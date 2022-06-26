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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России Война
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война (46696) Еврокомиссия (1317) Калининград (103) Литва (2121) Россия (91236) санкции (10615) Ауштревичюс Пятрас (23)

ЕК планирует разрешить транзит российских товаров в Калининград, но Литва будет ветировать документ, - европарламентарий Ауштрявичюс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

калінінград

Европейская комиссия готовит документ, позволяющий перевозить подсанкционные российские грузы из России через территорию ЕС в Калининград.

Об этом сообщает литовское издание Delfi со ссылкой на европарламентария от Литвы Пятраса Ауштрявичюса, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе в ЕС состоялось несколько встреч. Литва высказала бескомпромиссную позицию по поводу необходимости сохранения ранее согласованной позиции и не поддаваться российскому давлению. Большинство государств поддержали Литву. К сожалению, представитель одного государства предложил пересмотреть Положение о введении санкций", - рассказал Ауштрявичюс.

По его словам, сейчас готовится документ, позволяющий доставлять подсанкционные товары "из России в Россию" через литовскую территорию.

Также читайте: Лидеры ЕС призвали Еврокомиссию как можно скорее подать предложения о поддержке по восстановлению Украины

Политик уточнил, что Литва может ветировать такое решение Еврокомиссии, и вероятно, это будет сделано.

"В ходе выполнения правил транзита Россия, несомненно, направит свои угрозы на Вильнюс. Литва останется одна без формального прикрытия ЕС. Будет серьезный международно-политический кризис", - подчеркнул Ауштрявичюс.

Напомним, Литовская железная дорога сообщила Калининградской железной дороге, что с субботы, 18 июня, прекращает транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией России. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.

Впоследствии Литва расширила ограничения по транзиту в Калининградскую область России, запретив перевозку подсанкционных товаров не только по железной дороге, но и автомобильными путями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это похоже на объявление войны, - Лукашенко о блокаде Литвой товаров в Калининградскую область

18 июня губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда с попавшими под санкции Европейского союза товарами из регионов РФ. В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.

Министерство иностранных дел России пообещало Литве ответ в "практической плоскости" на фоне ограничения транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область.

Позже на учениях в Калининградской области РФ отработала удар по коммуникациям "условного противника".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля, - президент Литвы Науседа о калининградском транзите
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Топ комментарии
+72
Гниды. Еврокомисия продажные дегенераты. В Украине тоже начиналось все с уступок и снятия блокады. Только рашистов ето наоборот подзадорит.
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26.06.2022 20:36
+66
Литва найкрутіша зараз країна в ЄС, навіть крутіша за Польщу.

