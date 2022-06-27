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Беларусь отправила в Белгородскую область РФ до 20 вагонов боеприпасов, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Беларусь поставляет России боеприпасы для войны против Украины, в частности, отправила очередную партию объемом до 20 вагонов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 27 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов", - сообщили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вас втягивают в войну", - Зеленский обратился к белорусам. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
Не Беларусь, а режим Лукашенко. Бо нет никакой Беларуси. Есть белорусский федеральный округ Московии
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27.06.2022 08:27
+33
Там к сожалению от Беларуси осталось только название страны.
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27.06.2022 08:23
+31
Я з бульбашами ще рік тому жив у Польші. Ви навіть не уявляєте що то за лайно з прокацапськими поглядами. Вони дуже схожі на Данецкіх з їх поглядами...
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27.06.2022 08:33
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Там к сожалению от Беларуси осталось только название страны.
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27.06.2022 08:23 Ответить
Слуги народа , где визовый режим с Беларусью ???
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27.06.2022 08:23 Ответить
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27.06.2022 08:24 Ответить
Депутатов, которые находятся за рубежом , ЛИШИТЬ МАНДАТА именем украинского народа
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27.06.2022 08:25 Ответить
Слуги сваих не брасают. Він же румин, артист та багатодітна матір... На кордноні питань не повинно буб'ло б бути.
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27.06.2022 08:31 Ответить
Лишить мандата - почему общество молчит ?
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27.06.2022 08:39 Ответить
Полагаю, что(по возможности, конечно) есть смысл отправить эти 20 вагонов на ...й.
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27.06.2022 08:24 Ответить
Так вї...ть по цим вагонам, це ж Бєлгород.
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27.06.2022 08:25 Ответить
Білоруси виявилися гнилими бульбашами… Багато крохмалу у голові склеїло їм нейрони.
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27.06.2022 08:25 Ответить
Не Беларусь, а режим Лукашенко. Бо нет никакой Беларуси. Есть белорусский федеральный округ Московии
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27.06.2022 08:27 Ответить
Бульбафюрер питляє як може,віддає свое іржаве озброєння щоб потім сказати я не можу наступати адже нема чим воювати,я все вам відправив)
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27.06.2022 08:27 Ответить
Лише хтось зі знайомих вклинить в розмові дурнувате слово "сябри" - кажу, опариші тобі "сябри", дурню.
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27.06.2022 08:30 Ответить
"" Білорусь постачає Росії ********** для війни проти України, зокрема відправила чергову партію обсягом до 20 вагонів.""

Бацько,навіщо ти падло загоняеш свій народ в пекло? Гнида ти путліровська .Не довго залошилось тобі жити на цьому світі. 3.14здеець тобі
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27.06.2022 08:31 Ответить
Бульбашія такий же ворог як і запаребрік.
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27.06.2022 08:31 Ответить
********** - це така річ, як при влучанні в неї з байрактара, або барожуючим снарядом, воно детонує і все!
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27.06.2022 08:32 Ответить
Я з бульбашами ще рік тому жив у Польші. Ви навіть не уявляєте що то за лайно з прокацапськими поглядами. Вони дуже схожі на Данецкіх з їх поглядами...
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27.06.2022 08:33 Ответить
Звідки у них скільки *********** для армії в 20 бульб
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27.06.2022 08:35 Ответить
Де білоруські партизани??
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27.06.2022 08:37 Ответить
Доживают свой век в Израиле.
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27.06.2022 08:50 Ответить
Поруч з українськими мартизанами. То живі люди з певними иожливостями. Повинні працюввти спецпідрозділи з підтримкою,спец.оснащеннями. Нетреба вимагати від людей,більш,ніж від себе
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27.06.2022 10:38 Ответить
Ярослава Бондар грустит.

Як вам спалося, білоруси,

В цю спекотно-********* ніч?

Як летіли зміїні укуси -

цей ракетно-російський клич?

Що ви діткам своїм казали,

Як будив їх гул літаків?

