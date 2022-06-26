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Ракеты, которыми россияне ударили сегодня по Киеву, стоят от $5 млн за одну, - спикер командования Воздушных сил Игнат

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

богачук,київ

Россияне 26 июня из акватории Каспийского моря запустили по Киеву ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. На вооружении этих бомбардировщиков стоят высокоточные ракеты типа Х-101. Вероятно, ими и били по Киеву.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Ракетам прокладывают маршрут от Каспия. Они летят, прижимаясь к земле, что значительно усложняет их обнаружение для наших сил ПВО. Стоимость одной такой ракеты составляет от 5 миллионов долларов и выше.

Представитель предположил, что по Черкасщине россияне уже ударили ракетами типа Х-22. Они могут развивать скорость около 3 тысяч километров в час. Запускают их из дальних бомбардировщиков ТУ-22М3.

Читайте: Ракетный удар по Киеву был нанесен из региона Каспийского моря, - Воздушные Силы ВСУ

Ранее Россия запускала ракеты из Ростовской области или Черного моря. Теперь оккупанты перекинули эти самолеты на север. Залетая в воздушное пространство Беларуси, бомбардировщик наносит удары по северным областям, потому что ракета имеет дальность всего 600 километров.

Наиболее разрушительными, по словам Игната, комплексы "Искандер" и советская "Точка-У". Сбивать их ракеты украинской ПВО тяжелее всего.

Напомним, утром 26 июня российские оккупанты ударили ракетами по Киеву. Ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе.

В результате обстрела пострадали 6 человек, один человек погиб. Четверо раненых были госпитализированы, среди них - 7-летняя девочка. Двое получили легкие травмы, поэтому будут лечиться амбулаторно.

Еще одна вражеская ракета прилетела в детский сад, а остальные – сбили подразделения противовоздушной обороны. Также снаряд повредил водопровод в районе.

