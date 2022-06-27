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В Украине работают агенты ЦРУ, а со снабжением оружия помогает спецназ из стран НАТО, - NYT

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

цру

Специальные агенты ЦРУ в Киеве передают украинским военным и властям страны секретные данные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают издания New York Times.

Журналисты сообщают, что агенты напрямую передают особо секретную информацию. Чиновники США отдают себе отчет, что о присутствии представителей ЦРУ в Киеве известно России.

Ветеран ЦРУ и бывший заместитель директора Разведывательного управления Пентагона Даглас Вайз заявил, что ВСУ "нуждаются в экспертизе конвециальной сухопутной военной тактики против регулярной армии, а не экспертов по ведению партизанской борьбы, как это было в Афганистане".

Также, по данным издания, на территории Украины продолжают действовать несколько десятков сил специальных операций (командос) из разных стран НАТО.

Источники издания отметили, что они занимаются помощью поставок западного оружия и обучения украинских военных.

Также читайте: Мы пытаемся разместить бригадную группу в Польше в рамках структур НАТО, - министр обороны Блащак

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+124
Також в Україні працюють агенти ФСБ, в тому числі навіть на найвищих посадах
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26.06.2022 23:52
+64
Спєрьмак абєспакоєн…. Люська абдрестович сере в в свої стрінги
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26.06.2022 23:50
+46
Ветеран ЦРУ та колишній заступник директора Розвідувального управління Пентагону Даглас Вайз заявив, що ЗСУ "потребують експертизи конвеціальної сухопутної військової тактики проти регулярної армії, а не експертів щодо ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані". Джерело: https://censor.net/ua/n3350370


