В России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В России ночью произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможным платежи зарубежным кредиторам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
В течение месяцев РФ находила пути обхода санкций, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня в воскресенье закончился льготный период для выплаты процентов в размере 100 миллионов долларов США до 27 мая, что считается дефолтом в случае пропуска платежа.
Как пишет издание, это признак того, что страна превращается в "экономического, финансового и политического изгоя".
С начала марта валютные резервы центрального банка (РФ. – Ред.) остаются замороженными, а крупнейшие банки – оторванными от мировой системы.
Но учитывая ущерб, который санкции уже нанесли экономике и рынкам, дефолт скорее символичен.
Сама же Россия отказалась признавать дефолт, заявив, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета, но нет возможности произвести оплату.
На прошлой неделе Россия объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в 40 миллиардов долларов в рублях, критикуя "форс-мажорную" ситуацию, которую, по ее словам, искусственно создал Запад.
Стоит отметить, что в последний раз Россия испытывала дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики отказались от долгового бремени Российской империи в 1918 году.
Пожалуйста, подождите...
Якщо сама не віддає - треба ставити раком....
Вкладывает средства в образование...и ещё раз в образование... но это не про краснопузых ...китай и рабZeю...