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Польская железная дорога с 1 июля отменяет бесплатный проезд для граждан Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

pkp,польща,залізниця,intercity

Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до четверга, 30 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт польского железнодорожного оператора PKP Intercity.

С пятницы, 1 июля, эти поездки будут проходить по общим правилам, включенным в регламент PKP Intercity.

В компании напоминают, что бесплатный проезд для граждан Украины во 2-м классе поездов эконом категорий TLK и IC был введен 26 февраля этого года. PKP Intercity был первым железнодорожным перевозчиком, предоставившим такую возможность. До последних дней июня услугами PKP Intercity воспользовались более 2,3 миллионов граждан Украины.

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С 1 по 30 июня граждане Украины могут бесплатно путешествовать только из и в города, расположенных на нашей восточной границе, а именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

"Последние месяцы подтвердили важность PKP Intercity как национального пассажирского перевозчика. В кратчайшие сроки был обеспечен подвижной состав, и сотни работников были привлечены для приема первой волны беженцев. Это время доказало, что железная дорога - это средство передвижения, на которое можно положиться - как ежедневно, так и в кризисных ситуациях. Стоит отметить, что несмотря на большую преданность помощи беженцам из Украины, PKP Intercity в то же время выполняла свои первоочередные задачи, то есть ежедневную перевозку тысяч поляков. Май этого года стал рекордным за всю историю компании. За пять месяцев этого года услугами междугороднего перевозчика воспользовались более 20 миллионов человек. В минувшее воскресенье, 19 июня, было перевезено наибольшее количество пассажиров за более чем 20-летнюю историю PKP Intercity. Идет интенсивная подготовка к летнему сезону", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+59
Щиро дякуємо полякам за допомогу.
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26.06.2022 18:33
+57
Спасибо полякам за то что они для нас делали.
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26.06.2022 18:33
+48
Дякую полякам за все.
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26.06.2022 18:34
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Спасибо полякам за то что они для нас делали.
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26.06.2022 18:33 Ответить
Щиро дякуємо полякам за допомогу.
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26.06.2022 18:33 Ответить
Дякую полякам за все.
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26.06.2022 18:34 Ответить
Все вірно. Або соціалізуйся, шукай працю, або нах додому. Досвід з сирійчиками Польща взяла до уваги. Для бажаючих працювати у Польщі не бракне ні роботи, а ні мешкання. Гостям завжди раді ДВА рази. Ґратіс то не безкінечно.
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26.06.2022 18:45 Ответить
але поляки самі кажуть що не до порівняння з сірійцями. Біженці з Африки то в основному молоді чоловіки, ні вчитися ні працювати, без документів, в телефонах капець, у одного з тих що з Білорусії проривалися знайшли зоофільські відео, поводяться зухвало, одразу видно що то не ті люди, що чудом від війни врятувалися, то можливо ті, хто був за асада, терористи, на писку ж не написано, які потім будуть що, християнам голови відрізати як в найтолєрантнішій Франції? Українські біженці це жінки з дітлахами в основному, більшість шукає роботу, і мову не стидаються вивчити. і видно що да, люди рятуються від війни.
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26.06.2022 19:14 Ответить
а что делать новым беженцам? ясно что старые должны были обустроиться... но почему к вновь въехавшим все уже по другому....
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26.06.2022 18:48 Ответить
Европа это не рай. Европа для работяг☝
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26.06.2022 18:50 Ответить
работать
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26.06.2022 18:50 Ответить
Хто хотів та думав головою вже виїхав, далі допомагайте своїм... В чому проблема?
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26.06.2022 18:51 Ответить
Що значить думав головою? Ти пробував виїхати з окупованих територій?!! Якщо не пробував - іди нахєр.
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26.06.2022 18:52 Ответить
А як же виїхати до окупації? Це і означає думати головою, а те що хтось це не зробив по якійсь причині це вже вибір самої людини. Чі там всі думали і чекали що прийде русня і буде вам гроші давати та заживете по багатому?
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27.06.2022 08:14 Ответить
От не *****,в Мелитополе на следующий день кацапня была и с Херсоном такая же херня,много ты за день надумаешь!?оно хорошо умничать живя где то в центральной или западной Украине.влада " ********" но виноваты конечно же люди.
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27.06.2022 23:40 Ответить
польща набрала дешевої робочої сили, тепер біженці не потрібні
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26.06.2022 18:51 Ответить
А там тільки така робота. Збирачі фруктів, ягід, овочів. Прибиральники, санітари. Працівники-конвеєрники на автозаводи. З 12-ти годинним робочим днем.
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26.06.2022 19:01 Ответить
А потім десь у Зах Європі сказати стидно, що я з України. Бо для тих же поляків чи чехів, українці - це бидло, яке готове вкалувати за копійки на самій жахливій роботі.
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26.06.2022 19:08 Ответить
halts Maul, du Arsch
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26.06.2022 19:20 Ответить
geh, fick dich
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26.06.2022 19:31 Ответить
Spierdalaj stąd, debilu.....
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26.06.2022 19:21 Ответить
Glory to UPA! Glory to Heroes!
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26.06.2022 19:28 Ответить
Не треба брехати. Робота у Польщі є для усіх і різна, у тому числі і кваліфікована. Але щоб її мати треба докласти ТРОХИ більше зусилль.
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26.06.2022 22:16 Ответить
Брехло, немає в Польші 12голинної зміни, бо це Европа, а не супермаркет в Києві
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27.06.2022 07:36 Ответить
Мої родичи (7 осіб), навіть один 17-річний племінник - усі працюють. Одна рибу чистить, інши пакують продукти, хлопець розкладає Голандія, Румунія та Німеччина. Чого і всім іншим бажаю.
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26.06.2022 18:52 Ответить