Як взагалі в когось в голову,могли думки прийти.про якусь партизанську війну.Тут що відсталі люди живуть і місцевість підходить? Дайте балістичних ракет до HIMARS і комплексів з 50 штук.Тоді з москалів тільки друзки залишаться.От стягнули вони значні сили,на маленькій території,під Лисичанськом,а там їх можна просто розчепити на атоми.40-50 ракет одним залпом би це зробили.
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26.06.2022 23:59
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Спєрьмак абєспакоєн…. Люська абдрестович сере в в свої стрінги
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26.06.2022 23:50 Ответить
хароший дєркачь - мертвий дєркачь
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27.06.2022 00:24 Ответить
Там таких Деркачей , Демченко , бужанск, Третьяковых , бенедиктовых ………………В "слугах"👹,каждый второй
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27.06.2022 08:13 Ответить
Зачем , об этом трубить во все колокола⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️Спасибо за ПОМОЩЬ‼️Закройте пасти ОП 🤮Абдрестович демчеки д'Ерьмака
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27.06.2022 08:11 Ответить
Також в Україні працюють агенти ФСБ, в тому числі навіть на найвищих посадах
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26.06.2022 23:52 Ответить
Найкращий комент насьогодні.((((
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27.06.2022 00:00 Ответить
ото їм агенти ЦРУ і передають інфу...
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27.06.2022 00:05 Ответить
Агенти ЦРУ, передають інфу військовим , а не шушері на Банковій 😠
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27.06.2022 00:11 Ответить
В цьому саме головне, що кацапська наволочь в ОП знае, що за нею слідкують і все фіксують аж до кольору нижньої білизни коханок. Ні хто не втече і не забере з собою"наколядованне".
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27.06.2022 14:50 Ответить
А зачем об этом рассказывать? Одно дело что кто то догадывается а другое признавать самому. Вон учитесь у рашистов и лукашистов которые до сих пор заявляют что итутнет как и с Украиной не воюют. Разбомбите Моцкву и Минск и заявите что они сами сожгли.
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26.06.2022 23:53 Ответить
Dumaju amerikanskije speci luche znajut gde i kagda , chem ti ......
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27.06.2022 00:04 Ответить
Треба ж журналюгам про щось писати. Як немає про що, то пишуть про те, що всі і так знають.
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27.06.2022 00:06 Ответить
Завтра NYT напише, шо тут Капітан Америка разом з Чорною БандероюПантерою воюють, і шо?)
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27.06.2022 00:44 Ответить
Так, Ви праві !!!
Треба не базікати , і говорити що це самі рашисті не бажають воювати і знищують своє...
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27.06.2022 06:19 Ответить
Щас Маляр обьявит что из за болтовни в соцсетях провалился блестящая операция цру против рашистов. А кто сливает информацию? Можно прочитать в Цензоре. Далеко не надо ходить госпожа Маляр.
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27.06.2022 08:14 Ответить
И ,что "ИХ ТАМ НЕТ"⁉️⁉️⁉️
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27.06.2022 08:15 Ответить
NYT вже далеко не вперше публікує сумнівні матеріали, підігруючи москалям. Схоже в їх керівництві сидять агенти ФСБ.
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27.06.2022 08:34 Ответить
Є різниця тактики бою партизан в лісі та широкомасштабних операцій в полі або в містах. Для цього потрібне нове озброення а не старе-60-х
років того сторіччя.
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26.06.2022 23:54 Ответить
А зачем вообще писать о работе агентов ЦРУ и спецназе в Украине, для чего?.. А о проблеме, когда некоторые в США и Канаде путают нас с Афганистаном уже неоднократно писалось, что говорит о том, что надо налаживать более тесные связи и обмен опытом и это нас касается прежде всего. Отстаивать свою позицию и объяснять обстановку у нас ведущих языках мира. А то балоболов куча, а толку, как от козла молока
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26.06.2022 23:57 Ответить
На порядок частіше нас плутають не з афганцями а з москалями через москворотих лінгво-імбецилів.
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27.06.2022 00:16 Ответить
Але агенти фсб трохи слабші, бо їх усіх знають "даже в ліцо" (на подобі фільму про шпигунів "Их знали только в лицо". Да і резидентура здриснула десь у Відень чи Будапешт чи може в Абу Дабі
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27.06.2022 04:48 Ответить
Та вже всі знають: у тому шо на тім рюзьгєкараблє(із підводної флотилії *****) матросікі не ту цигарку засмалили є заслуга наших заокеанських пртнерів. Бо "всевидюче око" з космосу + "Байрактар" + "Нептун" - це і є той самий гарний рецепт делікатесного для чорноморських крабів наїдку "рузьгєматросумундірє"!
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26.06.2022 23:58 Ответить
Чиновники США усвідомлюють, що про присутність представників ЦРУ у Києві відомо Росії.
вони знають про зрадницьке кодло в ОПУ
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26.06.2022 23:58 Ответить
Ветеран ЦРУ та колишній заступник директора Розвідувального управління Пентагону Даглас Вайз заявив, що ЗСУ "потребують експертизи конвеціальної сухопутної військової тактики проти регулярної армії, а не експертів щодо ведення партизанської боротьби, як це було в Афганістані". Джерело: https://censor.net/ua/n3350370


Як взагалі в когось в голову,могли думки прийти.про якусь партизанську війну.Тут що відсталі люди живуть і місцевість підходить? Дайте балістичних ракет до HIMARS і комплексів з 50 штук.Тоді з москалів тільки друзки залишаться.От стягнули вони значні сили,на маленькій території,під Лисичанськом,а там їх можна просто розчепити на атоми.40-50 ракет одним залпом би це зробили.
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26.06.2022 23:59 Ответить
Вони (західні бонзи) до тепер тримали нас за афганців. Дуже прикро і принизливо.
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27.06.2022 00:01 Ответить
Значить вони ідіоти,або спеціально так роблять.Так в нас корупція,причому велика і населення бідне.Але ж Україна все таки щось випускає.Не в землянках живемо.Я бачив як американці тренували армію Aфганістану,то то ж наче розумово відсталих тренувати.

