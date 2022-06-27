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Зеленский (16530) обстрел (20139)

Все, кто обеспечивает запуск ракет по Украине, понесут ответственность за военные преступления, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Все лица, обеспечивающие запуск ракет по Украине, будут отвечать за военные преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что таков был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает", - сказал Зеленский на русском языке.

Он добавил, что лица, обеспечивающие запуски ракет по Украине, не укроются нигде – ни на берегах Каспийского моря, откуда запускаются российские ракеты, ни в Беларуси.

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Также Президент добавил, что Украина будет защищаться от ударов по любым направлениям и из любого оружия.

"Я уверен, мы выстоим и вернем все свое. Но любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни", - добавил Зеленский.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
хоть одного наказали посадили ? балабол зеленый- только трепаться умеешь!
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27.06.2022 01:30
+15
А хто не готувався до війни а готувався до шашличку , сподіваюсь прийде час теж понесе покарання. Й ніякі со#колізи з телемарофону сподіваюсь не допоможуть.
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27.06.2022 03:08
+14
В сценарии написано: "гневно и решительно"...
Вот Вавчик и исполняет...
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27.06.2022 02:09
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Мечтать не вредно .
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27.06.2022 01:23 Ответить
В сценарии написано: "гневно и решительно"...
Вот Вавчик и исполняет...
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27.06.2022 02:09 Ответить
Не распинайся перед кацапом.
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27.06.2022 06:04 Ответить
Поди́вись, коли ця смердюча онуча зареєструвалася
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27.06.2022 07:02 Ответить
фіксувати які літаки злітають і в білорусі, там диспечерів притягувати за співучасть у вбивствах
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27.06.2022 01:24 Ответить
хоть одного наказали посадили ? балабол зеленый- только трепаться умеешь!
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27.06.2022 01:30 Ответить
Может "дать ему очередные 100 дней"?
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27.06.2022 02:11 Ответить
Не сци кацап у 41му нацисти Гітлера теж гадали що їм нічого не буде.... тепер нацисти путлера-***** повторюють теж саме.
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27.06.2022 03:06 Ответить
иди нахер зеленое падло
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27.06.2022 04:50 Ответить
ой бовдур,тобто карати їх може будуть колись потім,а руйнувати Україну їм можна зараз, *******
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27.06.2022 14:30 Ответить
ліцо zла - командующий ракетными войсками стратегического назначения рф
https://war2022-info.com/karakaev-sergej-viktorovich/

