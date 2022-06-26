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Две российские противокорабельные ракеты типа "Оникс" сбиты в небе над Одесчиной, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Противовоздушная оборона сбила две российские ракеты над Одесской областью.
Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Под прикрытием грозы враг атаковал Одесчину двумя противокорабельными ракетами типа Оникс, выпустив их из берегового ракетного комплекса Бастион, с территории временно оккупированного Крыма.
Но силы противовоздушной обороны готовы в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе", - говорится в сообщении.
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Наші красівчики!
Вже навіть є фотки збитої ракети:
"Russia Is Hours Away From Its First Foreign Default in a Century"
В данном случае имеется ввиду, что истекает срок по выплате обигаций внешнего долга. Причём раися увтерждает, что никакого дефолта нет, посколько деньги есть, но их нет возможности перевести из-за санкций.
Так что увы...
Факт неотримання кредиторами грошей ніхто не буде заперечувати!
Те, що москалі пропонували якісь нікому не потрібні фублі замість оговореної в домовленостях валютах - це їхні проблеми - нефіг було з фублів робити взагалі вже непотріб, до якої ніхто не хоче доторкнутись, не дай Бог!
Як передає Укрінформ, про це інформує ОК «Південь» в Телеграмі Одеської міської ради.
«Підрозділи ППО в Одесі не застосовувалися, грім впорався самостійно», - йдеться в повідомленні.
Грім - український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений КБ «Південне». Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та «Сапсан». Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
І ось під прикриттям грози, москалі таки запустили дві ракети, сподіваючись, що статична електрика вплине на наші РЛС і ГСН протиракет.
Але наші таки впорались!
ЗСУ Завдали Ударів по рф! Неподалік Москви потужні зриви! Рознесло Все!
Най їм у горлі пір'я поросте, а в їхніх баб чирякі на мордяці не зникають!
Привіт з Фонтану!