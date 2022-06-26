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Новости КурьезыЗа рубежом
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G7 (714) Путин (29860) юмор (2003) Трюдо Джастин (247) Джонсон_Борис (477) Урсула фон дер Ляйен (375)

"Устроим верховую езду с голым торсом. Нужно показать, что мы жестче Путина": Лидеры G7 высмеяли российского диктатора

Новости Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом

сімка

Лидеры G7 на саммите в Германии высмеяли Путина, который любил фотографироваться с голым торсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Когда присутствовавшие собрались за столом переговоров премьер Великобритании Борис Джонсон спросил: "Мы снимаем пиджаки?"

В то же время глава правительства Канады Джастин Трюдо предложил подождать, пока не будет сделана официальная фотография, а Джонсон пошутил: "Мы должны показать, что мы жестче Путина".

Трюдо добавил: "Мы устроим показ верховой езды с обнаженным торсом". Вероятно, он имел в виду известную фотографию Путина в 2009 году, где он едет верхом на коне без рубашки.

Устроим верховую езду с голым торсом. Нужно показать, что мы жестче Путина: Лидеры G7 высмеяли российского диктатора 01

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила: "Верховая езда – это лучшее".

Читайте: Сегодняшний обстрел Киева - это "месседж" саммиту G7, - Линкявичюс
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Топ комментарии
+47
G7 за тролінг-респект,але потрібно ще й дії...
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26.06.2022 17:02
+45
В Україну прибув одіозний російський письменник Дмитро Биков. Раніше він зокрема заявляв, що "якщо Одеса буде існувати поза російським контекстом, роль її буде жалюгідною".

Про візит у Київ відомого "діяча" повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

"Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас у Київ приперся росіянин Дмітрій Биков. Він нам розкаже, як треба жити", - зазначив він.
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26.06.2022 17:03
+43
***** на лаврюхе )) гундяй под хвостом, поднимается с колен, после падения на спинку ))
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26.06.2022 17:02
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Правила форума Совет форумчан
какая гадость
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26.06.2022 17:00 Ответить
залівная риба?
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26.06.2022 17:19 Ответить
)(уйл0
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26.06.2022 18:17 Ответить
***** на лаврюхе )) гундяй под хвостом, поднимается с колен, после падения на спинку ))
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26.06.2022 17:02 Ответить
цє мерзость
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26.06.2022 18:05 Ответить
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26.06.2022 19:23 Ответить
переможець половки кабаєвой лічно...
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26.06.2022 22:59 Ответить
зносок
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26.06.2022 23:02 Ответить
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала: "Верхова їзда - це найкраще".

бо Урсула все ж таки фон і як всяка пруська мілітарисска кожен ранок робить кінну прогулянку
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26.06.2022 18:13 Ответить
Ви не зрозуміли іронії Урсули,коли хлопці заговорили про *голий торс*,вона їм в тон згадала позу *верхової їзди*.
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26.06.2022 19:05 Ответить
Aле погодьтеся, то найкраще
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26.06.2022 19:25 Ответить
G7 за тролінг-респект,але потрібно ще й дії...
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26.06.2022 17:02 Ответить
Недавно вже читав щось схоже, ось воно довго сміявся...
Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно затвердила резолюцію про притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines Джерело: https://censor.net/ua/n3349791
ПАРЄ не вимагає знищити-покарати головного винуватця і замовника цього злочину х#йла, а просто РФ має вибачитися перед родинами та друзями жертв аварії за біль і страждання, спричинені дезінформацією, це п#здец х#йло напевно рже аж плаче
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26.06.2022 17:18 Ответить
Борис в житті не пропаде
коли його вигонят з премьєр-міністрів (а демократичній Англії так прийнято)
то створить Джонсон-шоу

буду дивитись обовьязково !
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26.06.2022 18:06 Ответить
***** ходит в памперсах и срет в чемодан. Какой голый торс на лошади?
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26.06.2022 17:03 Ответить
а вдруг он копрофил....поедает потом свои экскременты
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26.06.2022 17:07 Ответить
подобається хід Вашої думки )
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26.06.2022 17:27 Ответить
ФУУУУУУ!!!!!!
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26.06.2022 22:04 Ответить
Он еще и в тайге с голым торсом бегал. В ТАЙГЕ! Это ж сколько там фумигаторов работало.
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26.06.2022 18:06 Ответить
фумігаторами працювали вертухаї ********** руками
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26.06.2022 18:15 Ответить
*фалоімітаторами
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26.06.2022 19:27 Ответить
В Україну прибув одіозний російський письменник Дмитро Биков. Раніше він зокрема заявляв, що "якщо Одеса буде існувати поза російським контекстом, роль її буде жалюгідною".

