ЕК планирует разрешить транзит российских товаров в Калининград, но Литва будет ветировать документ, - европарламентарий Ауштрявичюс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Европейская комиссия готовит документ, позволяющий перевозить подсанкционные российские грузы из России через территорию ЕС в Калининград.
Об этом сообщает литовское издание Delfi со ссылкой на европарламентария от Литвы Пятраса Ауштрявичюса, информирует Цензор.НЕТ.
"На этой неделе в ЕС состоялось несколько встреч. Литва высказала бескомпромиссную позицию по поводу необходимости сохранения ранее согласованной позиции и не поддаваться российскому давлению. Большинство государств поддержали Литву. К сожалению, представитель одного государства предложил пересмотреть Положение о введении санкций", - рассказал Ауштрявичюс.
По его словам, сейчас готовится документ, позволяющий доставлять подсанкционные товары "из России в Россию" через литовскую территорию.
Политик уточнил, что Литва может ветировать такое решение Еврокомиссии, и вероятно, это будет сделано.
"В ходе выполнения правил транзита Россия, несомненно, направит свои угрозы на Вильнюс. Литва останется одна без формального прикрытия ЕС. Будет серьезный международно-политический кризис", - подчеркнул Ауштрявичюс.
Напомним, Литовская железная дорога сообщила Калининградской железной дороге, что с субботы, 18 июня, прекращает транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией России. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.
Впоследствии Литва расширила ограничения по транзиту в Калининградскую область России, запретив перевозку подсанкционных товаров не только по железной дороге, но и автомобильными путями.
18 июня губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда с попавшими под санкции Европейского союза товарами из регионов РФ. В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.
Министерство иностранных дел России пообещало Литве ответ в "практической плоскости" на фоне ограничения транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область.
Позже на учениях в Калининградской области РФ отработала удар по коммуникациям "условного противника".
Пожалуйста, подождите...
Країна скеля - країна принципів👊
Язик у сраці ***** і не вилазить, а в очах доллари світяться.
Я впевнений, що таких з десять знайдеться, ну от, на пальцях: три країни Балтії, Польща, Суомі, Швеція, Ірландія, Словаччина, Румунія, можливо, Чехія.
Але дивлюся джерело, а там
"Литва официально заявляет о своем несогласии, и любые поправки к регламенту без согласия COREPER (постоянных представителей ЕС) и Совета министров недействительны и требуют вынесения вопроса на политическое обсуждение. Там Литва имеет право вето и, несомненно, будет иметь поддержку других стран ЕС против крупной и влиятельной страны."
Угорщина аж ніяк не крупна і не впливова. Тож виходить, це хтось макронить чи шольцує?
Европейцы трясутся от страха при упоминании русских.
Пусть в захваченный Кенигсберг провизию перевозят морем. В чем проблема то? Но нет, давайте не будем сердить кремль.
Позорище.
че то они никак особо не предупреждали
не говорили заранее
у рашк заранее было время, 3 месяца прошло
могли бы свои порты напрячь
Не сдавайтесь!
Вместе будем уничтожать рузьку гниду!
то хай і калінінград так поживе трохи