Также смотрите: "Наблюдали, красиво. Мягкой посадки": Перехват разговора диспетчера с пилотом, который бомбил Украину. АУДИО
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Топ комментарии
+28
***** пошел ва-банк. Он надеется добить или додавить Украину прежде чем у него полностью закончатся ракеты. А там подпишет перемирие или еще на что он надеется, и за несколько лет наклепает еще ракет для следующей атаки. Поетому единственное правильное решение ето додавить Рашку сейчас и до конца, не дав ей восстановиться
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26.06.2022 21:07
+23
Страшно было в 2014 году, сегодня уже не страшно. В 2014 году украинские солдаты встречали вооруженную до зубов орду в резиновых тапочках, картонных бронижилетах, в жестянных касках с ржавым оружием и такими же боеприпасами. Да сегодня есть ракетные удары, Да гибнут люди но, Украина сломает хребет и нацисту Лукашенко и бункерному нацисту Путину.
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26.06.2022 21:08
+21
КОМУ СТАЛО ЛЕГШЕ ?
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26.06.2022 20:58
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Дуже цікаво порахувати гроші тих хто вбиває на
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26.06.2022 20:57 Ответить
а не пофиг сколько , хоть 0, ..хоть 25 , главное что они убивают наших граждан
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26.06.2022 21:07 Ответить
КОМУ СТАЛО ЛЕГШЕ ?
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26.06.2022 20:58 Ответить
Черкасам ні. Але випуск такої ракети займає місяць і потребує деталі, які кацапи уже не мають.
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26.06.2022 21:00 Ответить
але дивно що в Черкасах навіть спроб збити не було, просто прилетіли куди потрібно. І це на такому об'єкті..
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26.06.2022 21:04 Ответить
Ви про Черкаси мовчіть і про такий об'єкт також. Навіщо обговорювати що і де ,як.
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26.06.2022 21:16 Ответить
Кацапы видео прилёта выложили,скрывать поздно.
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26.06.2022 21:55 Ответить
так про Черкаси сказав сам очільник військової якоїсь там адміністрації, з відео прильоту і фото. не будьте наївними. читайте не тільки цензор. відео на ютюбі
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26.06.2022 22:42 Ответить
це нам так кажуть. ще кажуть, шо вже усё - ракет у кацпні майже немає. а вони в підсумку прилітають по 40 за раз
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26.06.2022 21:04 Ответить
***** пошел ва-банк. Он надеется добить или додавить Украину прежде чем у него полностью закончатся ракеты. А там подпишет перемирие или еще на что он надеется, и за несколько лет наклепает еще ракет для следующей атаки. Поетому единственное правильное решение ето додавить Рашку сейчас и до конца, не дав ей восстановиться
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26.06.2022 21:07 Ответить
мабуть загиблим стало легше від думки що на їх вбивство аж 5 лямів витратили.
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26.06.2022 21:39 Ответить
Краще так, ніж від катувань і знущань, як у Бучі
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27.06.2022 06:42 Ответить
Та нічьо-лапатная набутилочная бидломаса срущая в викопаную дирку всьо оплатіт...
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26.06.2022 20:58 Ответить
***** стільки бабосів отримує від Заходу, що кожен день такі феєрверки може влаштовувати
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26.06.2022 20:59 Ответить
Недавно була тут інформація скільки російських фірм працюють в Україні і скільки бізнесменів платять оркам. Тикаючи на Європу, подивіться на себе.
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26.06.2022 21:01 Ответить
За Абрамовича с фридманом зеля стоить горо
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26.06.2022 21:03 Ответить
Тому що це ми йому дозволяемо
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26.06.2022 21:02 Ответить
Один мільярд за добу, мінус 50 мільйонів, надовго вистачить, нажаль...
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26.06.2022 21:01 Ответить
ти так кажеш, наче кацапи можуть перетворювати гроші на ракети в необмеженій кількості за секунду.
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26.06.2022 21:06 Ответить
І що? Купити ракети . вони не можуть. Зробити нові теж. Китайці рахуюють кожний постріл...
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26.06.2022 21:06 Ответить
Вони завжди готувались до ядерної війни, коли заводи будуть зруйновані, а нову техніку виробляти вже буде нікому. Тому вся застаріла техніка не знищувалася, а відправлялася "на зберігання". Так, Ви праві, нових високоточних ракет вони більше не зроблять, але старого совдепівського, смертельно небезпечного, мотлоху в них досхочу...
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26.06.2022 21:23 Ответить
Плевать, сколько они стоят. Цена для кацапов не имеет никакого значения. Важна лишь возможность пополнять запас этих самых ракет.
Украине нужны свои ракеты средней дальности.
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26.06.2022 21:02 Ответить
Коефіціент корисної дії (ККД) зашкалює! 1 мертвий росіянин в Києві коштував кацапам 10 мільйонів доларів... Може від нас щось приховують і чувак був якимсь особливим "лічним врагом" *****? Ми ж маємо вірити що за такі гроші ракети "дійсно "високоточні"...
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26.06.2022 21:03 Ответить
Так це мене не обходить... І взагалі- що за жлобська мода рахувати чужі гроші і видатки, нехай і москальські?
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26.06.2022 21:04 Ответить
Тоесть всем етим обстрелам мы должны благодарить бульбашей?
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26.06.2022 21:04 Ответить
прямо аж легше стало від осмислення того факту, що тебе може вбити така дорога ракета...
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26.06.2022 21:04 Ответить
Тому кого сьогодні вбили - пофігу скільки вона коштує.
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26.06.2022 21:05 Ответить
Це б мало значення, якби кацапи ці ракети десь купували.
Але вони беруть їх зі складів де вони зберігаються, приводять до бєздатного стану і використовують.
І поки що, їм є чим стріляти.
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26.06.2022 21:05 Ответить
Не може така ракета стільки коштувати,тому що це ціна 5 американських Томагавків.Хоча і в них РСЗО Смерч коштує 12 мільйонів,а HIMARS 5.6 мільйонів доларів.Але нам різниці немає.
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26.06.2022 21:05 Ответить
не враховуєте корупційну складову..
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26.06.2022 22:58 Ответить
Я врахував,просто не написав.
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26.06.2022 23:48 Ответить
реальная стоимость в разы меньше. так в цену заложено изначально не только производство, но и хранение, и последующая утилизация. себестоимость же не будет заоблочной. возьми распиши основные компоненты ракеты и попробуй подели сумму по компонентам.
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27.06.2022 00:07 Ответить
Страшно было в 2014 году, сегодня уже не страшно. В 2014 году украинские солдаты встречали вооруженную до зубов орду в резиновых тапочках, картонных бронижилетах, в жестянных касках с ржавым оружием и такими же боеприпасами. Да сегодня есть ракетные удары, Да гибнут люди но, Украина сломает хребет и нацисту Лукашенко и бункерному нацисту Путину.
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26.06.2022 21:08 Ответить
Та ти шо! Оце ми їх розкрутили!
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26.06.2022 21:08 Ответить
Посилати ракети вартістю 5 млн. доларів (це мінімум) для руйнування двох поверхів будинку чи дитячого садка жодної практичної військової цінності не має. Це вже психологія, психологія залякування. Явний сигнал того, що російська армійська машина у військовому плані забуксувала і починаються хаотичні рухи, удари абияк і чим потрапила, незважаючи на результат і на витрати. Істерика "вождя" та верхів, коротше.
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26.06.2022 21:12 Ответить
Газ все еще приносит России 100 млн евро в день несмотря на сокращение поставок в Европу
https://www.profinance.ru/news/2022/06/24/c66d-gaz-vse-esche-prinosit-rossii-100-mln-evro-v-den-nesmotrya-na-sokraschenie-posta.html
«Шокирует то, что несмотря на сокращение ежедневных поставок "Газпрома" в Европу на 75%, ежедневные поступления валюты по-прежнему соответствуют уровню годичной давности и, безусловно, превышают допандемические», - говорит Том Марцек-Мансер, руководитель отдела газовой аналитики ICIS в Лондоне. По его словам, доходы РФ от газа в последние месяцы были «невероятно высокими» и с начала СВО составили около 35 миллиардов евро.
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26.06.2022 21:14 Ответить
Шокує те, що Ви посилаєтесь на видання раїсі. А п..діти, не мішки ворочати..
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26.06.2022 23:04 Ответить
Армия рашки будет идти только к деградации - на восстановление им потребуются сотни миллиардов долларов которых у них на сегодняшний день попросту нет. Нет и современных технологий. Украинская армия же, будет становится сильнее и чем больше рашка теряет вооружения, тем сильнее становится Украина благодаря всесторонней поддержке братских стран.
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26.06.2022 21:14 Ответить
Если рашка получает прибыли от продажи газа на 100 млн евро в день, тогда почему они не могут рассчитаться по внешнему долгу и находятся за несколько часов до дефолта?
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26.06.2022 21:17 Ответить
Бо штучний дефолт, РФ не зможе виплатити кошти не тому що немає грошей, а тому що їй відрізали всі можливості платежів у валюті.
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26.06.2022 21:20 Ответить
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26.06.2022 21:18 Ответить
Дякую... Одразу полегшало. Як там мама дівчинки?
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26.06.2022 21:18 Ответить
Пострадавшие обычно желают чтобы ВСУ убили как можно больше оккупантов и даже активнее поддерживают ВСУ.
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26.06.2022 21:26 Ответить
Війна в рашці самоокупається з нафти. Це для них пшик
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26.06.2022 21:22 Ответить
Подякуємо чучмі і капітельманші.

