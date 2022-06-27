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Украинская авиация ударила по скоплению живой силы и техники врага в Херсонской области, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

В трех районах Херсонщины украинская авиация нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Украинские истребители и вертолеты попарно отработали 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
А щоб ви повиздихали, москалі кляті!
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27.06.2022 07:13
+19
Це добре!!! Пробачте за росiйску мову.

Гигиена (помним, люди) -
есть начало всех начал.
Так что сложим всё в пакетик,
как Бандера завещал.
И зачистим планомерно -
подготовила страна
черный пластик безразмерный
для различного говна.
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27.06.2022 06:56
+14
Дякуємо вам, наші повітряні соколи.
Бережіть себе !
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27.06.2022 07:11
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Правила форума Совет форумчан
Це добре!!! Пробачте за росiйску мову.

Гигиена (помним, люди) -
есть начало всех начал.
Так что сложим всё в пакетик,
как Бандера завещал.
И зачистим планомерно -
подготовила страна
черный пластик безразмерный
для различного говна.
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27.06.2022 06:56 Ответить
За*бісь !
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27.06.2022 12:08 Ответить
Це добра новини!! Пробачте за росiйску мову.

Гигиена (помним, люди) -
есть начало всех начал.
Так что сложим всё в пакетик,
как Бандера завещал.
И зачистим планомерно -
подготовила страна
черный пластик безразмерный
для различного говна.
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27.06.2022 06:58 Ответить
Дякуємо вам, наші повітряні соколи.
Бережіть себе !
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27.06.2022 07:11 Ответить
Оце да..Свинособаки авіацию Україну знищили ще 24 лютого,а вона їх *** во всі дірки..
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27.06.2022 07:54 Ответить
А щоб ви повиздихали, москалі кляті!
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27.06.2022 07:13 Ответить
І бульбособаки кляті..
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27.06.2022 10:08 Ответить
Це ж та авіація, яку вже п'ять чи шість разів повністю знищили, судячи з кислобздійних новин? )))
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27.06.2022 07:18 Ответить
Ипаште кацапов со всех сторон, шоб и нэ смэрдило
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27.06.2022 07:50 Ответить
жгите вату !
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27.06.2022 07:51 Ответить
Это та украинская авиация которую еще в феврале кремлевские пропагандоны уничтожили ? Разве что своими языками
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27.06.2022 07:56 Ответить
Все частіше новини про українську авіацію - це радісно.
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27.06.2022 08:22 Ответить
Нашли дыру без ПВО и отработали. Молодцы!
Только вероятность такой дыры очень мала. В войне нельзя надеяться на такое везение. Необходимо уничтожать ПВО противника. А у нас, судя по отчетам Генштаба, второй месяц ни единой уничтоженной системы ПВО противника.
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27.06.2022 08:40 Ответить
 
 