Країна скеля - країна принципів👊
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26.06.2022 20:41
+61
Європа вчергове усралась...
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26.06.2022 20:36
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Правила форума Совет форумчан
вы еще ему жопу вылижите
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26.06.2022 20:33 Ответить
мадьяры безумствуют
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26.06.2022 20:34 Ответить
А що це за прикол від Єврокомісії, а хо-хо не хі-хі?
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26.06.2022 20:34 Ответить
Консервы
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26.06.2022 20:39 Ответить
с*ки
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26.06.2022 22:09 Ответить
особенности евроколхоза
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26.06.2022 20:35 Ответить
Гниды. Еврокомисия продажные дегенераты. В Украине тоже начиналось все с уступок и снятия блокады. Только рашистов ето наоборот подзадорит.
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26.06.2022 20:36 Ответить
Європа вчергове усралась...
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26.06.2022 20:36 Ответить
Не вся. У маленькой Литвы яйца такие, что на три Америки хватит.
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26.06.2022 21:22 Ответить
Хтось з ЄК або агент кремля,або обі...ся
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26.06.2022 20:37 Ответить
хтось?
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26.06.2022 20:50 Ответить
Притула АСТАНАВІСЬ
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26.06.2022 20:37 Ответить
Чем ближе конец ********* те больше москальские гниды вылазят из щелей.И хорошо, легче искать
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26.06.2022 20:46 Ответить
Гроші перераховували українці, а не Притули з хомутинниками.
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26.06.2022 21:26 Ответить
кстати, хорошая идея
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26.06.2022 22:10 Ответить
Столиця рідної країни цього року святкувала свій день народження у 1540 раз. масквабаду цього року буде 875 років. Маючий мізок зрозуміє то чого я....
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26.06.2022 22:28 Ответить
А ви думаєте чого путін вчора вночі збирав радбез в кремлі опівночі? явно послали погрози ЄК, от вона й усралась. німці французі мадяри обригані - Труси швидко йдіть прати. Хоробрі литовці навідміну від вас не будуть ноги лизати лисому маразматику!
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26.06.2022 20:37 Ответить
Росіяни можуть перевозити морем. Немає підстав давати їм комфорт автошляху та залізниці ЄС.
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26.06.2022 20:38 Ответить
И море нужно заминировать☝
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26.06.2022 20:41 Ответить
да, только там уже очередь на 4 месяца вперед надо занимать для транспортировки чего-то
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26.06.2022 20:44 Ответить
Военные корабли к перевозке можно подключить, раз уж гражданских не хватает, не все ж им Черное море мазутом засирать.
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26.06.2022 21:09 Ответить
Тут рашисты включили свои понты и пошли брать Европу на испуг, Сегодня они провели учения и заставили Европу снять санкции и дать коридор. Завтра проведут учения и заставят Европу снять остальные санкции за окупацию Украины и надавить на Украину подписать капитуляцию. Тут уже как говорится, вступил одной ногой в пропасть и дальше не остановишься. А Европа будет кричать лишьбынебылавайны.
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26.06.2022 20:53 Ответить
и в итоге получит и войну, и позор
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26.06.2022 22:11 Ответить
ЕК - мразота
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26.06.2022 20:39 Ответить
Що це за одна держава, знову Угорщина?
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26.06.2022 20:40 Ответить
Угорщина просто виконує накази Німеччини та Франції - забезпечує їм можливість не світитись явно...
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26.06.2022 21:00 Ответить
Литва найкрутіша зараз країна в ЄС, навіть крутіша за Польщу.

