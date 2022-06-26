В разговоре с Макроном 20 февраля Путин обвиняет Зеленского во лжи и соглашается на встречу с Байденом, - France 2
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Последняя перед полномасштабной войной России против Украины телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным состоялся 20 февраля.
Об этом говорится в фильме французского телеканала France 2, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Публично сообщалось, что президенты РФ и Франции договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.
По данным France 2, разговор инициировал Макрон, попросивший Путина "дать свою оценку ситуации и, возможно, прямо сказать, каковы его намерения".
"Что я могу сказать? Ты и сам видишь, что происходит. По факту наш любимый коллега, господин Зеленский, ничего не делает (чтобы выполнять "минские соглашения"). Он тебе лжет", - ответил российский президент.
Путин также обвинил Макрона в якобы стремлении "пересмотреть минские соглашения" и потребовал, чтобы тот принял во внимание "мирные предложения" "вожаков" оккупированных территорий. "Я не знаю, где ваш юрист изучал право. Я просто смотрю на текст и стараюсь его выполнять!" – якобы ответил на это Макрон.
Позже президент Франции добавляет, что "плевать мы хотели на предложения сепаратистов", и предлагает Путину встречу с участием всех сторон войны в Украине. "Я немедленно потребую этого от Зеленского", - говорит он.
В конце концов, Макрон пытается убедить Путина принять приглашение на встречу с президентом США Джо Байденом для деэскалации ситуации. Российский президент реагирует на это неохотно, но все же "в принципе соглашается".
Как известно, в то время Елисейский дворец анонсировал подготовку встречи президентов США и России. Через четыре дня Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
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Бути хитрішим за всіх не вийде
НО таким образом - как это ни прискорбно - он дал х**лу реальные основания говорить, что он 3.14добол...
Зеленский стесняется сказать, что в Белом Доме он написал расписку , что с октября 2021 заработает прокурор САП и кинул Байдена .
Кого-кого?! Изумлённо спросите вы ? Да-да...Байдену с3.14-л наш всемирновеличайший лыжник из Омана ...
И таким образом - как это ни прискорбно - он дал Байдену реальные основания говорить, что он 3.14добол...
ПОтом он послал нах Штанмайера - страну дающую помощь!!!
И таким образом - как это ни прискорбно - дал Германии реальные основания говорить, что он 3.14добол...
И вот теперь этот 3.14бол бегает и жалуется, что ему плохо помогают те, кого он кинул и кому нахамил.
И - как это ни прискорбно - его репутация вредит Украине и стоит жизней десяткам тысяч украинцев.
Пора уже своих "подданых" снова вдохновить "мощным" физическим здоровьем, и сыграть в хоккей, понырять за амфорами. Может быть в процессе ему кто-то клюшку в дупло воткнёт, с фатальным исходом, или он просто утонет, как "Курск"и "Мацква".
Хотя в идеале было бы, чтобы он опять на истребителе полетал, над территорией Украины и в пределах досягаемости украинской ПВО.
Вот это был бы поступок.
Смешно за какие деньги))) ***** шлюхам всегда не доплачивает, учитывая их зарплаты в в *****вских помойках)))
Рs: на шпагат сядешь?))