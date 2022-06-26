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Минреинтеграции запустило дополнительную "горячую линию" для жителей временно оккупированных территорий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Начал работу дополнительный канал связи горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам для граждан, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в самом министерстве.

Минреинтеграции запустило дополнительную горячую линию для жителей временно оккупированных территорий 01

Отмечается, что граждане, у которых отсутствует мобильная связь, а есть только доступ к интернету, могут оставить сообщение или позвонить по телефону через мобильные приложения WatsUpp/Telegram/Viber по номеру +38(096) 078 84 33 (круглосуточно).

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"По телефону можно получить информацию по гуманитарным вопросам, вопросам получения статуса ВПЛ, возвращение с временно оккупированных территорий в Украину, в том числе, лиц, которые были принудительно перемещены в РФ", - говорится в сообщении.
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а кто их проверит на наличие еще и паспорта рефии?
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26.06.2022 17:19 Ответить
Вот был я в оккупации два месяца пока выбирался на большую землю и только мечтал о паспорте рфии. Их не дают ещё никому, даже документы ордло не дают. Более того когда мы таки приехали в Запорожье нас проверял по базе полицейский и отпустил только после проверки. Никого просто так с оккупированных территорий на большую землю не пускают.
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26.06.2022 17:43 Ответить
Насчёт мечтаний о паспорте рфии, это был сарказм.
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26.06.2022 17:46 Ответить
Верещучка? Нам хватило шатлов твоих
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26.06.2022 20:55 Ответить
 
 