Про візит у Київ відомого "діяча" повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

"Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас у Київ приперся росіянин Дмітрій Биков. Він нам розкаже, як треба жити", - зазначив він.
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26.06.2022 17:03 Ответить
Одесити, пам'ятайте убиту рашистською ракетою сім'ю, маму і доцю 3-місячного віку.
Потримайте макінтош кацапському ліберальному мародеру бикову!

Смерть москальні!
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26.06.2022 17:19 Ответить
не быков а зильбертруд
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26.06.2022 19:14 Ответить
Интересно сколько его предки во времена катьки отлистали за фамилию зильбертруд?
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26.06.2022 19:55 Ответить
только не дмитро, а дмитрий, имена не переводятся
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26.06.2022 17:33 Ответить
тоді дмітрій.
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26.06.2022 19:12 Ответить
цей "високоосвітчений" руSSкій пісака є типічним адептом руZZкого міра як і нівзорав, навальний, дарєнко та інші....

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.06.2022 17:41 Ответить
от на якого вони тут патрібні, про_рали свою "прєкрасную расію будущєго" і приперлисб тут її "строїть".
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26.06.2022 17:42 Ответить
може дарма так Стернеко проти Бикова -путя його все ж таки травив якимись новічком

а може й недарма, бо
"гарний руZZкій -мертвий руZZкій.
а руZZкіх без ZZ не буває..."
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26.06.2022 18:10 Ответить
ну так питун и навального травил
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26.06.2022 19:29 Ответить
Там своя история под названием "еврей может уехать из россии, но россия не уедет из еврея никогда". По єтой же причине его и в Киев пустили при Зеленском.
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26.06.2022 19:59 Ответить
Хороший кацап - дохлий кацап
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26.06.2022 20:20 Ответить
национальность быкова не русский а догадайтесь
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26.06.2022 19:06 Ответить
Та не може бути !
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26.06.2022 20:22 Ответить
весело їм там...а звідси, з України, особливо під час повітряної тривоги, не кажучи вже про передову, це вже начебто й не тягне на жарт.
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26.06.2022 17:03 Ответить
В 2019 було весело, а зараз ні? А що, це Трюдо і Джонсон вам президента вибрали? Вони взагалі то нам нічого не винні.
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26.06.2022 17:09 Ответить
Винні! Захід позбавив нас четвертого в світі ядерного потенціялу!
Якби не вони, то й війни би зараз ніякої не було б.
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26.06.2022 18:14 Ответить
було таке, а зараз ***** грозить передати ЯО голові картопельного колгоспу

до речі, існує "Договор про нерозповсюдження ЯО"
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26.06.2022 18:17 Ответить
Захід? Не росія, не кравчук, не кучма?
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26.06.2022 18:19 Ответить
Вільям Джефферсон Клінтон. Обвів наших Кравчука і Кучму, як лохів.
Хоча ті й не опиралися. Їх більше гроші цікавили. Особливо рудого **********.
Той крав так, ніби живе востаннє.
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26.06.2022 19:00 Ответить
Ні-ні-ні, самі віддали. Аєродром в Узині самі роздеребанили, на власні очі бачив.
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26.06.2022 20:25 Ответить
Шутки, троллинг это конечно весело, понимаю. Но нужны действия.
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26.06.2022 17:04 Ответить
нехай українці гинуть сотнями в день, а ми пофоткаємось для путіна, ух він злякається
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26.06.2022 17:04 Ответить
Такого не говорили - не гони тут хвилю кацапопропаганди.
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26.06.2022 17:29 Ответить
говорите боремся с фашизмом.....а сам копирует Муссолини .....альфажуравль хренов
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26.06.2022 17:06 Ответить
Муссолини тоже срал в чемодан и доставал из носа козявки? Однако...
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26.06.2022 17:10 Ответить
Муссолини тоже со временем перестал фоткаться с голым торсом. Впрочем, у него это зачётней выходило