Країна скеля - країна принципів👊
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26.06.2022 20:41 Ответить
❤️
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26.06.2022 20:56 Ответить
Литовці дуже добре пам'ятають "братні обійми" СРСР
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26.06.2022 21:47 Ответить
Ці санкції тільки формальність і окозамилювання. Навіть при гарячій фазі війни їх корегують, а як тільки війна затихне почнуть знову будувати потоки і продавати військове обладнання та технології.
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26.06.2022 20:43 Ответить
Думаю до того як затихне
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26.06.2022 21:26 Ответить
прикольно девки пляшут. заварили, а хлебать Литве!?
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26.06.2022 20:44 Ответить
К чему привели уступки в Украине все помнят? Или думаете что кремлевские нацисты успокоятся и удовлетворятся даным коридором? Я вас уверяю что ***** уже начал спецоперацию по захвату Литвы. А по коридору который ЕС хочет дать рашистам, начнется снабжаться росийская группировка в Калининграде, которая ударит по Литве в спину.
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26.06.2022 20:45 Ответить
Nelzia vobce vozit voruzenyje po zeleznodoroge takoj jest dogovor,tolko ********** oni mogut.Nebudet nekakogo zaxvata jesli paprrobujet oni budet razbiti.Belorus za 2 =3 casa ix armija uze budet polnostiu razbita kogda imi zajmitsia NATO.Teper drugije vojni bolse 3 casov ja im nedal
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26.06.2022 20:59 Ответить
Раша завязла в Украине, Патрушев вбрасывает через СМИ дешевые угрозы, цена которых равна цене бумаги для туалета.
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26.06.2022 20:49 Ответить
Ха... "коготок увяз - всей кошке пропасть!" А тут ціла лапа і поряд шия...
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26.06.2022 20:54 Ответить
Територія Калінінградської області це Прусія. Вона була облудою захоплена Сталіном на срок 50 років. В 1995 році німці повинні були її забрати, але їм було не до того - у них була будівельна ейфорія і вдячність кацапам за дозвіл на обєднання Німеччини. Терпер кацапська військова база становить загрозу ЄС і має бути ліквідована. Кацапам там можна запропонувати провести референдум і відділитися від **********. І думаю що за пенсію від ЄС і безвіз з збереженням майна нажитого всі вони радісно проголосують за "ЄС ввєді войска!" і будуть щасливо жити в мирі ізлагоді з сусідами. Або навіть ввійдуть в склад Польші Кенінсбергським повітом. Але для цього потрібно створити умови і провести ряд "агітаційних заходів". Польша або Литва прийме їх не 3 дні, як кацапи прийняли Крим, а за 24 години. А далі придуркам доведеться вчитись жити в Євросоюзі... Це важко але ж жити на пороховій бочці в міжнародній ізоляції і таки дочеккатися війни ще важче! Може таки привалити убогим...
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26.06.2022 20:51 Ответить
важко? важко тому, у кого сумління є, а цим важно не буде. Дуже їм важко в Німеччині, в Прибалтиці? ні. Живуть в своє задоволення, все одно мріють про русскій мір і гадять тим, хто їм дав притулок.
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26.06.2022 20:59 Ответить
Я на кацапів надивився в різних країнах. Перше покоління емігрантів кінчені гівнюки - "додому" вертатись не хочуть зате лають все, зневажають місцевих, гадять як останні тварюки і увесь час дивляться "раша тудей". Але їх дітям весь оцей кацапський хай абсолютно пофіг і вони на своїх батьків дивляться як на ідіотів. В довготривалій перспективі 585 млн. європейців перевиховають 200 тисяч "калінінградців" аж бігом.
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26.06.2022 23:49 Ответить
а це для тих, кому не подобалося що Угорщина могла ветувати, це дійсно неприємно було, але тепер і Литва зможе заветувати і Польша і Україна, коли в ЄС буде.
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26.06.2022 20:53 Ответить
Імпотенти сцикливі.
Язик у сраці ***** і не вилазить, а в очах доллари світяться.
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26.06.2022 20:55 Ответить
представитель одного государства "высказался" - КТО эти ПРОСТИТУТКИ?!!!
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26.06.2022 20:55 Ответить
Если Запад утрется и продавит Литву то это будет приглашением русни к ТМВ.
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26.06.2022 20:55 Ответить
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26.06.2022 20:56 Ответить
Да! Пощастило Литві, що в них президент нормальний! Був би наш Гундосик, він би, ще і дорогу нову, рашистам заасфальтував...
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26.06.2022 20:56 Ответить
а хіба тільки Литва заблокує?
Я впевнений, що таких з десять знайдеться, ну от, на пальцях: три країни Балтії, Польща, Суомі, Швеція, Ірландія, Словаччина, Румунія, можливо, Чехія.
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26.06.2022 21:00 Ответить
Так, але лише якщо Литва також буде проти зняття тих санкцій, бо зрештою під ударом у першу чергу саме Литва.
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27.06.2022 00:32 Ответить
Литва должна послать Рашку и ЕК нах и начать разбирать рельсы в сторону Рашки и строить фортификационные сооружения и базы НАТО. Запрос ***** на коридор на калининград ето первая ласточка, так сказать проверка гнилой Европы на слабо. И Европа походу провалила проверку. Отрезать страны балтии от НАТО, захватить побережье и порты, заветная мечта кремля
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26.06.2022 21:01 Ответить
У ***** скоро буде лише одна мрія як би виповзти з України і не опинитись на лаві підсудних.
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26.06.2022 23:53 Ответить
Перше, що спало на думку - Орбан, ти?

