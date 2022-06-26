Минреинтеграции запустило дополнительную "горячую линию" для жителей временно оккупированных территорий
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Начал работу дополнительный канал связи горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам для граждан, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в самом министерстве.
Отмечается, что граждане, у которых отсутствует мобильная связь, а есть только доступ к интернету, могут оставить сообщение или позвонить по телефону через мобильные приложения WatsUpp/Telegram/Viber по номеру +38(096) 078 84 33 (круглосуточно).
"По телефону можно получить информацию по гуманитарным вопросам, вопросам получения статуса ВПЛ, возвращение с временно оккупированных территорий в Украину, в том числе, лиц, которые были принудительно перемещены в РФ", - говорится в сообщении.
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