"Ракеты Х-22, которыми рф обстреляла сегодня Киев, имеют очень низкую точность, - военный эксперт Олег Жданов.

«Такого железа у россиян более 1000 единиц. К счастью, наше ПВО работает эффективно. Из 14 ракет, которые были направлены в сторону Киева, долетело 4».

ps После переговоров (в 1999 г.) Украина передала России восемь Ту-160 и три Ту-95MC (и партию крылатых ракет) в обмен на списание части долга за газ".
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26.06.2022 21:24 Ответить
********** денег и жизней не считает на сохранение своей власти. Собиратель дожить до смерти на троне.
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26.06.2022 21:25 Ответить
Все равно король голый и все уже это видят. Стягивает остатки своего барахла и просит помошь бульбафюрера. Шар который он катнул под горку, достиг верхней точки и теперь покотится в низ снося все на свем пути
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26.06.2022 21:32 Ответить
І що? Ракети з часом старіють, й їх треба кудись, а тут війна. До чого ця дурна математика?
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26.06.2022 21:26 Ответить
передсмертна агонія кацапської недовлади....
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26.06.2022 21:35 Ответить
5 млн - сущие копейки в сравнении суммой, которую сытая и лицемерная Европа ежедневно платит рабсее за нефть и газ.
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26.06.2022 21:37 Ответить
трындеж развел... 80 кг золота одна ракета
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26.06.2022 21:41 Ответить
Про шалену вартість ракет ще б повідомили мешканців зруйнованих будинків, їм би стало відразу "легше".
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26.06.2022 21:43 Ответить
А скільки коштують життя наших людей?!
В них там зовсім дах поїхав?!
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26.06.2022 21:43 Ответить
Калібри дорожче, та їх вже трохи мало зосталось, економлять суки на про всяк випадок. На Київ сьогодні випустили з літаків, Х-101 ракети. Самі дорогі, що є в кацапії. Вважаються самими дорогими і самими точними. Але запуск тільки з літака. Пустили з Астрахані, з Каспію, суки. Та й дальність ураження тих ракет 5500 км. Звідтов усю Європу накриють.
***, горіть вам в пеклі оркосвині.
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26.06.2022 22:03 Ответить
Товариш Артем регоче з "високоточності" цих ракет.
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26.06.2022 22:17 Ответить
Краще хай не регоче, а готується. Вони поки не влучать, не відчепляться. По нашому мосту 5 разів били, поки не поламали.
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26.06.2022 22:45 Ответить
А може вони цілились в американске посольство ? Вони ж обіцяли ...
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27.06.2022 00:37 Ответить
Бред.
Они уже не стоят ничего. Произвести их когда-то давным-давно в Сравецком союзе стоило 5 млн. Это да. Так же как произвести их сейчас будет стоить дофига.

А когда они готовы, есть выбор: либо потратить их на что-то, либо они были произведены зря, а деньги выкинуты на ветер.
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26.06.2022 22:23 Ответить
Зелі Ссанычу за три роки було впадлу зробити 5 ракет Грім-2.
5 таких ракет здатні дістати до льотовища в м. Енгельс поблизу Саратова і повністю знищити всі ту95 і ту160...
Навіщо мені інфа про вартість Х101? Я не збираюсь їх оплачувати!
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27.06.2022 00:18 Ответить
А порахуйте скільки коштує будинок при ціні 1000$ за кв. м.
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27.06.2022 00:49 Ответить
Тобто отримуючи 1 млрд з продажу газу у день РФ може виготовляти 200 таких ракет на день. Фігня коротше...
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27.06.2022 07:09 Ответить
 
 