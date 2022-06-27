Все, кто обеспечивает запуск ракет по Украине, понесут ответственность за военные преступления, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Все лица, обеспечивающие запуск ракет по Украине, будут отвечать за военные преступления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.
"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что таков был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает", - сказал Зеленский на русском языке.
Он добавил, что лица, обеспечивающие запуски ракет по Украине, не укроются нигде – ни на берегах Каспийского моря, откуда запускаются российские ракеты, ни в Беларуси.
Также Президент добавил, что Украина будет защищаться от ударов по любым направлениям и из любого оружия.
"Я уверен, мы выстоим и вернем все свое. Но любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни", - добавил Зеленский.
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Вот Вавчик и исполняет...
https://war2022-info.com/karakaev-sergej-viktorovich/
Неядерні ракети і артилерія - це оця падла:
https://myrotvorets.center/criminal/matveevskij-mikhail-mikhajlovich/
сливщик, ты хоть понимаешь что Германию захватили, а рашку - иди захвати. сливун блин. они с тебя ржут - фсехнайдьом, ага. а Ермак и шашлычник это что? - паники не хотели, да? чего тебе кто то должен кого то искать, если у тебя Ермак "не хотел паники" но и нихрена не готовился? ты сирийских мясников сильно искал? а почему?
Клінстрони
Баканов з своїм генералом
та зелений уклоніст самих прямих доведених зрадників не може покарати, тільки язиком меле
тьху, ганьбище
Никакие женевские конвенции и международные договора к БАНДИТАМ не имеют никаких отношений!
завжди кажу - Украiна чужа для зе, украiнцi не його люди... багато селищ залишились вже тiльки на картi,
я вже не кажу про життя людей..😠