Ракеты, которыми россияне ударили сегодня по Киеву, стоят от $5 млн за одну, - спикер командования Воздушных сил Игнат
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Россияне 26 июня из акватории Каспийского моря запустили по Киеву ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. На вооружении этих бомбардировщиков стоят высокоточные ракеты типа Х-101. Вероятно, ими и били по Киеву.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Ракетам прокладывают маршрут от Каспия. Они летят, прижимаясь к земле, что значительно усложняет их обнаружение для наших сил ПВО. Стоимость одной такой ракеты составляет от 5 миллионов долларов и выше.
Представитель предположил, что по Черкасщине россияне уже ударили ракетами типа Х-22. Они могут развивать скорость около 3 тысяч километров в час. Запускают их из дальних бомбардировщиков ТУ-22М3.
Ранее Россия запускала ракеты из Ростовской области или Черного моря. Теперь оккупанты перекинули эти самолеты на север. Залетая в воздушное пространство Беларуси, бомбардировщик наносит удары по северным областям, потому что ракета имеет дальность всего 600 километров.
Наиболее разрушительными, по словам Игната, комплексы "Искандер" и советская "Точка-У". Сбивать их ракеты украинской ПВО тяжелее всего.
Напомним, утром 26 июня российские оккупанты ударили ракетами по Киеву. Ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе.
В результате обстрела пострадали 6 человек, один человек погиб. Четверо раненых были госпитализированы, среди них - 7-летняя девочка. Двое получили легкие травмы, поэтому будут лечиться амбулаторно.
Еще одна вражеская ракета прилетела в детский сад, а остальные – сбили подразделения противовоздушной обороны. Также снаряд повредил водопровод в районе.
Пожалуйста, подождите...
Украине нужны свои ракеты средней дальности.
Але вони беруть їх зі складів де вони зберігаються, приводять до бєздатного стану і використовують.
І поки що, їм є чим стріляти.
https://www.profinance.ru/news/2022/06/24/c66d-gaz-vse-esche-prinosit-rossii-100-mln-evro-v-den-nesmotrya-na-sokraschenie-posta.html
«Шокирует то, что несмотря на сокращение ежедневных поставок "Газпрома" в Европу на 75%, ежедневные поступления валюты по-прежнему соответствуют уровню годичной давности и, безусловно, превышают допандемические», - говорит Том Марцек-Мансер, руководитель отдела газовой аналитики ICIS в Лондоне. По его словам, доходы РФ от газа в последние месяцы были «невероятно высокими» и с начала СВО составили около 35 миллиардов евро.
"Ракеты Х-22, которыми рф обстреляла сегодня Киев, имеют очень низкую точность, - военный эксперт Олег Жданов.
«Такого железа у россиян более 1000 единиц. К счастью, наше ПВО работает эффективно. Из 14 ракет, которые были направлены в сторону Киева, долетело 4».
ps После переговоров (в 1999 г.) Украина передала России восемь Ту-160 и три Ту-95MC (и партию крылатых ракет) в обмен на списание части долга за газ".
В них там зовсім дах поїхав?!
***, горіть вам в пеклі оркосвині.
Они уже не стоят ничего. Произвести их когда-то давным-давно в Сравецком союзе стоило 5 млн. Это да. Так же как произвести их сейчас будет стоить дофига.
А когда они готовы, есть выбор: либо потратить их на что-то, либо они были произведены зря, а деньги выкинуты на ветер.
5 таких ракет здатні дістати до льотовища в м. Енгельс поблизу Саратова і повністю знищити всі ту95 і ту160...
Навіщо мені інфа про вартість Х101? Я не збираюсь їх оплачувати!