Спи, не бійся, моя дитино,

Про нас дбає дядя в кремлі?

Не до тебе летить ракета -

смерть, призначена не тобі.

Це на Київ, Львів і Одесу.

Це до дівчинки у Десні.

25 червня 2022 року

26.06.2022 12:32
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27.06.2022 08:38 Ответить
Це лука, протести подавив всих по силовому понашинав і Білорусь путіну на блюдці підігнав. Переміг би народ і Тихановська чи було би так? Лука біситься.
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27.06.2022 08:41 Ответить
народ білорусії повірте не такі в своїй массі озвірілі як кацапи. Там багато вати, але по суті там настрої інші. Просто вони історично "зашугані", це такий заповідник ссср, нас все влаштовує і ми мовчимо..
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27.06.2022 09:01 Ответить
не повірю
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27.06.2022 09:13 Ответить
Згоден з Вами. З 1998 до 2013 р часто їздив туди по роботі. Ще тоді називав ту країну "заповідник соціалізму". Якби Тихановська стала президентом, там би нічого не змінилось.
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27.06.2022 09:16 Ответить
Беларуси уже нет, есть только параша.
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27.06.2022 08:58 Ответить
чему удивляться,если все уже знают-БЕЛАРУСЬ-УЧАСТНИК ЭТОЙ ВОЙНЫ
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27.06.2022 09:00 Ответить
Білорусь- то була сама безглузда країна Європи.
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27.06.2022 09:01 Ответить
Известный диссидент Семен Глузман отсидевший 15 или 20 лет в лагерях говорил - приходилось встречаться с людьми многих национальностей, но белоруса не встретил ни одного....
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27.06.2022 09:03 Ответить
не узагальнюйте
в українському іноземному легіоні є білоруський батальйон
хлопці віддають своє життя за Україну
Живе Білорусь!
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27.06.2022 09:26 Ответить
Насколько я поняла, имеются в виду лагеря
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27.06.2022 10:20 Ответить
Ще у 1980-х рр., в цілому, від білорусів залишився лише акцент, а свідомість у них вже була повністю радянська, тому їх патерналістське радянське суспільство не скористалося щасливим жеребом 1991 р. здобути і зберегти незалежність.
А нині хто відрізнить, де закінчується залежний повністю від політики Московської орди султанат Лукашенка і починається суто царство кремлівського виродка, власне, одна територія, і зброя та ********** на ній знаходяться в одній, московській, кишені, можливо це трагедія значної меншості, але за повного схвалення або байдужості до свого буття з боку більшості.
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27.06.2022 09:19 Ответить
Давай, ЗЕлупа, отреагуй на це записом видосика про хороших белорусов, яких втягують у війну. Ні в якому разі не можна стріляти по тих вагонах в Белгороде, а то будет єксалація й Путлер нападет.
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27.06.2022 09:37 Ответить
Где разрыв дипотношений и закрытые границы с бульбо-запроданцямы!
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27.06.2022 10:03 Ответить
Умерла Беларусь. Скоро и название с мировых карт сотрут. Осталась только Бульборашка со своим царьком. Картофельный край рашкинской федерации. Тьху!
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27.06.2022 10:27 Ответить
Це погана новина, але є й хороша. Здається рашисти так захопилися артобстрілами, що вже весь боєзапас всього СРСР у них видихається, а заводи не встигають випускати нові. Тому вони й тягнуть з Білорусі. На деякий час їм вистачить білоруських ***********, а потім іще свіжовипущених на заводах, а от після цього вже фінал. Інтенсивність обстрілів різко впаде.
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27.06.2022 11:16 Ответить
Бульбаші, ви всі прокляті навіки!
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27.06.2022 11:16 Ответить
Ну, хорошие новости в том что когда планируют нападать боеприпасы не вывозят а завозят. Как и технику. Ее они тоже дают касапам.
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27.06.2022 11:43 Ответить
бульбоеды проявляют себя вместе с саньком-дуриком во всей красе...
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27.06.2022 11:49 Ответить
 
 