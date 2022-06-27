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РФ назначила нового ответственного за войну в Украине и продолжает "тайную мобилизацию", - американский Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація,примусова

Теперь за ведение войны в Украине отвечает российский генерал-полковник Геннадий Жидко, а Россия продолжает "тайную мобилизацию".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Шевченковскому району Киева 26 июня. Институт предполагает, что он ответ на обсуждение западных лидеров о помощи Украине во время саммита G7, как и предварительные удары 29 апреля во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Киев.

ISW заявляет, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы проводить тайную мобилизацию для продолжения войны в Украине без проведения полной мобилизации.

Государственная дума России объявила о планах рассмотреть 28 июня поправку в закон о военной службе, которая позволит предлагать военные контракты юношам сразу после достижения "совершеннолетия" или окончания средней школы, чтобы таким образом обойти необходимость прохождения военной подготовки призывников.

ISW со ссылкой на собранные данные сообщает, что начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова руководит так называемой "спецоперацией" в Украине.

Также читайте: Россия проводит скрытую мобилизацию, - Буданов

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Захватчики нанесли ракетный удар по Киеву впервые с 29 апреля, что совпадает с саммитом лидеров G7.
  • Российский генерал-полковник Геннадий Жидко, вероятно, стал командующим военными операциями в Украине.
  • Оккупанты продолжали атаку на южные окраины Лисичанска и укрепили контроль над Северодонецком и окрестными населенными пунктами.
  • Российские войска проводят операции к востоку от Бахмута для удержания под контролем трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.
  • Также они провели безуспешный наземный штурм к северо-западу от Славянска.
  • Российские войска активизировали артиллерийские удары по украинским позициям вдоль южного направления.
  • Оккупационные власти усиливают меры по прекращению деятельности украинских партизан на оккупированных территориях путем усиления мер фильтрации и похищения мирного населения.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Своего животного ресурса, они беречь не будут, а вот технику и БК уже прячут тем самым показывая свою слабость. Большое количество беспилотников вплоть до кустарных вариантов позволит быстрее обнаружить спрятанную технику и уничтожить ее
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27.06.2022 06:35
+4
Начальник військово-ПОЛІТИЧНОГО управління жидко- це те що треба,щоб "ваньки" здихали тисячами з криками "за путєна!"
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27.06.2022 06:32
+4
"...начальник Головного військово-політичного управління генерал-полковник Г. Жидко".
ПрофессиАнальный киздун в стиле "диЛдываевале" жидко обкакается в Украине.
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27.06.2022 06:33
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Начальник військово-ПОЛІТИЧНОГО управління жидко- це те що треба,щоб "ваньки" здихали тисячами з криками "за путєна!"
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27.06.2022 06:32 Ответить
"...начальник Головного військово-політичного управління генерал-полковник Г. Жидко".
ПрофессиАнальный киздун в стиле "диЛдываевале" жидко обкакается в Украине.
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27.06.2022 06:33 Ответить
Ви б прочитали про нього спочатку, у Вікіпедії є.
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27.06.2022 06:51 Ответить
Почитав. Звичайний паркетний генерал - звання росли як на дріжджах. Участь у війні в Сирії (практично проти партизанів)це стеля його бойового досвіду. Подивимось, що він зможе в Україні.
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27.06.2022 07:10 Ответить
Чуєш! "Замполіт" і "командуючий військами" це - як "суха вода"! Більше чверті століття прослужив у армії і не зустрічав ні одного замполіта який-би умів командувать військами в бойових умовах!
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27.06.2022 07:51 Ответить
Ну, про Мерецкова... це був багаторічний радник і протеже Сталіна. Зняли з посади начгенштабу за провал тих знаменитих, за Жуковим, передвоєнних навчань. Перед війною посадили по знаменитій історії "польоту торгової місії в травні 1941 року"
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27.06.2022 08:08 Ответить
Т.е. вы с помощью вики.сру намекаете мне, что он не совсем толпойоп?
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27.06.2022 07:24 Ответить
Своего животного ресурса, они беречь не будут, а вот технику и БК уже прячут тем самым показывая свою слабость. Большое количество беспилотников вплоть до кустарных вариантов позволит быстрее обнаружить спрятанную технику и уничтожить ее
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27.06.2022 06:35 Ответить
G 7!Де ваші сталеві яйця?
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27.06.2022 06:39 Ответить
Навіщо це питання? Ви взагалі про цей саміт щось читали? Ви знаєте які рішення вони ухвалили? Ви що provocateur?
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27.06.2022 06:54 Ответить
в москалів генералів, як гівна, то можуть міняти хоч кожен тиждень, але від перестановки доданків сума гівна не міняється!
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27.06.2022 07:10 Ответить
в часи царів в фаворі були командири, яких називали - Громбой (мат,истерика,мордобой) це також з цих А чого був замполітом, бо не було вакансії зама МО, крім цієї. Чи не він розробляв операцію по взяттю нафтозаводу в Сирії ?
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27.06.2022 08:15 Ответить
У кацапізд@торії якщо ти не лижеш сраку начальству то ти ніхто.
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27.06.2022 09:20 Ответить
Поки всі чекали,що мобілізацію оголосить ХеЙЛО,цим питанням зайнявся покидьок гіркін.Тому його і вибачають за погрози та образи шойгу та самого ХеЙЛА.А воно в метро катається.Чи будуть чекати поки доставлять в суд Гааги?Ну тоді йолопи.Він туди не потрапить.
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27.06.2022 09:32 Ответить
Геннадій Жидко ...
А фамілія - не російська , а скоріше українська
Черговий зрадник свого народу ?
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27.06.2022 10:10 Ответить
Скоріше - білорус!
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27.06.2022 10:53 Ответить
"Може, всі інші відмовилися, ми ж не знаємо.
Сім військових округів є в Росії.
Могли призначити будь-якого командувача округом.
Вони всі мають бойовий досвід Сирії і деякі - Грузії та Другої чеченської війни.
Також є генеральний штаб, який планував і веде цю війну.
Але призначають замполіта.
Для нас будь-яке перепризначення - це добре, бо це деструктив та дестабілізація вищих органів управління.
Коли зверху починається розбрід і хитання, то знизу війська не знають, що робити"
Олег Жданов
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27.06.2022 11:49 Ответить
 
 