Враг нанес ракетный удар по Одесчине, пострадали 6 человек, в том числе - один ребенок, - Братчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.
Об этом сообщил в телеграме представитель Одесской ОГА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"По Одесчине нанесен ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Мирный населенный пункт. Жилые дома и хозяйственные помещения. Разрушение и пожар. Общая площадь около 500 м2", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадали 6 человек, среди них - один ребенок.
Отмечается, что о подробностях вражеских обстрелов будет сообщено позже.
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Адепты из псевдорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева пренебрегают Божьими заповедями. Вседержитель установил четкий график работы и отдыха для Своего творения.
Четвертая заповедь предписывает человекам шесть дней в неделю работать и выполнять всякие неотложные дела. А в седьмой день - воскресенье, необходимо находиться в покое.
Но православные россияне вместо того, чтобы посетить утреннюю литургию в Храме, послушать проповедь священника, исповедать свои грехи и очистить душу, еще до рассвета отправляются на боевые позиции ракетного комплекса «Бастион», чтобы крылатыми ракетами бомбить спальные районы украинских городов, детские сады, госпитали, общеобразовательные школы и кладбища.
За нарушение Божьих Заповедей предусмотрено наказание - смерть. Вседержитель через пророка Исаию еще за семьсот лет до нашей эры предупреждал российских военнослужащих ракетных войск стратегического назначения, что «игра с огнем» может закончиться для них печально.
«Вот, все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, - идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами! Это будет вам от руки Моей; в мучении умрете» (Исаия 5:11).
В окрестностях временно оккупированного Алчевска, Луганской области, после запуска россиянами ракеты смертельный груз сбился с курса, развернулся на 180 градусов и поразил пусковую установку вместе с обслугой.
Источник: https://news.liga.net/region_news/video/raketa-rossiyskih-okkupantov-peredumala-uletat-i-porazila-ih-je-pozitsii-video
Факт лишається фактом - якщо подивитись біблію навіть у перекладах, всюди є десять заповідей, і четверта заповідь каже саме про субботу. Якщо цікаво, подивіться самі (Исход 20:8-11). Навіть перша книга біблії каже саме про субботу, (Бытие 2:1-3)
Проте Христос воскрес у перший день тижня, у неділю, і з того часу християни чомусь вирішили, що про суботу можна забути. І продовжують вірити посередникам-священикам замість того, щоб відкрити біблію та прочитати все самостійно.
******* реалії дозволяють вам не порушувати суботу і продовжувати святкувати неділю, якщо ви побожні. Бо якщо таки станеться суд божий, то ви відповідатимете за себе самі, а ваші священики - такі ж люди, - вони теж відповідатимуть за себе, а не за вас.
Чи ще запропонуйте Дюка знести
❗️Число раненых в результате ночного ракетного удара по Одесской области возросло до 8 человек. Среди них 1 ребенок
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.
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