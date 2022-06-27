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Сегодня день рождения отмечает командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко, ныне находящийся в российском плену

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прокопенко,азов

Сегодня свой день рождения отмечает украинский офицер, подполковник Национальной гвардии Украины, командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на фейсбук-странице Командование объединенных сил ВСУ.

В ходе российского вторжения в Украину подполковник Прокопенко отметился эффективными действиями по отражению атак врага и защитой города-героя Мариуполя.

20 мая командир полка "Азов" Прокопенко сообщил, что на 86-й день круговой обороны Мариуполя был получен приказ от высшего военного руководства о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Первоочередные требования об эвакуации гражданских, раненых и погибших были выполнены", – говорится в сообщении.

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Поздравил Прокопенко командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев:

"Уважаемый Денис Геннадьевич! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!

Почти три месяца Вы вместе со своими боевыми побратимами мужественно защищали украинский Мариуполь от российских оккупационных войск.

Так же мужественно сейчас Вы демонстрируете всему миру стойкость, патриотизм и несокрушимость духа, находясь во враждебном плену.

Ни на минуту мы не забываем о Вас и Ваших побратимах. Верим, что стены упадут! Верим в Вашу свободу и боремся за нее!

В этот день желаю Вам здоровья, выдержки и скорейшего возвращения в родной дом!

Слава Украине! Вместе победим!"

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+56
Честь і шана!
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27.06.2022 09:00
+40
Здоровья и скорейшего возвращения домой.
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27.06.2022 09:10
+24
Героям слава!
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27.06.2022 09:14
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Честь і шана!
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27.06.2022 09:00 Ответить
Який полон? Їх же евакуювали? Зевлада ж казала! Чи це Порох дезу кидає?
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27.06.2022 09:02 Ответить
Він герой і що важливо - живий герой.

А полон - то діло десяте.
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27.06.2022 09:10 Ответить
та ну да, дело то житейское, пустячок
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27.06.2022 09:20 Ответить
из всех возможных на тот момент вариантов (умереть/сдаться в плен) это таки реально пустячок
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27.06.2022 09:26 Ответить
Відрізати тобі б носа і вуха як вже робили з нашими полоненими!!! Щоб ти знав, що таке "пустячок"!!!!
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27.06.2022 10:48 Ответить
а якшо тебе вбити ?
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27.06.2022 12:15 Ответить
Одного азовця, що погрожував кадирову, після "евакуації" відразу повезли до кадирова. Як думає він щасливий, що живий? А що з іншими живими? Які ж ви зелені йолопи!!!
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27.06.2022 10:46 Ответить
ну так чому ти його не звільнив ?
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27.06.2022 10:56 Ответить
Нагадати, кого ви пАпріколу вибрали презЕдентом, три роки тому? Ось йому і ставте питання.
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27.06.2022 11:06 Ответить
я можу нагадати, шо три роки тому я голосував за Порошенко

і не пАпріколу
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27.06.2022 12:16 Ответить
133133
Тому не звільнив,що такий,як ти сидить на дивані,та ще й щось там #іздить
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27.06.2022 11:10 Ответить
та я б не сидів на дивані якби мене на другий день війни взяли б до ЗСУ, коли я пішов у військомат.

але не взяли.

і 27 травня не взяли.
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27.06.2022 12:18 Ответить
Здоровья и скорейшего возвращения домой.
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27.06.2022 09:10 Ответить
Зараз клоун накатає відосик і привітає його.
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27.06.2022 09:10 Ответить
Оце й усе, на що вони здатні. Я ще коли на елітному марафоні дякувати почали, зрозуміла - все, хана хлопцям. Зараз подякують, заспокоють себе тим, що що могли, те й зробили, а далі з очей подалі, точніше з ефіру, заберуть, щоб зайвий раз не дратували совість, якщо вона ще є, та не збивали рейтинг найвеличнішого отим нагадуванням
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27.06.2022 11:12 Ответить
может вы уберете слово "відзначає" из заголовка звучит как издевательство!
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27.06.2022 09:12 Ответить
Угу, бенкет в ресторані заказав, шампанське відкорковує...
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27.06.2022 10:57 Ответить
Героям слава!
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27.06.2022 09:14 Ответить
Слова підтримки то одне, що робиться, щоб повернути полонених?
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27.06.2022 09:17 Ответить
Маляр сказала,що це велика таємниця. За сімома печатками. Як і справа "вагнерівців".
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27.06.2022 09:27 Ответить
До речі, де там Безугла, чому мовчить хто здав вагнерівців.
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27.06.2022 09:38 Ответить
Уже ж промукала, шо нихто не виноват, кроме Бурбы. Так и с Азовцами будет. Зелёная плесень
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27.06.2022 10:10 Ответить
Вітаємо Чекаємо! Бажаємо здоров'я!! Нехай щастить!!!!💛💙
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27.06.2022 09:21 Ответить
А что там со спецоперацией ГУР МО, ВСУ, МВД, СБУ по спасению защитников Мариуполя?
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27.06.2022 09:21 Ответить
Неначасі.
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27.06.2022 09:25 Ответить
Великая тайна
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27.06.2022 10:11 Ответить
Дай Боже йому,як і всім захистникам Маріуполя,які з честю виконали свою справу та потрапили в полон до рашистів ,сил,витримки та везіння.
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27.06.2022 09:24 Ответить
з честю виконали свою справу та потрапили в полон????????????

