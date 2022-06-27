В Украине работают агенты ЦРУ, а со снабжением оружия помогает спецназ из стран НАТО, - NYT
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Специальные агенты ЦРУ в Киеве передают украинским военным и властям страны секретные данные.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают издания New York Times.
Журналисты сообщают, что агенты напрямую передают особо секретную информацию. Чиновники США отдают себе отчет, что о присутствии представителей ЦРУ в Киеве известно России.
Ветеран ЦРУ и бывший заместитель директора Разведывательного управления Пентагона Даглас Вайз заявил, что ВСУ "нуждаются в экспертизе конвециальной сухопутной военной тактики против регулярной армии, а не экспертов по ведению партизанской борьбы, как это было в Афганистане".
Также, по данным издания, на территории Украины продолжают действовать несколько десятков сил специальных операций (командос) из разных стран НАТО.
Источники издания отметили, что они занимаются помощью поставок западного оружия и обучения украинских военных.
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БандероюПантерою воюють, і шо?)
Треба не базікати , і говорити що це самі рашисті не бажають воювати і знищують своє...
років того сторіччя.
вони знають про зрадницьке кодло в ОПУ
Як взагалі в когось в голову,могли думки прийти.про якусь партизанську війну.Тут що відсталі люди живуть і місцевість підходить? Дайте балістичних ракет до HIMARS і комплексів з 50 штук.Тоді з москалів тільки друзки залишаться.От стягнули вони значні сили,на маленькій території,під Лисичанськом,а там їх можна просто розчепити на атоми.40-50 ракет одним залпом би це зробили.
https://www.youtube.com/watch?v=yFfAz1p0bV4
комромат ,в лайні мабуть Зеля задіян був . Та тепер від Єрмака йому нікуди йти . Якщо підуть, то всі разом... на дно
Це видання в гонитві за дешевими "сенсаціями" поступово скочується що до подачі інформації до рівня наших "хурнашлюшок".
Так що не треба приділяти особливої уваги їх писанині.
Цікаво інше.
Вашингтон поставив на карту все.
ЗЕлені бібізяни розуміють, що з ними буде, якщо вони цю ставку зірвуть (з врахуанням того, що кожний їхній чіх і пук контролюється ЦРУ)?
Дякую цим працівникам, майбутні покоління ніколи не забудуть про таку допомогу!
РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО російську суку!
Слава Україні!
Героям Слава!