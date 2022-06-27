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США намерены закупить для Украины системы ПРО средней и большой дальности, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

про,nasams

Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

Президент США Джо Байден недавно объявил, что США предоставят Украине "более совершенные ракетные системы и боеприпасы".

В ответ на запросы украинской власти на этой неделе, вероятно, также будет объявлено о новой военной помощи, включающей дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Издание отмечает, что украинские чиновники просили предоставить систему противоракетной обороны NASAMS, которая способна поражать цели на расстоянии более 160 км. Украинским войскам, вероятно, придется пройти обучение по применению этих систем.

Также читайте: Немецкая компания DND поставила Украине около 2900 ПТРК, - Welt

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+61
досить вже знущатись над зелебобами)
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27.06.2022 07:07
+50
Самі ж не купили, то хоч Байден купить
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27.06.2022 07:02
+46
Боже, благослови Америку и американцев!
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27.06.2022 07:05
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Как би ?
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27.06.2022 08:55 Ответить
Ну і що не так ? Подякуй людям і не забувай !
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27.06.2022 11:20 Ответить
Щось я не чув про роботу С-300. Каци літають на лінії фронту. Чутно лише, коли з ПЗРК їх збивають.
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27.06.2022 08:16 Ответить
А з чого ти взяв, що ти повинен все чути?
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27.06.2022 08:58 Ответить
Запитай у тих хто клістрони з них познімав - вони тобі розкажуть щоб ти не був у невіданні
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27.06.2022 11:22 Ответить
Так вот потому кацапы и не залетают за линию фронта, что бы не давать тебе повода услышать о работе С-300
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27.06.2022 11:42 Ответить
Кожен знищений російський окупант - це ще один крок до Перемоги людства над нелюдами.
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27.06.2022 07:41 Ответить
Так то так, але їх там десятки мільйонів, цих окупантів. Вони відчують, якщо тільки мільйон вбити.
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27.06.2022 08:05 Ответить
то вони безкарно грабувати, гвалтувати, вбивати - десятки міліонів, а як виявляється що можна і .... отримати, так кількість на порядки зменьшується.
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27.06.2022 08:21 Ответить
Де, там? Усі їх сухопутні війська 900тис, найдосвідніша третина в Україні, десяту частину цієї третини знищєно.
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27.06.2022 09:00 Ответить
Eto xoroso takix mnogo jest u norvegov,imejet i drugyje strani,Beli dom Wasingtone oxraniajet imeno takyje.Posmotrim kakije imeno dast jesli novyje,te imejet radari tipa kak u Patriot
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27.06.2022 08:18 Ответить
Стидобіще, Байден NASAMS нам купує а ти ще на нього справу відкривав. Це доречи схожий на IRIS-T SLM ЗРК. Найсумніше шо самі ми могли таке ж зробить, не будуй ми дороги. Так очевидно шо ППО/ПРО наш приорітет #1
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27.06.2022 08:29 Ответить
Дірками Плівкача керуючись
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27.06.2022 08:45 Ответить
Це все пастирь винний. Треба було керувати ракетною програмою собі, а він пішов у контру до влади і ось собі маємо.
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27.06.2022 14:03 Ответить
Яку ще смертоноснішу зброю ще може передати Великобританія Україні

... не слід особливо очікувати ще отримання таких зараз дійсно потрібних ЗСУ систем, як самохідні артилерійські установки AS90, тактичні ракетні системи M270 MLRS, бо у самій британській армії їх невелика кількість - 89 та 35 одиниць відповідно.

1)Одним з найбільш вірогідних (та бажаніших) варіантів є відомий баражуючий ********* Spike NLOS, які у британській армії отримав назву Exactor. Відомо, що Лондон свого часу замовив у Ізраілю 600 одиниць Spike NLOS у різних модифікаціях.

Останнім конфліктом в якому використовувався Spike NLOS стала війна за Нагірний Карабах. В якому цей баражуючий ********* довів свою вкрай високу ефективність.

Але треба враховувати, що на заваді передачі цієї зброї Україні може стати Ізраїль, тому що, формально, це реекспорт військової продукції й країна-виробник має дати свій дозвіл.

2)БМП Warrior.