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26.06.2022 17:22 Ответить
"а зачем этот дурик бульбофюрер усы сбрил? вот ему бы усы - ну вылитый бульбохуйло! вылитый!" )
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26.06.2022 17:28 Ответить
Пригадав анекдот-"Чоловіче,от якби не вуса,то ви наче моя теща.-Алеж в мене немає вусів.-Так в неї є!"
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26.06.2022 18:25 Ответить
Если провести аналогию, что и Муссолини и Путин, оба были диктаторами, оба были фашистами, оба проводили агрессивную внешнюю политику и оба фотографировались с голым торсом, то можно ли закончить логическим допущением, что и конец тоже будет одинаковым - Путина, как и Муссолинни повесят вниз головой на центральной площади Рима Москвы...?
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26.06.2022 17:32 Ответить
В наше время для сео нужны уникальные тексты и решения. путина утопят в бочке с говном
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26.06.2022 17:55 Ответить
Вьігребная яма не достаточно ярко, нужньі современньіе нанотехнологии.
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26.06.2022 20:24 Ответить
Прах Дуче, покоится в фамильном склепе, куда приносят живье цветьі. А прах путина утопят в сортире мавзолея. История повторяется, то что бьіло трагедией, возвращается комедией.
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26.06.2022 20:21 Ответить
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26.06.2022 22:47 Ответить
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26.06.2022 22:49 Ответить
Он не Муссолинни копирует, он копирует поведение русских царей, такое же нахальное, бесстыдное и заносчивое.
Выходит в свет французский документальный фильм о последних днях перед войной и в нем Макрон расказывает, что 20-го февраля, когда уже всем всё было ясно, он позвонил Путину и просил не начинать войну, а тот начал ему выкладывать все свои обиды на Украину и на Запад. И Макрон спрашивает - Так что же все таки будет? На что Путин совершенно спокойно ответил - Что будет? В хоккей пойду играть, я же сейчас в спортзале.
Это прямое повторение исторического рассказа об Александре Третьем, который сидел с удочкой на пруду, когда ему доложили, что французский посол срочно просит аудиенции. На что царь ответил, - Подождет, нет никакой срочности, если русский царь удит рыбу.
Государственный строй, название государства, "изм" в России поменялся, а наглое, скотское поведение ее правителей осталось прежним
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26.06.2022 17:25 Ответить
И пока это ботоксное рыло не отхлестают, а будут униженно вопрошать, так он и будет себя вести. Гопота наглеет только до того уровня, когда получит в зубы. Все.
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26.06.2022 17:35 Ответить
Типичная линия поведения урки, который, где бы ни оказался, хоть в тюремной камере, хоть на международном форуме, сразу же всех начинает прощупывать - кому можно на голову сесть, кого лучше не трогать, а кого стоит бояться.
Фраеров эта публика не боится, фраер лох и его можно и надо поиметь.
А "фраер" с немецкого, это как раз честный, воспитанный, порядочный человек.
Вот и понятно, как питерский шпан путин относится к европейским руководителям, к этому кодлу смешных и нелепых фраеров.
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26.06.2022 17:51 Ответить
В. Пікуль
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26.06.2022 20:30 Ответить
Кремлевский дед уже давно не вылазит из бункера, боится парикмахеров, срет в чемодан и снимает фейковые ролики с людьми применяя голограмму. Вы о каком грозном человеке говорите?
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26.06.2022 17:09 Ответить
хло - бункер-кінг
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26.06.2022 22:53 Ответить
Вову срущего в чемодан опустили уже как последнего подшконарного петушару
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26.06.2022 17:10 Ответить
Ну про тюрягу тебе видней, а вот этот петух крутит на *** весь мир и никто ничего не может сделать
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27.06.2022 13:31 Ответить
Кацапье уже давно фотографией своего фюрерка плешивого гордились, ещё при Пете, типа невье.нный альфасамец. Вот этоо полутораметровое чмо.
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26.06.2022 17:11 Ответить
Як смішно блд.,аж плакати хочеться,бажаю вам калібрів у сраку ниці підараси
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26.06.2022 17:12 Ответить
смішно чи ні,не тобі судити,іди за кораблем !А хочеш обізвати союзника -то туркам своє хамство показуй.
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26.06.2022 17:19 Ответить
Ти рухайся у тому ж напрямку, чіпуха бидляча.