Хвастатись з того, що родичі займаються низькооплачуваною і некваліфікованою роботою - це дурість
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26.06.2022 18:57 Ответить
донецкие все так рассуждают. им работа не такая им достойную подавай. Достойная еще есть воевать.
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26.06.2022 19:00 Ответить
бажати чистити рибу - це не дурість??
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26.06.2022 19:05 Ответить
О господи, зніми вже корону з башки. Тобі б і рибу чистить не довірили, ледащо.
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26.06.2022 19:10 Ответить
Просто люди, які займаються кваліфікованою роботою не розуміють тих хто займається всякою хєрньою і це називає роботою
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26.06.2022 19:19 Ответить
Мізки купи. Я не тікала жерти шашлики на польські дні місць. Наприклад, на день Вроцлава. І до чого тут корона?? Рце аби бовкнути, як у воду пернути.
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26.06.2022 19:26 Ответить
нет
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26.06.2022 19:15 Ответить
кокошники иди стирать
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26.06.2022 19:24 Ответить
Ти походу, там за кордоном крутішу роботу маєш?. ....Кігті й депіляція то хіба твоє...
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26.06.2022 19:30 Ответить
Мариночко, а Ви що робите у Нідерландах? Працюєте, чи на шиї у платників податків?
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26.06.2022 22:23 Ответить
Зробити висновок з моїх слів, що я хвастаюсь - оце реально дурість.
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26.06.2022 19:01 Ответить
А випрошувати у платників податків безкоштовний проїзд и допомогу - це не дурість? Щось у тебе в голові перемкнуло...
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26.06.2022 19:03 Ответить
У європейському союзі є врегульовані стандарти щодо біженців. Якщо тебе вони не влаштовують і ти називаєш це дурістю - звертайся в головний офіс у Брюсселі.
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26.06.2022 19:10 Ответить
кожна людина яка працює, заслуговує на повагу, бо вона не сидить ні в кого на шиї, і їсть свій хліб.
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26.06.2022 19:18 Ответить
А чим ще можна займатися, не знаючи місцевої мови?
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26.06.2022 19:54 Ответить
Ну...якщо вони не мали в Україні роботи - то це для них підвищення. І нєхрєн всім таку долю бажати. Собі бажайте
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26.06.2022 19:03 Ответить
Ще одна любителька "на дурняк". Маришка, тобі нихто нічим не зобов'язаний - запам'ятай це.
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26.06.2022 19:05 Ответить
Шось Ви поганенько читаєте. Якраз я нічого не просила.
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26.06.2022 19:31 Ответить
Так повертайся в Україну і права качай, шукай гідну для тебе роботу. Поперлась туди і стоїшь з протягнутую рукою. Працювати не соромно, соромно вбивати чи просити
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26.06.2022 19:08 Ответить
Я і так в Україні, з чого мені повертатись? Прапорець ВПНу муляє?
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26.06.2022 19:28 Ответить
Тоді навіщо розповідаєш про 12 годинну зміну в Польші
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27.06.2022 07:40 Ответить
Це якщо працездатний.
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26.06.2022 19:10 Ответить
Бачила я цих непрацездатних, в фейсбуці постять фоточки з шашликами з усіх куточків Європи майже щодня. Чоловіки під 100 кіло забухані.
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26.06.2022 19:14 Ответить
Не 'должни', а мали вибір, влаштуватись - або додому . Біженець тікає від літаків над головою, в не від роботи.
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26.06.2022 19:16 Ответить
Румунська залізниця і досі надає безкоштовні залізничні квитки українським біженцям. Угорська - забезпечує українців квитками солідарності. а поляки лавочку прикрили
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26.06.2022 18:49 Ответить
Безкоштовне не може бути довічно. Подивіться, скільки людей виїхало чи проїхало транзитом Польщу, а скільки - через Румунію і ******-Рейх Угорщину.
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26.06.2022 18:52 Ответить
польща отримує дотації від ЄС. тому не треба плакатись. до того ж половина наших біженців поїхали у польщу з баблом і там його витрачають.
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26.06.2022 18:55 Ответить
не отримує, їм призначили, але ще досі не почали виплачувати, бо бачте поляки не хочуть такої ситуації коли закони написані в Брюселі вище за закони написані в Польші, іншими словами поляки проти федералізації ЄС, щоб німці всім прописували як жити треба.
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26.06.2022 19:22 Ответить
Так хай виходять із ЄС, і повернуть 500 млрд євро, які витратили на них у тому числі німецькі платники податків.
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26.06.2022 19:38 Ответить
я один должен этого ****** банить?
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26.06.2022 19:23 Ответить
Навряд чи поляки читають ЦН, проте щира подяка їм за те, скільки вони зробили для українців добра під час війни. Сподіваюсь коли-небудь віддячити знайомим і незнайомим полякам (звичайно, не за таких обставин)
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26.06.2022 18:50 Ответить
Тау Кита Я регулярно спілкуюся з моїми друзями з Польщі. Вони направду цікавляться і переймаються допомогою нашим. Але і в них теж руки опускаються, коли людина " нєпанімаєт, давайтє парускі", сидить камінчиком на місці і чекає пропозиції роботи, не хоче навіть до бєдронки сходити на закуп, бо "нєпанімаю" . То ж хоч подивися, як там називається той же товар, що й в Україні! Це щось приблизно так... Знаю, про що веду, бо конкретно в Жечі Посполитій пропрацював 6 років.
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26.06.2022 19:09 Ответить
І ще.. До відома "не пані маючих" : навіть в тій же Бєдроні відсотків 30 працівниць (і на касах теж,Карл!) то є наші люди. І мовою володіють, і реагують професійно, і нас, початкуючих, розкушують на раздва, але на українську з нами перейдуть тільки при нагальній потребі. Вчитися ніколи не є пізно, або вам щось бракує.
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26.06.2022 23:01 Ответить
Czytają, czytają. Poznałem w Polsce wielu z Was - sami fajni ludzie. Trzymajcie się - Chwała Ukrainie!
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28.06.2022 14:04 Ответить
Полякам подяка.