БМП Warrior (400 шт)


британська армія у 2022 році розпочала процес із заміни цих машин на новіші - колісні БМП Boxer

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27.06.2022 08:31 Ответить
У нас і так в польського Краба, башта від AS-90. M270 Великобританія і так дає 3 шт. Баражуючи Switchblade дає США.
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27.06.2022 09:00 Ответить
Якщо Spike NLOS виробництва Ізраїлю - то вони просто не дадуть дозволу на передачу їх нам. Забудь.
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27.06.2022 14:54 Ответить
Что-то дадут, конечно, но можно было и не париться. Когда Украина получит помощь, тогда можно и рассказать
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27.06.2022 08:47 Ответить
Спасибо США!
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27.06.2022 09:33 Ответить
На рабZZee праздник... Дефоллт...ШариковыХ быдлосов...
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27.06.2022 10:18 Ответить
самое время вспомнить говноеда трампа и поблагодарить наших что не поставили на хромую лошадь
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27.06.2022 11:26 Ответить
ваших можно благодарить только за лыжи и шашлык. ну и дороги.
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27.06.2022 13:47 Ответить
Ну ось .! Діло йде , хоч і зі скрипом . . Нам дають все більш потужнішу зброю ,, так невдовзі можемо отримати і ЯЗ . .
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27.06.2022 11:49 Ответить
Цей Байден трохи вже того
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27.06.2022 11:52 Ответить
дай Боже, щоб ці наміри здійснилися і чимшвидше!
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27.06.2022 11:59 Ответить
Як би ми пару років назад трішки напряглись мали б і свій захист від крилатих і балістичних ракет. 2 бригади з С-300В1.

Україна відновлює ракети до ЗРК С-300В1

https://mil.in.ua/uk...do-zrk-s-300v1/

Дивно, ми майже всім, самі себе можемо забезпечити, окрім нових винищувачів і гвинтокрилів, але і старіші можемо прокапіталити. А ще підводних човнів. Але більшість обирає шарову тисячу в карман чим десь, якісь ПРО, літаки і підводні човни.

Може Байден тепер нам поможе... почекаємо побачимо.
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27.06.2022 12:28 Ответить
***** отримає наймілітарізованішу країну в Європі під боком, країну як ненавидить кацапів до смерті і завжди будуть готові вбивати срусню
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27.06.2022 13:33 Ответить
Почему в статье НАСАМС называют системой ПРО?

Это же просто американская авиционная ракета средней дальности АМРААМ-120 приспособленная для наземного пуска норвежцами. Это чисто система против аэродинамических целей средней дальности. А вовсе не ПРО. Что за бред? Почему все как один в медийном пространстве говорят о какой-то противоракетной обороне? Конечно, АМРААМ делает четыре маха и может догнать практически любую цель на близкой дистанции. Но это никакое не ПРО и от искандера не спасет. Ни спасет и от смерча с ураганом.

Но все как один в медийном пространстве США, НАСАМС, НАСАМС... закупило...

П.С.

Да и НАСАМС уже есть вооружении Украины, переданная одной из балтийских стран. Сколько не знаю, но две-три пусковые установки должны быть. Об этом даже в вики сказанно. И давно!
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27.06.2022 13:43 Ответить
вики - отличнейший наидостовернейщий редактируемый военный и не военный источник, где именно всю всю правду и пишут
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27.06.2022 13:52 Ответить
Може так спочатку і було, але більше 20 років модифікацій і ось...
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27.06.2022 14:11 Ответить
Против крылатых - очень даже эффективная.
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27.06.2022 22:52 Ответить
Місяць назад була новина "Досі чекаємо на MLRS"

https://censor.net/ua/news/3342992/**************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_78551241

Пройшов місяць і відео з ними немає. Зате нарешті появилось відео із хімарсами. Яких аж 4.

З такою швидкістю партнерів немає чого возмущатись що українці починають говорити про атомну зброю як єдиний варіант.
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27.06.2022 14:05 Ответить
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27.06.2022 14:22 Ответить
GO, GO, GO, GO !!!
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27.06.2022 14:32 Ответить
Ракетна система ППО уже застаріла і дорога у використанні.
******* система ППО дешева у використанні у яку варто вкладати кошти це LLD або Iron Beam.
У другому посиланні є демонстративне відео.
https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/directed-energy/laser-weapon-systems.html
https://www.thedefensepost.com/2022/04/19/israel-iron-beam-laser/amp/
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28.06.2022 02:31 Ответить
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