Еще четыре HIMARS Украина получит в середине лета, - Пентагон

Первая партия из четырех HIMARS уже на Украине. Следующая партия пусковых установок поступит в середину июля.

Об этом заявил представитель Пентагона на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Четыре HIMARS на территории Украины обслуживает экипаж, прошедший обучение как с точки зрения эксплуатации, так и с точки зрения технического обслуживания и поддержки, добавили в ведомстве.

США уже согласовали поставку второй партии из четырех пусковых установок, но конкретной даты еще нет, примерно это будет середина лета, добавили в Пентагоне.

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