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Еще четыре HIMARS Украина получит в середине лета, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Первая партия из четырех HIMARS уже на Украине. Следующая партия пусковых установок поступит в середину июля.
Об этом заявил представитель Пентагона на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Четыре HIMARS на территории Украины обслуживает экипаж, прошедший обучение как с точки зрения эксплуатации, так и с точки зрения технического обслуживания и поддержки, добавили в ведомстве.
США уже согласовали поставку второй партии из четырех пусковых установок, но конкретной даты еще нет, примерно это будет середина лета, добавили в Пентагоне.
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І всі нам допомагають - давайте їх пошантажцємо - зерном, ядерною, щось там Люся ще моловов. Так