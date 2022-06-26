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В разговоре с Макроном 20 февраля Путин обвиняет Зеленского во лжи и соглашается на встречу с Байденом, - France 2

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон,путін

Последняя перед полномасштабной войной России против Украины телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным состоялся 20 февраля.

Об этом говорится в фильме французского телеканала France 2, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Публично сообщалось, что президенты РФ и Франции договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.

По данным France 2, разговор инициировал Макрон, попросивший Путина "дать свою оценку ситуации и, возможно, прямо сказать, каковы его намерения".

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"Что я могу сказать? Ты и сам видишь, что происходит. По факту наш любимый коллега, господин Зеленский, ничего не делает (чтобы выполнять "минские соглашения"). Он тебе лжет", - ответил российский президент.

Путин также обвинил Макрона в якобы стремлении "пересмотреть минские соглашения" и потребовал, чтобы тот принял во внимание "мирные предложения" "вожаков" оккупированных территорий. "Я не знаю, где ваш юрист изучал право. Я просто смотрю на текст и стараюсь его выполнять!" – якобы ответил на это Макрон.

Позже президент Франции добавляет, что "плевать мы хотели на предложения сепаратистов", и предлагает Путину встречу с участием всех сторон войны в Украине. "Я немедленно потребую этого от Зеленского", - говорит он.

В конце концов, Макрон пытается убедить Путина принять приглашение на встречу с президентом США Джо Байденом для деэскалации ситуации. Российский президент реагирует на это неохотно, но все же "в принципе соглашается".

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Как известно, в то время Елисейский дворец анонсировал подготовку встречи президентов США и России. Через четыре дня Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
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Топ комментарии
+31
И результат был бы такой же, хоть выполняй хоть не выполняй капризы кремля. Нападение на Украину готовилось давно, еще когда начали у нас взрываться склады и даже раньше. Есть много рузкоязычных военных сайтов где рашисты обговаривали нападение на Украину еще в 2009-2011 году. А ведь тогда даже небыло ни *майдана*, ни другого повода, ни *лднр* ни *притеснения рузкого языка*. Только дураки думают что кремль спровоцировали на нападение.
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26.06.2022 23:05
+26
І що це змінить?

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26.06.2022 23:01
+20
Щось подібне по телефону воркував Чемберлен Гітлеру- господін шікльгрубер господін шікльгрубер просто віполняйте Мюнхенські угоди, просто віполняйтє
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26.06.2022 22:54
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Правила форума Совет форумчан
Щось подібне по телефону воркував Чемберлен Гітлеру- господін шікльгрубер господін шікльгрубер просто віполняйте Мюнхенські угоди, просто віполняйтє
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26.06.2022 22:54 Ответить
И результат был бы такой же, хоть выполняй хоть не выполняй капризы кремля. Нападение на Украину готовилось давно, еще когда начали у нас взрываться склады и даже раньше. Есть много рузкоязычных военных сайтов где рашисты обговаривали нападение на Украину еще в 2009-2011 году. А ведь тогда даже небыло ни *майдана*, ни другого повода, ни *лднр* ни *притеснения рузкого языка*. Только дураки думают что кремль спровоцировали на нападение.
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26.06.2022 23:05 Ответить
Мне тоже хочется у*бать молотком по башке того кто предлагает пойти на уступки типо признание рузкого языка или недореспублики. Да рашисты выкашивают на дамбасе рузкоязычных десятками тысяч. Потому что срать они хотели и на дамбаситов и на рузкий язык и даже на недореспублики. Ихняя цель захват Украины полностью вместе с Киевом, который пока существует ставит историю Московии под сомнение. Цель *****- Киевская Русь.
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26.06.2022 23:16 Ответить
Крым под выборы 2018 должны были забрать, когда Петухович изберется на 2 срок и кредитов у парашистов наберет.
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26.06.2022 23:20 Ответить
Еще раз говорю, крым был всего лишь первым шагом, плацдармом для захвата всей Украины. Об этом открыто обсуждали на на некоторых форумах офицеры армии РФ. Именно для этого скупались и европейские политики и заключались многомиллиардные сделки. Единственной точкой преткновения был вопрос будут ли украинцы стрелять * по рузким братьям* и вступится ли НАТО за Украину прежде чем Украина будет захвачена так же быстро как Грузия, чтобы не допустить голубых касок
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26.06.2022 23:43 Ответить
..однако сравнивать Грузию с Молдавией..и Украину явно не корректно! ..в горле у рузьгэ застрянет
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27.06.2022 08:01 Ответить
Януковощ анонсировал стройку 6-ти полосной дороги из Мацквы на крым через Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую областя. Тоесть через всю левобережную Украину. Догадайтесь, кому и как скоро ети области готовились под сдачу? А там думаю и Одессу с дорогой на приднестровье прихватили бы
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27.06.2022 00:02 Ответить
коли це пуйло вже подохне??
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26.06.2022 22:59 Ответить
І що це змінить?