https://www.youtube.com/watch?v=yFfAz1p0bV4
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27.06.2022 00:14 Ответить
А чим афганці гірші від нас? Мало кацапів зашкварили, що ті ганебно втікали, завивши, що " свое задание Советская Армия выполнила"? Те саме буде і в Украіні. Жаль тільки, що з нашого боку загине дуже багато цвіту націі, а з боку кацапів іх смердючий послід, якому однаково за що здихати і де він гнити буде.
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27.06.2022 08:38 Ответить
Вони відсталі. В тій війні українців було задіяно дуже багато.
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27.06.2022 10:06 Ответить
Доповідати секретні дані зеленій владі це все одно що доповідати *****.
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26.06.2022 23:59 Ответить
это хорошо но кремлевских утырков больше и сидят в раскошных офисах...
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27.06.2022 00:02 Ответить
І що вони ці командос і агенти ЦРУ ще досі Бєню, Єрмака і іншу шоблу фсбешну не можуть прибрати?!
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27.06.2022 00:04 Ответить
вони ж не влада, а помічники української держави) ермаків має дехто інший прибрати, але не хоче(
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27.06.2022 00:10 Ответить
Коли треба, то ЦиРиУ змінювало чужих президентів на лояльних Вашингтону маріонеток. Вони діють в межах і в спосіб, який вважать доцільним в кожній конкретній ситуації
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27.06.2022 00:40 Ответить
Хто ви такий, щойно зареєстрований користувач, щоб наїжджати на Вашингтон? Напевно, російський троль.
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27.06.2022 05:48 Ответить
ага, теж багато бачив бойовиків голівудських про крутих агентів, що змінюють долі мільонів людей)
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27.06.2022 08:14 Ответить
Зеля не може це зробити,він мабуть дуже залежить від бені та Єрмака ,мабуть в Єрмака на зелю є
комромат ,в лайні мабуть Зеля задіян був . Та тепер від Єрмака йому нікуди йти . Якщо підуть, то всі разом... на дно
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27.06.2022 04:57 Ответить
Напевно, є у Єрмака такий компромат на Зеленського, не дарма ж тато Єрмака працював у ФСБ Росії.
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27.06.2022 05:49 Ответить
В ГРУ. Це інша контора.
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27.06.2022 06:12 Ответить
Кацап колишнім не буває. В Украіні так склалось, що кацап на кацапі сидить і кацапом поганяє -вони скрізь, навіть на базарах насіння соняшника продають, а стане нагода , з червоним прапором зустрічати будутть своіх "освободителей". Колись стане розуму новій владі прийняти закон, який би надійно відсіяв кацапів в Украіні від украінських етнічних росіян, щоб кацапи не мали змоги пролазити в силові структури. Інакше ніяк ! Бо кацап і в Європі кацап.
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27.06.2022 08:47 Ответить
ЦРУ уважно розгляне вашу заяву і миттєво вирішить питання Бєні, Єрмака і іншої шобли. Про результати доповімо вам особисто у письмовій формі.
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27.06.2022 00:12 Ответить
Прибрати можуть без проблем, а потім що "мудрий нарід " знову вибере якесь лайно(було синє,зараз зелене а дальше....)
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27.06.2022 07:55 Ответить
Это просто для равновесия ещё большему числу агентов ФСБ .
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27.06.2022 00:11 Ответить
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27.06.2022 00:46 Ответить
Аха, типу цигани на тракторі, бандеросмузі, гопники з Троєщини, бабуля з пиріжками - це ми так приколюємся, дев'ностопятокварталім? Якщо у нас през комік, не треба думати, що в нас поприколу все, а не з того, що варіатів немає
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27.06.2022 00:15 Ответить
ЦРУ тепер залишається завести стрінку у Інстаграм про свій філіал в Києві, де вони викладатимуть надихаючі фоточки із обличчями всіх співробітників, та адресами їх проживання
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27.06.2022 00:38 Ответить
і зекономлять))
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27.06.2022 00:46 Ответить
Не заважайте людям працювати.
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27.06.2022 00:44 Ответить
нью йорк таймс взяв і всі секрети видав
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27.06.2022 00:51 Ответить
Нажаль, у нас мало хто розуміє що собою уявляе зараз і вже досить давно NYT.
Це видання в гонитві за дешевими "сенсаціями" поступово скочується що до подачі інформації до рівня наших "хурнашлюшок".
Так що не треба приділяти особливої уваги їх писанині.
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27.06.2022 00:53 Ответить
вони розбещені баблом, інтересанти платять вперед. Чим вищий статус тим і розцінки вищі. Колись повідомлялось, що НьюЙорк Таймс інколи друкувала свої опуси "зіронька української журналістики" Мельденштамповна, яка потім згоріла від безответной любви.
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27.06.2022 04:56 Ответить
В РФ війна з НАТО, то мають НАТО
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27.06.2022 01:14 Ответить
Nyt часто не в ту степь пишет
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27.06.2022 01:26 Ответить
НАМ ПВО И ПРО НАДО !!!
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27.06.2022 01:49 Ответить
Щодо боротьби с русньой все ясно.

