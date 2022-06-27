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Николаевская область (1869) Одесская область (3105) Херсонщина (3500)

В течение 26 июня на южном направлении уничтожены 39 оккупантов, 1 танк, 4 единицы бронетехники, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 26 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования.

"Ситуация в операционной зоне динамичная, напряженная, но под контролем наших сил обороны."

Противник продолжает обстреливать мирное население в освобожденных селах и наши позиции вдоль линии огня.

Боевые действия в основном происходят посредством артиллерийских дуэлей и авиационных налетов. Продолжая тщетные попытки восстановить утраченные территории в районе Потемкиново, враг отчаянно нанес авиационный удар вертолетом Ми-28 по нашим позициям. Без потерь.

Пытаясь разведать позиции наших подразделений в Херсонской области, враг активизировал воздушную разведку. Трем "Орланам-10" наши воины противовоздушной обороны метко подсекли крылышки и разбили аппаратуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская авиация ударила по скоплению живой силы и техники врага в Херсонской области, - ОК "Південь"

Однако враг все же устроил настоящий огневой ураган из одноименных систем залпового огня в Зеленодольске, выпустив более 20 снарядов. В результате атаки произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Кроме того, повреждено несколько многоэтажек, здания детской спортивной школы, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружены воронки и обломки. Ранены 2 гражданских. Горожанам запрещено посещать парки и побережья из-за наличия там взрывоопасных кассет от реактивных снарядов.

3 раза в течение дня обстреляна Большая Костромка. Повреждена линия электропередач, потерь среди местного населения нет.

Нашими истребителями и вертолетами попарно отработаны 3 авиационные удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины.

Читайте: На южном направлении в течение 25 июня уничтожены 24 оккупанта, 2 танка, 5 бронированных машин и 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

В целом за сутки подтвержденные потери врага составили 39 рашистов, 1 танк Т-72, ​​4 единицы другой бронированной и 3 автомобильной техники. Также уничтожены 2 склады боеприпасов на Николаевщине, 1 – на Херсонщине.

В Черном море продолжается шторм и блокировка судоходства рашистским флотом. В готовности к нанесению ракетных ударов 2 корабля, снаряженные 16 "Калибрами".

Угроза ракетных ударов остается актуальной. Следовательно, не пренебрегайте сообщениями об опасности, будьте бдительны и внимательны к действиям подозрительных лиц, обнаружению неизвестных предметов или ложной информации. Немедленно сообщайте компетентным службам для принятия мер. А вот действия, расположения или перемещения сил обороны сообщать не следует ни в социальных сетях, ни в средствах массовой информации, ни в дружеской беседе".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Вже цього тижня США планують оголосити про закупівлю для України передової системи протиракетної оборони NASAMS, - CNN із посиланням на джерела.
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27.06.2022 01:50
+4
Луганський фронт (27 червня 2:00)

Українські сили 🇺🇦 відновили контроль над селом Миколаївка

Нині підконтрольні Україні прифронтові райони в Луганську, де відбуваються бої поблизу, - Берестове, Миколаївка, Вовчоярівка та Лисичанськ.
рашиські війська захопили Білу Гору, що за 2 км на південний схід від Лисичанська
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27.06.2022 02:14
+4
Південний Херсон (26 червня 23:00)

Українські війська звільнили два села: Зелений Гай та Барвінок

Ситуація на Херсонському фронті коливається дуже швидко, і українські війська не повністю контролюють Киселівку чи Правдину.

Підтверджено через дзвінок
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27.06.2022 02:17
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Правила форума Совет форумчан
Вже цього тижня США планують оголосити про закупівлю для України передової системи протиракетної оборони NASAMS, - CNN із посиланням на джерела.
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27.06.2022 01:50 Ответить
Так, ваша правда, планують закупити і швиденько передати в Україну наступного тижня.
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27.06.2022 05:10 Ответить
Луганський фронт (27 червня 2:00)

Українські сили 🇺🇦 відновили контроль над селом Миколаївка

Нині підконтрольні Україні прифронтові райони в Луганську, де відбуваються бої поблизу, - Берестове, Миколаївка, Вовчоярівка та Лисичанськ.
рашиські війська захопили Білу Гору, що за 2 км на південний схід від Лисичанська
показать весь комментарий
27.06.2022 02:14 Ответить
South East Of Lysychans'k Frontline Update: Fighting is concentrated directly north west and west of Bila Hora. With heavy urban combat happening in the Park Zavodu industrial zone and outskirts of the Kvartal Molodizhnyy district of Lysychansk
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27.06.2022 02:44 Ответить
Heavy fighting continues through the night around north of Slovyansk results will be clear in the morning
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27.06.2022 02:49 Ответить
Південний Херсон (26 червня 23:00)

Українські війська звільнили два села: Зелений Гай та Барвінок

Ситуація на Херсонському фронті коливається дуже швидко, і українські війська не повністю контролюють Киселівку чи Правдину.

Підтверджено через дзвінок
показать весь комментарий
27.06.2022 02:17 Ответить
LESSSSSS GOOOOOOOOOOO!
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27.06.2022 02:53 Ответить
South Donetsk (June 26 6:30 AM)

Ukrainian Forces have liberated 4 villages in Donetsk Oblast: Novomaiorske, Shevchenko, Pavlivka, and Yehorivka

The Ukrainian offensive has pushed the frontline 10km South and the next target is to retake Petrivka
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Південний Донецьк (26 червня 6:30)

Українські війська 🇺🇦 звільнили 4 села Донецької області: Новомайорське, Шевченко, Павлівку та Єгорівку.

Український наступ відсунув лінію фронту на 10 км на південь, а наступна мета - повернути Петрівку.
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27.06.2022 03:02 Ответить
З кожним днем ми (Україна) отримуватимемо все більше і більше військової допомоги, головне тримайтеся зараз, хлопці.
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27.06.2022 05:13 Ответить
К сожалению мало убитых русских
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27.06.2022 08:37 Ответить
Украинцы, это Воины с большой буквы. Я восхищаюсь вами
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27.06.2022 08:51 Ответить
Як багато. Медальку не дати?
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27.06.2022 10:01 Ответить
 
 