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26.06.2022 23:01 Ответить
Teper kacapskije turisti gde tolko nebyli amerike ili Evrope govoriat sto oni ne ruskije.Bojatsia polucit po usam.
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26.06.2022 23:10 Ответить
Ага, гірш за все, що вони почали представлятися українцями. Я таке у Франкфурті в аеропорту бачив на власті очі ще у 2015 році.
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26.06.2022 23:34 Ответить
Зе Вова - роби глибокий вдих, бо починаєш занурюватися у глибини лайноболота.
Бути хитрішим за всіх не вийде
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26.06.2022 23:00 Ответить
путин - *****
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26.06.2022 23:05 Ответить
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26.06.2022 23:16 Ответить
а як буде переклад по іспанські ?
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27.06.2022 05:05 Ответить
Зеленский стесняется сказать, что в Париже он тАкидА подписал "план Штанмайера"... Реализовать его вове не дало украинское общество ...
НО таким образом - как это ни прискорбно - он дал х**лу реальные основания говорить, что он 3.14добол...
Зеленский стесняется сказать, что в Белом Доме он написал расписку , что с октября 2021 заработает прокурор САП и кинул Байдена .
Кого-кого?! Изумлённо спросите вы ? Да-да...Байдену с3.14-л наш всемирновеличайший лыжник из Омана ...
И таким образом - как это ни прискорбно - он дал Байдену реальные основания говорить, что он 3.14добол...
ПОтом он послал нах Штанмайера - страну дающую помощь!!!
И таким образом - как это ни прискорбно - дал Германии реальные основания говорить, что он 3.14добол...
И вот теперь этот 3.14бол бегает и жалуется, что ему плохо помогают те, кого он кинул и кому нахамил.
И - как это ни прискорбно - его репутация вредит Украине и стоит жизней десяткам тысяч украинцев.
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26.06.2022 23:40 Ответить
а 73% (нє, може, чуть менше; але у всяк випадку більше 50%) повнолітніх українців навіть не задумуються, що Zе - 3.14добол... Я вже не кажу про те, що вони про нього думають...
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26.06.2022 23:56 Ответить
серед моїх знайомих та родичів, 80 відсотків активні виборці, За слякоть голосувало теж біля 90 відсотків. Однак це дає мені шанс постійно нагадувати їм про аморфність їх мислення на стадії анабіозу.
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27.06.2022 05:09 Ответить
мерзкая закомплексованная моль
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26.06.2022 23:41 Ответить
Обое рябое, просто зе ещё до моли не дорос
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26.06.2022 23:49 Ответить
*****, этому мелкокалиберному, плешивому "мачо", ссущемуся в кроватку, пора уже к земле привыкать, а оно ещё какими-то "минскими соглашениями" бредит.
Пора уже своих "подданых" снова вдохновить "мощным" физическим здоровьем, и сыграть в хоккей, понырять за амфорами. Может быть в процессе ему кто-то клюшку в дупло воткнёт, с фатальным исходом, или он просто утонет, как "Курск"и "Мацква".
Хотя в идеале было бы, чтобы он опять на истребителе полетал, над территорией Украины и в пределах досягаемости украинской ПВО.
Вот это был бы поступок.
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27.06.2022 00:42 Ответить
Ну так все логічно, ***** хотів за два дні взяти Київ і приїхати до Байдена приймати капітуляцію. Але ЗСУ внесли свої корективи...
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27.06.2022 00:55 Ответить
макрон спішив показати свою позицію, бо більшість вважають його мордоліцим Путіна. А те, що буба брехав,бреше, і буде брехати - то це суща правда. Це і є сутність рояльного маестро.
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27.06.2022 05:12 Ответить
Смешно не то как эта шалава путинская себя ведёт)
Смешно за какие деньги))) ***** шлюхам всегда не доплачивает, учитывая их зарплаты в в *****вских помойках)))
Рs: на шпагат сядешь?))
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27.06.2022 05:24 Ответить
 
 