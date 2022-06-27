Украинская авиация ударила по скоплению живой силы и техники врага в Херсонской области, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В трех районах Херсонщины украинская авиация нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
"Украинские истребители и вертолеты попарно отработали 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины", - говорится в сообщении.
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+24 Gen Pan
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+14 Zlata Dara
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Гигиена (помним, люди) -
есть начало всех начал.
Так что сложим всё в пакетик,
как Бандера завещал.
И зачистим планомерно -
подготовила страна
черный пластик безразмерный
для различного говна.
Гигиена (помним, люди) -
есть начало всех начал.
Так что сложим всё в пакетик,
как Бандера завещал.
И зачистим планомерно -
подготовила страна
черный пластик безразмерный
для различного говна.
Бережіть себе !
Только вероятность такой дыры очень мала. В войне нельзя надеяться на такое везение. Необходимо уничтожать ПВО противника. А у нас, судя по отчетам Генштаба, второй месяц ни единой уничтоженной системы ПВО противника.