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26.06.2022 17:30 Ответить
Мачо-********...
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26.06.2022 17:13 Ответить
С торсом было раньше. Сейчас больше на чемодане с собственным говном.
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26.06.2022 17:14 Ответить
Ти диви який кентавр, зразу і не зрозумів, що це йухло трахає лаврова.
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26.06.2022 17:14 Ответить
«Юмор» это тоже инструмент! А британский юмор тем более)
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26.06.2022 17:16 Ответить
Смешно было, когда в 1940-1942 годах Гитлер Ковентри бомбил. А сейчас не очень.
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26.06.2022 18:05 Ответить
мачо шо говорить. лізе в бой - бо ковбой
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26.06.2022 17:20 Ответить
а що таке? вам подобається тільки з квартальщика іржати? про термос? про женщіну з німецьких фільмів? шо..вже не смішно?
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26.06.2022 17:22 Ответить
а було ж 8...В кацапорашистське лайно вляпались разом- що вони,що наші "вожді" проспали скаженого ведмедя.Добре,хоч допомагають разом з цього лайна вилазити.
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26.06.2022 17:23 Ответить
Але, астанавитесь. Иначе ***** в следующий раз придется гарцевать с оголенным ****** наперевес.
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26.06.2022 17:26 Ответить
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26.06.2022 17:28 Ответить
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26.06.2022 17:29 Ответить
Помню, было такое дело. Вбросы от Турции про фактически капитуляцию, но потом что-то пошло не так. Может, после Бучи поняли, что народ их порвет за капитуляцию, а может, Джонсон мозги вправил, хз. Даже на счет НАТО заткнулись, а теперь опять вонять начинают.
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26.06.2022 17:41 Ответить
Більш за все що англосакси (англійський бульдог) міцно притисли боневтік-у бейца, от тепер він соває ніжками та вже фсьо-о. Наш приЗЕдент як Мавр, але іще справу не доробив, підождем-с.
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26.06.2022 20:44 Ответить
Тогда должны помнить и внезапный приезд Mr Джонсона, который и дал волшебный пендаль еврейскому мальчику
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26.06.2022 21:14 Ответить
Какие то шуточки, прибауточки.... Тут война кровавая фигачит, эти всё фотки пуйла вспоминают из 2009года, 13летней давности.... Хихи хаха всё им. Очень смешно, судя по всему, сильно переживают....
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26.06.2022 17:32 Ответить
Да, Киев и другие города бомбят, города на востоке Украины сносят с лица земли, на фронте большие потери, у наших нечем воевать, а лидеры G7 ржут. Очень весело! Ха-ха-ха.
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26.06.2022 18:01 Ответить
Просто дурні повинні страждати, ми самі вибрали свій шлях (кравчук, кучма, янукович, зе). А G7 це вже давно пройшли і зробили правильні висновки. Тепер наша черга учитись і мінятись. І вибачте, шановний, вони можуть собі дозволити даже ха-ха.
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26.06.2022 20:53 Ответить
Так весь мир угорает , наблюдая за дракой двух идиотов, причем даже не понимают разницу между ними
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27.06.2022 13:26 Ответить
А що їм згадувати? Януковича?
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26.06.2022 18:14 Ответить
От Урсула, от пустунка))) Подобається бути вершницею?)))
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26.06.2022 17:42 Ответить
Это из последних фотографий где куйло еще было куйлом, после 2010 года ,там уже другое куйло.
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26.06.2022 17:51 Ответить
Украина заливается кровью, а эти уроды смеются. Где ленд-лиз, черти?
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26.06.2022 17:57 Ответить
Воно тепер не тільки ***** а ще і ЧМО
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26.06.2022 18:17 Ответить
Трепать языком они горазды. А на деле даже с оружием для Украины обосрались.
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26.06.2022 18:17 Ответить
Зустрілись для поржати?? Чому у Києві б не зустрітись? Пожити з тиждень..екскурсії там по місцях слави пуйла..поспати під рев сирен...
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26.06.2022 18:54 Ответить
Абсурд ! А хто нам нав'язував джевіліни і NLAW, і хто слухав в цей час казки про майські шашлики.
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26.06.2022 20:58 Ответить
Путин там никуда не едет - он сидит на муляже коня.
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26.06.2022 22:30 Ответить
 
 