Але дивлюся джерело, а там

"Литва официально заявляет о своем несогласии, и любые поправки к регламенту без согласия COREPER (постоянных представителей ЕС) и Совета министров недействительны и требуют вынесения вопроса на политическое обсуждение. Там Литва имеет право вето и, несомненно, будет иметь поддержку других стран ЕС против крупной и влиятельной страны."

Угорщина аж ніяк не крупна і не впливова. Тож виходить, це хтось макронить чи шольцує?
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26.06.2022 21:03 Ответить
германия скорее чем франция
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26.06.2022 21:37 Ответить
италия?
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26.06.2022 22:14 Ответить
по моему это бред сивой кобылы. какая нах разница ЕС от того,что из параши в парашу что то там не приедет? и насколько я понимаю,отменить действие санкционного пакета,не так то и просто.
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26.06.2022 21:05 Ответить
Транзит российских товаров в Калининград скорее всего будет разрешён.
Европейцы трясутся от страха при упоминании русских.
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26.06.2022 21:06 Ответить
on i teper razresion,jedut tut pojezda postojano.Vopros pro sankcijionix tolko idiot
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26.06.2022 21:12 Ответить
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26.06.2022 21:10 Ответить
Коли рішення на користь України, то вето Угорщини його блокує. Коли рішення на користь росії, то вето Литви не врахується та легко обійдеться... Ось побачите
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26.06.2022 21:12 Ответить
Якщо Литва накладе вето, то його підтримають і інші, принаймні Естонія, Латвія, Польща
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27.06.2022 00:35 Ответить
Oo, путинское бабло и лобби рулит. Продавили европейских лицемеров. Как всегда слабы на передок. Позор. Если уж ******* орков то по полной.
Пусть в захваченный Кенигсберг провизию перевозят морем. В чем проблема то? Но нет, давайте не будем сердить кремль.
Позорище.
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26.06.2022 21:13 Ответить
Надеюсь Литва бескомпромисна и пошлет и Рашку и ЕК. Иначе после этого Рашка будет проводить учения а иногда и пулять по Европе всегда когда ей что то не понравится. Это уже будет называться зависимостью Европы от террористического режима кремля
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26.06.2022 21:15 Ответить
Zavtra budet govorit, s ES,etot Austrevicius on kak vas Jaceniuk ne bolse u nego status pri resenyji
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26.06.2022 21:31 Ответить
Эуропа опять обсранькалась? А яйца оказались у литовцев( Пистетс короче..
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26.06.2022 21:15 Ответить
Я думаю литовці під тиском включать задню
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26.06.2022 21:17 Ответить
Вони там зовсім бахнулись???! Що це за умиротворення агресора, невже історія нікого не вчить!!??
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26.06.2022 21:16 Ответить
Держитесь, литовцы! Нельзя поддаваться на угрозы *****. Мы 30 лет ублажали рашку и выполняли её хотелки и посмотрите, чем всё закончилось
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26.06.2022 21:18 Ответить
Стыдоба.
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26.06.2022 21:20 Ответить
Европа ,как плохой охотник - идёт на охоту стрелять медведя и от каждого шороха обсераетя от страха - зверостране это и нужно , что бы ее боялись , велись на деньги....Каждая страна Европы должна понимать , что аниме в ,, гости,, может прийти 13 век. Европа станет большой Бучей и Мариуполем. Сдаст Европа из за трусости Украину и Прибалтику с Польшей - ядерная война будет быстрее. Рашу нужно будить всем странам , всем чем можно, не бояться ничего, даже ядерного оружия- зверь должен быть уничтожен.Стоить проявить слабость - Европы не будет, все будет намного хуже всем.....
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26.06.2022 21:22 Ответить
Підсанкційні товари провозити заборонено
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26.06.2022 21:31 Ответить
