейским руководителям, к этому кодлу смешных и нелепых фраеров.