Все, кто обеспечивает запуск ракет по Украине, понесут ответственность за военные преступления, - Зеленский

Все лица, обеспечивающие запуск ракет по Украине, будут отвечать за военные преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что таков был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает", - сказал Зеленский на русском языке.

Он добавил, что лица, обеспечивающие запуски ракет по Украине, не укроются нигде – ни на берегах Каспийского моря, откуда запускаются российские ракеты, ни в Беларуси.

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Также Президент добавил, что Украина будет защищаться от ударов по любым направлениям и из любого оружия.

"Я уверен, мы выстоим и вернем все свое. Но любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни", - добавил Зеленский.