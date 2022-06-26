После обстрелов наших городов нужно усиливать санкции против РФ и разворачивать эффективную систему ПВО/ПРО в Украине, - Резников

Министр обороны Алексей Резников считает, что после сегодняшних обстрелов украинских городов следует усиливать санкции и развертывать современное ПВО в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Резников отметил: "Российские террористы совершили очередные военные преступления – обстреляли ракетами ряд мирных украинских городов. Подлость этих атак в том, что они совершаются либо с глубины территории России, либо с территории Беларуси или акватории Каспийского и Черного морей.

Это стратегический вызов безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей.

Первая – это ужесточение санкций. Чтобы Россия не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО.

Вторая – это скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине. Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса.

Долгосрочный ответ также очевиден – условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами.

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