Цікаво інше.
Вашингтон поставив на карту все.
ЗЕлені бібізяни розуміють, що з ними буде, якщо вони цю ставку зірвуть (з врахуанням того, що кожний їхній чіх і пук контролюється ЦРУ)?
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27.06.2022 02:31 Ответить
а також це все контролюється ФСБ Росії.
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27.06.2022 05:53 Ответить
Тут боты пишут при Зе примерно то же самое, что и касапы на своих форумах.
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27.06.2022 03:34 Ответить
Юстас вже давно отримав від Алекса указівку - разоблачать и еще раз разоблачать темние сили НАТО. Вони вже пишуть сценарій (чи лібретто) продовження 17 миттевостей весни - як говорив Наш человек в Вашингтонге 18 миттевість вже написали, пропонують переговори з Америкою.
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27.06.2022 05:00 Ответить
можна подумати що агенти нквд в Україні не працюють а тільки в читальний зал ходять
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27.06.2022 07:09 Ответить
цру, фсб, мі 6, мосад... кого тільки в Україні нема...
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27.06.2022 07:27 Ответить
Агентам ЦРУ і командос НАТО можу запропонувати борщ з пампушками або куліш на смажених ребрах. Все смачнюче і свіженьке!
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27.06.2022 07:31 Ответить
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27.06.2022 08:02 Ответить
.......оманське кубло кнурів знову на "договорняках" з кремлівською мафію ???бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе все одно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?
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27.06.2022 08:05 Ответить
Ще би прийшли агенти ФБР, щоби навчили СБУ виявляти кацапську агентуру.
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27.06.2022 08:26 Ответить
Блогер из США Юрий Швец...каже ихтамнет....
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27.06.2022 09:35 Ответить
NYT-это солидная пропагандистская газетка и ко всем публикациям там надо относится с осторожностью
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27.06.2022 09:38 Ответить
СУПЕР!
Дякую цим працівникам, майбутні покоління ніколи не забудуть про таку допомогу!
РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО російську суку!

Слава Україні!
Героям Слава!
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27.06.2022 09:48 Ответить
Так, це хороша новина для Українців та погана для зефсбКомпашки.
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27.06.2022 10:32 Ответить
Наша філія ФСБ-ГРУ задусить їх своєю неймовірною чисельністю на всіх рівнях ... На жаль.
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27.06.2022 10:33 Ответить
спасибо всем спецам из стран НАТО за помощь !
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27.06.2022 11:12 Ответить
Даже если это так, то по губасам надо надавать и источникам информации и журнашлюхам. Во время войны утечка подобной информации, ставит в неудобное положение партнёров Украины, которым придется оправдываться перед своими избирателями и союзниками
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27.06.2022 11:19 Ответить
хехе по факту мы одной ногой в НАТО
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27.06.2022 11:27 Ответить
Ну и работают и хорошо, пусть работают)) Ми-5 тоже работают если шо)) Мы все делаем одно общее дело - ****** нашего исконного, древнего, единственного врага - мокселей (кацапов).
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27.06.2022 12:28 Ответить
Те, що у нас працюють агенти ЦРУ добре, але ж агентів від рашистів неміряно, та ще й надаємо таким громадянство.
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27.06.2022 12:50 Ответить
Как в Афганистане? Прямо скажем пример удручающий, беднейшая страна на всём белом свете.
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27.06.2022 13:22 Ответить
Чого так рідко, майже ніколи, не виявляються ворожі структури в Україні? - це контррозвідка не компетентна, чи може вона давно працює на ворога (перевіріти майно родин генералів і бізнеси), чи це управління внутрішньої безпеки в конторах "не таке"? Думаю що люксовий спосіб життя членів родини генерала - це мінімум підозріло...
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27.06.2022 14:43 Ответить
 
 