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27.06.2022 01:34 Ответить
РВСН - то ядерні бімби.
Неядерні ракети і артилерія - це оця падла:
https://myrotvorets.center/criminal/matveevskij-mikhail-mikhajlovich/
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27.06.2022 01:44 Ответить
***** з вусатим циганом - це два мудака-диктатора з ліцензією на вбивство. Ніхто їм нічого не зробить, ніхто їх не покарає за ці страшні злочини проти українців. Після нашої перемоги судити їх теж ніхто не буде, їх просто тихо вб'ють. ***** вб'є цигана, кадиров вб'є *****, кадирова вб'є фсб і так вони самі себе знищать. Від бульбасруссії взагалі нічого не залишиться, бо найближчим часом вона перетвориться на знищену терористичну територію, яка розпочала Третю світову та застосувала ядрьону зброю. Р
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27.06.2022 01:37 Ответить
Всех найдут. Как и нацисты Германии в 1945 году перед военными прокурорами наперегонки будут друг друга сливать.
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27.06.2022 01:40 Ответить
за Сирию кого-то нашли или за преступления кацапов в Африке?
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27.06.2022 04:52 Ответить
ага, одень штаны и иди находить.
сливщик, ты хоть понимаешь что Германию захватили, а рашку - иди захвати. сливун блин. они с тебя ржут - фсехнайдьом, ага. а Ермак и шашлычник это что? - паники не хотели, да? чего тебе кто то должен кого то искать, если у тебя Ермак "не хотел паники" но и нихрена не готовился? ты сирийских мясников сильно искал? а почему?
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27.06.2022 07:22 Ответить
кого найдуть бредняк))) ракетчиків,артилеристів? ти долбойоб чи так,ніхто німецьких артилеристів не судив,обломись бовдур)))
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27.06.2022 14:31 Ответить
тоне росія, а кипьяточком москаль кацапський на себе ж сціє.
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27.06.2022 01:50 Ответить
Деякі ракетки мають намір чемно при взльоті повертатися до "мами". Чого й варто побажати тим, хто їх запуска на дахи українських домів. Просто Небеса з отакою підлотою не згодні. Відео щодо містечкових ракетників від рф вже достатньо - лише залашилося охочим їх переглянути.
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27.06.2022 02:01 Ответить
А хто ППО розвалив понесе покарання.
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27.06.2022 02:41 Ответить
А хто не готувався до війни а готувався до шашличку , сподіваюсь прийде час теж понесе покарання. Й ніякі со#колізи з телемарофону сподіваюсь не допоможуть.
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27.06.2022 03:08 Ответить
верная заява.
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27.06.2022 03:32 Ответить
трепотня от зеленого балабола ни одного своего обещания зеленский не выполнил
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27.06.2022 04:56 Ответить
не называй потужного папередника зелёным балаболом.
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27.06.2022 06:43 Ответить
Епаная магдалена, сколько у тебя ников, уже за 20-й перевалило?
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27.06.2022 07:53 Ответить
Є велика небезпека під час "розслідування" вийти на самого себе...
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27.06.2022 05:50 Ответить
Та щас...понесуть. Повістки в суд пришле? А зробити аналог загону МОССАД для пошуку та знищення нацистських злочинців кишка тонка.
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27.06.2022 06:03 Ответить
А ті хто замість ППО вкакав гороші а асфальт, хто здав вагнеровців, хто наплодив колоборантів будуть покарані?
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27.06.2022 06:12 Ответить
Вагнерівці
Клінстрони
Баканов з своїм генералом
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27.06.2022 06:50 Ответить
Демченко. это ппц - давно уже кричали что оно агент, а оно.... начальник по сбору развединформации до сих пор. а эти мрази визжат - че не даете оружия и обзываются - я бы вообще Ермака послал со всеми его советничками, такими как "герой статьи". рашка могла бы рассказывать обывателям на Западе про эту камарилью. но они не поверят что такое возможно, так что рашке и хочется и колется))
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27.06.2022 07:25 Ответить
зайшла це саме написати
та зелений уклоніст самих прямих доведених зрадників не може покарати, тільки язиком меле
тьху, ганьбище
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27.06.2022 08:01 Ответить
понесут ответственность после дальнобойщиков...
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27.06.2022 08:22 Ответить
Невже генпрокурорка їм усім підозру оголосить?
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27.06.2022 10:09 Ответить
А остальные? Это даже не названо "войной", а значит БАНДИТСКИЙ НАЛЕТ, поэтому ВСЕ должны понести наказание от тех кто отдает приказы, до тех кто их исполняет и особенно те, кто подстрекает (ПРОПАГАНДОНЫ)!
Никакие женевские конвенции и международные договора к БАНДИТАМ не имеют никаких отношений!
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27.06.2022 10:17 Ответить
А ті, хто завів фейкові справи Свінарчука вже понесли покарання, балабол?
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27.06.2022 10:19 Ответить
А то мамці розкажу! Ухх сказочнік.
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27.06.2022 10:24 Ответить
........ почни з ОП і хотяб вибачся перед ГРОМОДЯНОМИ!!!
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27.06.2022 10:35 Ответить
боневтiк сварився с Залужним, бо був проти виводу нашiх хлопцiв з Северодонецьку...
завжди кажу - Украiна чужа для зе, украiнцi не його люди... багато селищ залишились вже тiльки на картi,
я вже не кажу про життя людей..😠
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27.06.2022 10:47 Ответить
завдяки цьому клоуну і стала можлива московська агресія. Як там майскіє шашлики поживають. І оця гнида косить під блогера і розказує як нам важко і як нам жити. Все що відбувається - всупереч цим профнепридатним клоунам. Цікаво де сівоха подівся.
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27.06.2022 11:51 Ответить
Всі воєнні не тїльки вони а їх сым'ї, Я давно казав владі давно пора створити спецпідрозділ для виявлення цих покидьків і знищення всіх ! Щоб вони знали що за ними прийдуть через рік два 5 не важливо але всіх знищать ! Щоб ці тварюки розуміли що буде з їх сім'ями і з ними.
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27.06.2022 18:00 Ответить
 
 