ти, зедебілу тексти не пишеш?
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27.06.2022 09:37 Ответить
На фронте они могли бы принести больше пользы, чем в подвалах азовстали и в плену. Но, живы и слава богу
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27.06.2022 10:40 Ответить
Дорогий наш Герою,вітаємо Вас с днем народження!Чекаємо з нетерпінням повернення. Тримайтеся в тому пеклі.Ми всі молимося за вас та ваші родини.Низький уклін Вам !!! Героям слава!!!
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27.06.2022 09:28 Ответить
Навіть не уявляю, що він проходить у застінках ФСБ у цих нелюдів. Будем вірити, що він та Калина, а також інші хлопці повернуться з кацапського полону живими.
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27.06.2022 09:31 Ответить
То же что и Савченко, перевоспитывают
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27.06.2022 09:34 Ответить
Та савченко мутная еще до плена была
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27.06.2022 09:36 Ответить
конченая, а не мутная
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27.06.2022 09:39 Ответить
Івановпетровсидоров,вас уже перевоспитали, чого сюди забрели
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27.06.2022 09:42 Ответить
Иди жопу мой немцу
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27.06.2022 09:48 Ответить
Що ватан, інших професій не знаєш? Лише лизання чи миття дуп?
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27.06.2022 11:11 Ответить
Господи, допоможи Героям Азова вижити та повернутися додому!!! Слава Незламним!!!
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27.06.2022 09:35 Ответить
Господи, спаси і помилуй ГЕРОЯ.
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27.06.2022 09:40 Ответить
Баньте та плюйтесь верблюди зебені.... Але в подарунок йому, вишліть від охфісу препізебента- рожевих підсвинків...
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27.06.2022 09:41 Ответить
Стадо мавзолейных баранов за все ответит...
В расследованию преступлений подключился известный следак по нацистам Германии и Мацковии...
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27.06.2022 09:42 Ответить
знов у вас прапорець не український. то український, то не український.
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27.06.2022 10:30 Ответить
чи це два різні Сенатори? незрозуміло...
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27.06.2022 12:09 Ответить
Надеюсь, ZEшобла не собирается руками кацапов уничтожить Азовцев. Иначе гореть зелёной плесени в аду
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27.06.2022 10:15 Ответить
Потрібно було захопити високі чини ворога, такі як герасимов і шойгу, коли вони заїхали на територію України, щоби обміняти їх на всіх полонених захисників Маріуполя.
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27.06.2022 10:18 Ответить
НЕПРАВИЛЬНО! Він не в полоні, а в евакуації! Сама зекоманда так сказала! Була евакуація, а не взяття в полон!!!
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27.06.2022 10:28 Ответить
і не взяття, а здача. зелена влада їм наказала здатися
при тому, що і вертольоти туди добиралися

і про поранених ні слова, як вони там...
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27.06.2022 10:32 Ответить
Боже, бережи
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27.06.2022 11:12 Ответить
Один из самых лучших наших граждан, пример для подражания во всём, и как Родину любить, и
как воинскую честь сохранить, несмотря на предательский приказ о сдаче. Он выполнил свой долг до конца. Его побратимы, его семья, наш народ могут гордиться им. Да, как бы деликатно обьяснить, что в плену у зверья невозможно что то хорошее "отмечать", слово то неуместное.
И выражение "приказ высшего командования" тоже непонятен. Хотелось бы конкретики, без
стеснений! Страна должна знать как своих героев, так и своих предателей. Или вы думаете, что
народ не догадывается, что это приказ фельдмаршала Зе, а военные должны стыдливо прикрывать
чью то глупость. Я надеюсь, что Денис пройдёт с достоинством и через эти круги ада, как у Солженицына, и вернётся к нам. Многие лета тебе, ВОИН!
А мы тут постараемся без тебя всех вшей разогнать, очистить Родину.
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27.06.2022 19:14 Ответить
WarorvA , наш народ... наших граждан...Родину любить -що ж ти скацаплене верзеш? Один день гав, інший няв- це в тебе роздвоєння дури чи жадібність до конкуруючих замовлень?
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28.06.2022 06:39 Ответить
Щирі вітання з Днем народження! Перемог на всіх фронтах і швидкого повернення в Україну!
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24.10.2022 14:51 Ответить
Вітаю з днем ​​народження солдат!
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17.05.2023 22:52 Ответить
 
 