Беларусь отправила в Белгородскую область РФ до 20 вагонов боеприпасов, - Генштаб ВСУ

Беларусь поставляет России боеприпасы для войны против Украины, в частности, отправила очередную партию объемом до 20 вагонов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 27 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов", - сообщили в Генштабе.

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