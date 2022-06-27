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дефолт (435) Россия (91250) санкции (10615)

В России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дефолт,рубль

В России ночью произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможным платежи зарубежным кредиторам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

В течение месяцев РФ находила пути обхода санкций, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня в воскресенье закончился льготный период для выплаты процентов в размере 100 миллионов долларов США до 27 мая, что считается дефолтом в случае пропуска платежа.

Как пишет издание, это признак того, что страна превращается в "экономического, финансового и политического изгоя".

С начала марта валютные резервы центрального банка (РФ. – Ред.) остаются замороженными, а крупнейшие банки – оторванными от мировой системы.

Но учитывая ущерб, который санкции уже нанесли экономике и рынкам, дефолт скорее символичен.

Сама же Россия отказалась признавать дефолт, заявив, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета, но нет возможности произвести оплату.

Также читайте: Россия начинает обслуживать валютный долг в рублях

На прошлой неделе Россия объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в 40 миллиардов долларов в рублях, критикуя "форс-мажорную" ситуацию, которую, по ее словам, искусственно создал Запад.

Стоит отметить, что в последний раз Россия испытывала дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики отказались от долгового бремени Российской империи в 1918 году.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+73
Країна-гнійник, країна-терорист має бути стерта з географічної мапи!!!
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27.06.2022 07:34
+34
Та якось пофіг.От коли одне одного почнуть драти тоді і новина буде.
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27.06.2022 07:39
+33
Та й х..й на них.
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27.06.2022 07:32
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Долго писать. Ничего не станет там плохого от тех- дефолта. С точки зрения для нас хорошего. РФ по известным данным в СМИ за последние 10 лет приобрела около 300 т золота на мировом рынке. Плюс экспорт нефти и газа всегда. Думаем за свое.
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27.06.2022 12:00 Ответить
так, Захід створив штучно. у ВІДПОВІДЬ на відверту криваву агресію, наглу брехню та ШТУЧНО створену самою рф-ією "загрозу" для рф-ії.
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27.06.2022 12:05 Ответить
цей дефолт крім іншого ,це юридичний механізм законного арешту майна росії закордоном..
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27.06.2022 12:56 Ответить
гори будка гори хата.
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27.06.2022 14:04 Ответить
А кредитори мають право вимагати передачу нафтових і газових родовищ РФ як сплату за борг? (сибір, урал, якутія)?
Якщо сама не віддає - треба ставити раком....
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27.06.2022 14:32 Ответить
ПУТИН - БАЛАБОЛ !!!
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27.06.2022 14:48 Ответить
ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА МАССАМИ !)
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27.06.2022 14:50 Ответить
Что делает умный капиталист с баблосами,спрашивают Мудреца...
Вкладывает средства в образование...и ещё раз в образование... но это не про краснопузых ...китай и рабZeю...
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27.06.2022 15:38 Ответить
У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за зовнішнім боргом Джерело: https://censor.net/ua/n3350384


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27.06.2022 17:15 Ответить
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