Россияне обстреляли кассетными боеприпасами громаду в Донецкой области, известно, по меньшей мере об одном раненом, - Кириленко

Россияне продолжают уничтожать социальную инфраструктуру Донецкой области.

Об этом сообщает в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня под обстрел попала школа в Торецке - выбиты стекла, повреждена крыша. Вчера - разрушена школа в Маяках. Всего уже более 220 школ пострадали от российского оружия за четыре месяца", - утонул чиновник.

Также он указал, что продолжаются обстрелы Авдеевского коксохима, а также – самой Авдеевки.

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"Кассетные боеприпасы россияне применили в Гродовской громаде - известно о по меньшей мере одного раненого", - сообщил Кириленко и призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.