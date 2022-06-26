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Две российские противокорабельные ракеты типа "Оникс" сбиты в небе над Одесчиной, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,рф,ракети

Противовоздушная оборона сбила две российские ракеты над Одесской областью.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Под прикрытием грозы враг атаковал Одесчину двумя противокорабельными ракетами типа Оникс, выпустив их из берегового ракетного комплекса Бастион, с территории временно оккупированного Крыма.

Но силы противовоздушной обороны готовы в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе", - говорится в сообщении.

Также читайте: На южном направлении в течение 25 июня уничтожены 24 оккупанта, 2 танка, 5 бронированных машин и 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+23
Насправді гроза в Одесі була на пару годин раніше, а пару разів бахнуло так неслабо.

І ось під прикриттям грози, москалі таки запустили дві ракети, сподіваючись, що статична електрика вплине на наші РЛС і ГСН протиракет.

Але наші таки впорались!
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26.06.2022 18:04
+20
Чув.

Наші красівчики!

Вже навіть є фотки збитої ракети:
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26.06.2022 17:45
+19
В Одесі в неділю, 26 червня, тричі лунала повітряна тривога і зафіксований потужний вибух. При цьому підрозділи ППО не застосовувалися, з ракетами впорався український оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім.

Як передає Укрінформ, про це інформує ОК «Південь» в Телеграмі Одеської міської ради.

«Підрозділи ППО в Одесі не застосовувалися, грім впорався самостійно», - йдеться в повідомленні.

Грім - український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений КБ «Південне». Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та «Сапсан». Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
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26.06.2022 17:57
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Чув.

Наші красівчики!

Вже навіть є фотки збитої ракети:
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26.06.2022 17:45 Ответить
Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта
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26.06.2022 17:57 Ответить
Хорошо бы! Но что то не верится. Уже столько раз обещали, а выходит пшик.
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26.06.2022 18:10 Ответить
Потому что это не то, что сказано в новости:

"Russia Is Hours Away From Its First Foreign Default in a Century"

В данном случае имеется ввиду, что истекает срок по выплате обигаций внешнего долга. Причём раися увтерждает, что никакого дефолта нет, посколько деньги есть, но их нет возможности перевести из-за санкций.

Так что увы...
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26.06.2022 18:39 Ответить
Інвестори, як правило, не хочуть мати справу з проблемами, якщо це санкції чи війна, вони не хочуть, щоб це стало їх проблемою. Тому головне, щоб ті, хто інвестував у Росію, отримали поганий досвід. Інвестори також не знають, яку божевільну справу Путін зробить наступного разу, тому вони подумають ретельніше і замість цього, ймовірно, інвестують в інше місце.
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26.06.2022 20:06 Ответить
Безусловно с санкциями никто не хочет мараться. Но просто дефолт дефолту рознь.
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26.06.2022 22:03 Ответить
Навіть якщо дефолт і буде, він буде чисто технічний і Росія його не оголосить.
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26.06.2022 19:23 Ответить
Який сенс оголошувати те, що всім відомо?

Факт неотримання кредиторами грошей ніхто не буде заперечувати!

Те, що москалі пропонували якісь нікому не потрібні фублі замість оговореної в домовленостях валютах - це їхні проблеми - нефіг було з фублів робити взагалі вже непотріб, до якої ніхто не хоче доторкнутись, не дай Бог!
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26.06.2022 21:30 Ответить
В Одесі в неділю, 26 червня, тричі лунала повітряна тривога і зафіксований потужний вибух. При цьому підрозділи ППО не застосовувалися, з ракетами впорався український оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім.

Як передає Укрінформ, про це інформує ОК «Південь» в Телеграмі Одеської міської ради.

«Підрозділи ППО в Одесі не застосовувалися, грім впорався самостійно», - йдеться в повідомленні.

Грім - український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений КБ «Південне». Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та «Сапсан». Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
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26.06.2022 17:57 Ответить
Ось цим і вкурвити по баранавічам чи по іскандерам?
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26.06.2022 17:59 Ответить
Насправді гроза в Одесі була на пару годин раніше, а пару разів бахнуло так неслабо.

І ось під прикриттям грози, москалі таки запустили дві ракети, сподіваючись, що статична електрика вплине на наші РЛС і ГСН протиракет.

Але наші таки впорались!
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26.06.2022 18:04 Ответить
хорошо если это правда

ЗСУ Завдали Ударів по рф! Неподалік Москви потужні зриви! Рознесло Все!
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26.06.2022 18:12 Ответить
Правда
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26.06.2022 18:22 Ответить
Щось не віриться в таке чудо! Скоріш: відповісти не можем,бо путін нападе!
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26.06.2022 18:24 Ответить
Очень хотелось бы верить...
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26.06.2022 18:27 Ответить
Із всіх ютуб каналів, які доводилось бачити, цей публікує всі новини під самими фантастичними заголовками. Так що, швидше всього - брехня. Хоч і дуже хотілося б, щоб кацапи уже отримали відповідь за свої злочини...
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26.06.2022 18:34 Ответить
Якщо це правда, то треба шампанське відкорковувати
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26.06.2022 22:45 Ответить
А у відповідь коли валити почнемо?
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26.06.2022 18:20 Ответить
когда ты бот - ракет прикупишь для ВСУ ..
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26.06.2022 18:37 Ответить
млять, знов сирени.... , петушня кацапська шоб ти здохла курва..
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26.06.2022 18:49 Ответить
Та не кажіть, куме!

Най їм у горлі пір'я поросте, а в їхніх баб чирякі на мордяці не зникають!

Привіт з Фонтану!
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26.06.2022 19:21 Ответить
россия - страна возможностей…Для суицида.
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26.06.2022 19:29 Ответить
 
 