Халява скінчилася. Або працюйте, або повертайтеся.

До того ж, тут на вас чекає те, що ви обрали в 2019-му. 😁
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26.06.2022 18:54 Ответить
В тій же німеччині більш цивільні умови для біженців в плані фінансів. А мити туалети або єпашити вантажником і радіти польщі - це для збоченців.
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26.06.2022 19:02 Ответить
Звикли жити на халяву і платити за добро невдячністю? Для вас, що не зроби вам все буде мало.
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26.06.2022 19:13 Ответить
Це Ihor Z збоченець.
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26.06.2022 19:23 Ответить
О, ще один менеджер з клірингу туалетів приліз.
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26.06.2022 19:33 Ответить
Ви інших професій не знаєте?
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26.06.2022 19:46 Ответить
Королева Маріна кравець вище каже, що не згодна. Готова працювати тільки королевою.
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26.06.2022 19:12 Ответить
та вона просто русская та й по тому.
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26.06.2022 19:23 Ответить
Правильно роблять ! Досить годувати дармоїдів, які халяви хочуть. Йдіть на роботу, а нє то додому!

То у нас западєнци гроби своїх пацанів зустрічають, а пєрєсілєнци на халявні бабки всьо бухло вже скупили... В Польщі то само.
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26.06.2022 19:03 Ответить
Тому що, біженець і дармоїд різні поняття.
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26.06.2022 19:11 Ответить
Польща виплачує українцям 500 злотих допомоги на кожну неповнолітню дитину, забезпечує всіх безкоштовним житлом, а дітей школою, допомагає продуктами. Якусь роботу завжди можна знайти. Навіщо кататися на шару по країні? Українці в Польщі, до речі, не скаржаться, принаймні ті, хто має сумління.
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26.06.2022 19:18 Ответить
Полякам-велика вдячність,ну а нашим деяким жіночкам-біженцям-до праці,курво!Там вам не Україна,щоб на шиї у чоловіків сидіти.
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26.06.2022 19:29 Ответить
 
 