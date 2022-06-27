Украинская авиация ударила по скоплению живой силы и техники врага в Херсонской области, - ОК "Південь"

В трех районах Херсонщины украинская авиация нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Украинские истребители и вертолеты попарно отработали 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины", - говорится в сообщении.

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