Ракеты, которыми россияне ударили сегодня по Киеву, стоят от $5 млн за одну, - спикер командования Воздушных сил Игнат

Россияне 26 июня из акватории Каспийского моря запустили по Киеву ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. На вооружении этих бомбардировщиков стоят высокоточные ракеты типа Х-101. Вероятно, ими и били по Киеву.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Ракетам прокладывают маршрут от Каспия. Они летят, прижимаясь к земле, что значительно усложняет их обнаружение для наших сил ПВО. Стоимость одной такой ракеты составляет от 5 миллионов долларов и выше.

Представитель предположил, что по Черкасщине россияне уже ударили ракетами типа Х-22. Они могут развивать скорость около 3 тысяч километров в час. Запускают их из дальних бомбардировщиков ТУ-22М3.

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Ранее Россия запускала ракеты из Ростовской области или Черного моря. Теперь оккупанты перекинули эти самолеты на север. Залетая в воздушное пространство Беларуси, бомбардировщик наносит удары по северным областям, потому что ракета имеет дальность всего 600 километров.

Наиболее разрушительными, по словам Игната, комплексы "Искандер" и советская "Точка-У". Сбивать их ракеты украинской ПВО тяжелее всего.

Напомним, утром 26 июня российские оккупанты ударили ракетами по Киеву. Ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе.

В результате обстрела пострадали 6 человек, один человек погиб. Четверо раненых были госпитализированы, среди них - 7-летняя девочка. Двое получили легкие травмы, поэтому будут лечиться амбулаторно.

Еще одна вражеская ракета прилетела в детский сад, а остальные – сбили подразделения противовоздушной обороны. Также снаряд повредил водопровод в районе.

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