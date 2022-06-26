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Российские оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду на Харьковщине, 2 человека погибли, 1 получил ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

В Чугуевской громаде на Харьковщине в результате российских обстрелов 26 июня двое жителей погибли, один получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Чугуева Галина Минаева написала в телеграм-канале.

Российская армия обстреляла деревню Клугино-Башкировку.

Мэр Чугуева Галина Минаева отметила: "К сожалению и сегодняшний день не прошел для нашей громады без потерь: в результате сегодняшнего обстрела со стороны агрессора погибли двое наших жителей и один получил ранения. Также взрывы повлекли за собой пожар".

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26.06.2022 22:22 Ответить
тварі кацапські бодай ви живцем усі згоріли!
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26.06.2022 23:13 Ответить
орчины прилеты орчины торпеды орчины больные бормолеи будут вас кусать буудут вас бомбить туруруррурррурру(
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27.06.2022 00:08 Ответить
 
 