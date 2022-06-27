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Более 100 тел погибших от бомбардировок найдены в одном из домов в Мариуполе, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В одном из домов в городе Мариуполе обнаружено более 100 тел погибших в результате бомбежек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра города Петр Андрющенко.

"Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды найдено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", - написал Андрющенко.


Он отметил, что продолжается эксгумация: "В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не производится".

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Топ комментарии
+6
После Бучи, рашисты тщательно заметают все следы своего варварства. Очень тяжело будет узнать истинное количество гражданских жертв в Мариуполе.
Мировое сообщество, которое реагирует на подобные вещи, верит официальной статистике ООН.
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27.06.2022 09:29
+3
Шо ти мелеш, притрушене?
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27.06.2022 09:01
+3
Мавзолейная банда убийц и Мародеров будет Гааге....Трибунал спасет "рюZZkій мир"....
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27.06.2022 09:17
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Шо ти мелеш, притрушене?
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27.06.2022 09:01 Ответить
а ты набери в ютубе мариуполь 2014 год...будешь ну очень удивлён..
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27.06.2022 09:32 Ответить
я сидел 18 дней на морском 30 и омоскаленые рядом пели деферамбы путину
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27.06.2022 09:38 Ответить
мои однокласники с 10 школы Князева Савочкина Попова Фоменко дождались русьнявого мира
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27.06.2022 09:44 Ответить
ты дура? или тварь конченная?
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27.06.2022 09:02 Ответить
да они дождались эти конченые я могу даже фамилии назвать
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27.06.2022 09:40 Ответить
верю...мне видео с референдкма ,где они хриплым голосом кричат что они россия и днр было достаточно...люди не меняются к сожалению..
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27.06.2022 09:52 Ответить
а ты с мариуполя???или так просто поговорить?
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27.06.2022 09:54 Ответить
с Мариуполя со второго участка левобережные знают где это
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27.06.2022 10:03 Ответить
я не у тебя спросил а у умника
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27.06.2022 12:15 Ответить
А нефиг, их убили патаму шта ани бендеровцы...
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27.06.2022 09:14 Ответить
Мавзолейная банда убийц и Мародеров будет Гааге....Трибунал спасет "рюZZkій мир"....
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27.06.2022 09:17 Ответить
После Бучи, рашисты тщательно заметают все следы своего варварства. Очень тяжело будет узнать истинное количество гражданских жертв в Мариуполе.
Мировое сообщество, которое реагирует на подобные вещи, верит официальной статистике ООН.
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27.06.2022 09:29 Ответить
мои однокласники с 10 школы Князева Савочкина Попова Фоменко дождались руснявого мира
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27.06.2022 09:46 Ответить
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27.06.2022 10:38 Ответить
Сумно.

Як було покарано росіян? Які дії з пацифікації було проведено?
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27.06.2022 14:14 Ответить
 
 