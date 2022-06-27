Сегодня день рождения отмечает командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко, ныне находящийся в российском плену
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня свой день рождения отмечает украинский офицер, подполковник Национальной гвардии Украины, командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на фейсбук-странице Командование объединенных сил ВСУ.
В ходе российского вторжения в Украину подполковник Прокопенко отметился эффективными действиями по отражению атак врага и защитой города-героя Мариуполя.
20 мая командир полка "Азов" Прокопенко сообщил, что на 86-й день круговой обороны Мариуполя был получен приказ от высшего военного руководства о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города. Первоочередные требования об эвакуации гражданских, раненых и погибших были выполнены", – говорится в сообщении.
Поздравил Прокопенко командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев:
"Уважаемый Денис Геннадьевич! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Почти три месяца Вы вместе со своими боевыми побратимами мужественно защищали украинский Мариуполь от российских оккупационных войск.
Так же мужественно сейчас Вы демонстрируете всему миру стойкость, патриотизм и несокрушимость духа, находясь во враждебном плену.
Ни на минуту мы не забываем о Вас и Ваших побратимах. Верим, что стены упадут! Верим в Вашу свободу и боремся за нее!
В этот день желаю Вам здоровья, выдержки и скорейшего возвращения в родной дом!
Слава Украине! Вместе победим!"
Пожалуйста, подождите...
А полон - то діло десяте.
і не пАпріколу
Тому не звільнив,що такий,як ти сидить на дивані,та ще й щось там #іздить
але не взяли.
і 27 травня не взяли.
ти, зедебілу тексти не пишеш?
В расследованию преступлений подключился известный следак по нацистам Германии и Мацковии...
при тому, що і вертольоти туди добиралися
і про поранених ні слова, як вони там...
как воинскую честь сохранить, несмотря на предательский приказ о сдаче. Он выполнил свой долг до конца. Его побратимы, его семья, наш народ могут гордиться им. Да, как бы деликатно обьяснить, что в плену у зверья невозможно что то хорошее "отмечать", слово то неуместное.
И выражение "приказ высшего командования" тоже непонятен. Хотелось бы конкретики, без
стеснений! Страна должна знать как своих героев, так и своих предателей. Или вы думаете, что
народ не догадывается, что это приказ фельдмаршала Зе, а военные должны стыдливо прикрывать
чью то глупость. Я надеюсь, что Денис пройдёт с достоинством и через эти круги ада, как у Солженицына, и вернётся к нам. Многие лета тебе, ВОИН!
А мы тут постараемся без тебя всех вшей разогнать, очистить Родину.