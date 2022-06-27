Армия РФ за день выпустила более 150 снарядов и мин по Сумщине, есть погибшие и раненые, - Живицкий

Российские захватчики за воскресенье выпустили более 150 снарядов и мин по четырем громадам Сумщины. В результате вражеских обстрелов погиб мирный житель, еще одна ранена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Сумской ОВ Дмитрия Живицкого.

"Этот день у нас прошел под постоянными обстрелами. Враги со своей территории вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов. Пострадали территории четырех громад Сумщины: Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская", - отметил Живицкий.

За воскресенье россияне выпустили по ним более 150 снарядов и мин. Больше всего пострадала Краснопольская громада – сюда было около сотни прилетов в день.

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Глава ОВА также уточнил, что на территории сел громады повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня, ферма. Один человек погиб, один – в больнице.