Литва у радянській окупації не дозволила заселити свої землі кацапами. На відміну від Естонії і Латвії. Це про щось говорить. Латвійцям та Естонцям теж подяка, але їм зараз важко з такою кількістю совка.
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26.06.2022 21:43 Ответить
когда рашка отключала газ у финлянии
че то они никак особо не предупреждали
не говорили заранее
у рашк заранее было время, 3 месяца прошло
могли бы свои порты напрячь
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26.06.2022 21:45 Ответить
А что, про российсские зехеры с газом все уже забыли? Ну так вот,- Литве нужно установить новый тариф на провоз кацапских грузов по своей территории - 10 лямов ойро за киолограмм. Дорого? - Ну так пусть поищут, где есть подешевле... Да, и самим кацапам запретить появляться там без намордников.
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26.06.2022 21:55 Ответить
І що це за "одна держава" така, дуже цікаво?
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26.06.2022 21:59 Ответить
Vchate mnoga analfabetov zavelos , vi vsju statju prochitaite , balshenstvo na starane Litovcev ! A to kak 🐔 .....
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26.06.2022 22:00 Ответить
страна протеже *****?
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26.06.2022 22:03 Ответить
ЛИТВА НЕ ЗДАВАЙСЯ !!!
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26.06.2022 22:07 Ответить
Не здасться. Маленька країна з велким серцем не може цього зробити.
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26.06.2022 22:31 Ответить
Чому всі вирішили, що це мадяри чудять? Хто не жив в Європі, навіть не уявляє, що то за ЄС такий. Запевняю вас, Великобританія не просто так вийшла зі складу цієї корумпованої, прогнившої організації. Потрібна нова коаліція, або реформування старої. Чесний розподіл впливу має бути.
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26.06.2022 22:15 Ответить
Реформування потрібне,й уграм в спільноті немісце!
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26.06.2022 22:30 Ответить
Якщо Союз, то нехер підставляти Литву!!! Ви ,вже,розберіться скільки в союзі союзу...
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26.06.2022 22:27 Ответить
Європа,ну зрозуміло,що вам страшно,але скільки ж можна псувати повітря? Ну раз,...два...Може вже досить? А то вже якось невдобно.Хуйло може дійсно подумати,що ви його боїтесь.Не можна бути на словах могутніми,а на ділі такими сцикливими. Беріть приклад з України,Литви,Польщі,Британії...Бути сміливими зовсім не страшно,особливо коли ще не воюєш,але знаєш,що завтра прийдуть і по твою душу.
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26.06.2022 22:30 Ответить
а нато не таке саме? колос на глиняних ногах. якщо щось трапиться, почнуть обговорення зі згодою всіх сторін.
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26.06.2022 22:38 Ответить
Нє. Кожна країна НАТО має право захищати себе сама.
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26.06.2022 22:43 Ответить
Держитесь Братья!
Не сдавайтесь!

Вместе будем уничтожать рузьку гниду!
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26.06.2022 22:46 Ответить
От і все, що треба знати про ЕК. Парадокс!
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26.06.2022 22:53 Ответить
Литовцам, - очередной респектос!
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26.06.2022 22:55 Ответить
Зрозуміло тепер, чому ми не відповідаємо крітеріям на членство в Євросоюзе. Ганьба!
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26.06.2022 22:59 Ответить
Опять здрыснули обосрались жидко, котяхи прошлогодние?
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26.06.2022 23:04 Ответить
Ну…задньоприводні вони… такі задньоприводні… Литва не має відступити. У теж кров вікінгів. Та й рахунок до москви у них історично великий.
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26.06.2022 23:05 Ответить
в маріуполі взагалі без всіх товарів і ліків якось виживають,
то хай і калінінград так поживе трохи
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27.06.2022 01:00 Ответить
Вот и посмотрим как Ната Литву будет защищать.
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27.06.2022 07:10 Ответить
***** начиная войну с УКРАИНОЙ знало что все они гниды!
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27.06.2022 10:34 Ответить
 
 