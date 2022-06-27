Беларусь отправила в Белгородскую область РФ до 20 вагонов боеприпасов, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Беларусь поставляет России боеприпасы для войны против Украины, в частности, отправила очередную партию объемом до 20 вагонов.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 27 июня в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов", - сообщили в Генштабе.
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Бацько,навіщо ти падло загоняеш свій народ в пекло? Гнида ти путліровська .Не довго залошилось тобі жити на цьому світі. 3.14здеець тобі
Як вам спалося, білоруси,
В цю спекотно-********* ніч?
Як летіли зміїні укуси -
цей ракетно-російський клич?
Що ви діткам своїм казали,
Як будив їх гул літаків?
Спи, не бійся, моя дитино,
Про нас дбає дядя в кремлі?
Не до тебе летить ракета -
смерть, призначена не тобі.
Це на Київ, Львів і Одесу.
Це до дівчинки у Десні.
25 червня 2022 року
26.06.2022 12:32
в українському іноземному легіоні є білоруський батальйон
хлопці віддають своє життя за Україну
Живе Білорусь!
А нині хто відрізнить, де закінчується залежний повністю від політики Московської орди султанат Лукашенка і починається суто царство кремлівського виродка, власне, одна територія, і зброя та ********** на ній знаходяться в одній, московській, кишені, можливо це трагедія значної меншості, але за повного схвалення або байдужості до свого буття з боку більшості.