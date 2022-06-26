РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12730 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
17 278 37
война (46696) разведка (4000) коллаборационизм (681) перехват (319)

"П#дарасы хоть бы раз поддержали. Мы все в отказ пошли. Больше никуда никто", - коллаборант жалуется жене, что россияне им не помогают.. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка

В перехваченном украинской разведкой телефонном разговоре "военный" из оккупированной Донетчины рассказывает жене, что их подразделение "разбили в пух и прах", есть много погибших и раненых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

"Нас разбили нах#й в пух и прах, бл#, мы еле ноги унесли, бл#. Там раненых, погибших, бл#, - п#здец", - каже "боєць".

По его словам, ВСУ оцепили оккупантов и заставили оставить позиции: "Еле копыта унесли". При этом армия РФ не торопилась помочь коллаборантам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день открыто 830 дел по факту коллаборационизма, 1355 человек уже получили подозрения, - Клименко

"Та они с 7 утра нас как начали #бать. До 12 часов дня. П#дарасы хоть бы раз поддержали. Сейчас будет решаться вопрос. Мы все в отказ пошли. Больше никуда никто", - сообщает "военный".

Среди ликвидированных – "российский комбат" коллаборантов с кличкой Атлас.

Также смотрите: "Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - оккупант признается жене в массовых побегах вояк РФ и пьянстве. АУДИО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+40
"Еле копыта унесли". Этой фразой он охарактеризовал себя и себе подобных на 100 процентов!
Цап смердючий.
показать весь комментарий
26.06.2022 21:45
+33
Шкода, що не вбили тварюку...
показать весь комментарий
26.06.2022 21:38
+32
Дегенеративная народная республика, сдохнем все за золотой унитаз пениса душилина
показать весь комментарий
26.06.2022 21:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
когда будем освобождать Донбасс и Крым там сами жнр останутся
показать весь комментарий
26.06.2022 21:35 Ответить
Шкода, що не вбили тварюку...
показать весь комментарий
26.06.2022 21:38 Ответить
Так! Мотивована тварюка, як і його самка щиро ненавидять Україну...
показать весь комментарий
26.06.2022 21:56 Ответить
Може це і в плюс - десятому розкаже не їхати...
показать весь комментарий
26.06.2022 23:04 Ответить
Нажаль, не розкаже, ота Лугандонія існує за принципом МММ - хочеш отримати бонус, приведи 3-х дурнів, тож він навпаки буде вихвалятися як "хєройські крошил укроп", аби постачати Zондер-карателям нове гарматне м'ясо.
показать весь комментарий
27.06.2022 01:05 Ответить
ще не вечір
показать весь комментарий
26.06.2022 23:45 Ответить
"родіна тєбя бросит, синок. всегда!" (с) А.Бабченко
цей Лугандос так і не зрозумів того ну тоді хай дохне во імя *****, легше буде після війни інформаційно поевертати це ЛуганоДАМбас.
показать весь комментарий
26.06.2022 21:40 Ответить
Дегенеративная народная республика, сдохнем все за золотой унитаз пениса душилина
показать весь комментарий
26.06.2022 21:43 Ответить
В РФ подгорает

В РФ приняли за чистую монету шутку из Сети о том, что после успешного сбора денег на ударные БПЛА, теперь украинцы заняты поиском средств на ядерное оружие.
показать весь комментарий
26.06.2022 21:45 Ответить
а це реально?
показать весь комментарий
26.06.2022 22:53 Ответить
"Еле копыта унесли". Этой фразой он охарактеризовал себя и себе подобных на 100 процентов!
Цап смердючий.
показать весь комментарий
26.06.2022 21:45 Ответить
Ну да. Их главный тоже забыл копыта подпилять и навернулся на скользком полу
показать весь комментарий
26.06.2022 21:52 Ответить
орки, епта.
показать весь комментарий
26.06.2022 22:05 Ответить
Это добре ,что чувствуют жопой, Атласу привет).
показать весь комментарий
26.06.2022 21:45 Ответить
показать весь комментарий
26.06.2022 21:57 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2022 01:07 Ответить
Так то ж не українці, в нащадки погані переселеної з підо(росії)
показать весь комментарий
26.06.2022 22:03 Ответить
але виходить русскіми вони теж себе більше не вважають. будуть потім з себе к, типу нацменьшину корчити і мозги нам ї..ти, ми ж до ЄС йдемо.
показать весь комментарий
26.06.2022 22:55 Ответить
Атлас - вот хороший рузьге, а быково-невзоровская камарилья
показать весь комментарий
26.06.2022 22:04 Ответить
Из безсвязной речи этого ублюдка - можно сделать вывод и задать вопрос: Вывод) Эти черти - еле копыта унесли. Вопрос) Ну шо москалик - помогли тебе твои п#дарасы?
показать весь комментарий
26.06.2022 22:05 Ответить
Він не москаль, а мобік. Москалі їх кинули, то він генеральші своїй і скаржиться на рускамірскае брацтва.
показать весь комментарий
26.06.2022 23:19 Ответить
копытные
показать весь комментарий
26.06.2022 22:06 Ответить
Атласу здоров'я, шоб почаще так юбилеи отмечал
показать весь комментарий
26.06.2022 22:10 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2022 01:10 Ответить
Сєпарня їбана
Здохнете як колорадські жуки
показать весь комментарий
26.06.2022 22:15 Ответить
Вижив?А потім приїде кудись на неокуповану територію.Зареєструється переселенцем а лазєбна йому пенсію буде платити.Не країна а божевільня якась.
показать весь комментарий
26.06.2022 22:17 Ответить
Шо підараси, то підараси...
показать весь комментарий
26.06.2022 22:26 Ответить
Мотив мобіків - воювати за щось примарне. Але чітко проти Батьківщини. Логіка на рівні її дупи та його копит.
показать весь комментарий
26.06.2022 23:17 Ответить
копыта-это самое оно
показать весь комментарий
26.06.2022 23:44 Ответить
От же ж черти! Копыта унесли, а роги шо, ангелы ВСУ поотшибали?
показать весь комментарий
27.06.2022 00:39 Ответить
Самки-чертихи ихние жопой чувствуют.
показать весь комментарий
27.06.2022 00:45 Ответить
Не удивлюсь если они и рожают тем же местом.
показать весь комментарий
27.06.2022 10:55 Ответить
Рога обломали, копыта еле унесли ... - кацап, животное.
показать весь комментарий
27.06.2022 01:04 Ответить
"Високодуховна" розмова.
показать весь комментарий
27.06.2022 07:16 Ответить
особенно "Атлас порадовал!
показать весь комментарий
27.06.2022 11:09 Ответить
 
 