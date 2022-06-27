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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15355) война (46726) Генштаб ВС (4273) ликвидация (1929) уничтожение (3824) техника (1541) потери (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 тыс. человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1552 танка и 3687 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 июня потери личного состава противника составляют около 35 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 35000 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1552 (+20) ед,

боевых бронированных машин - 3687 (+28) ед,

артиллерийских систем - 771 (+7) ед,

РСЗО - 243 (+0) ед,

средства ПВО - 101 (+2) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 184 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+6),

крылатые ракеты - 139 (+0),

корабли /катера - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2575 (+11) ед,

специальная техника - 60 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 тыс. человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1552 танка и 3687 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+8
Характер війни змінився.
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27.06.2022 09:32
+7
Казламордиє роблять ставку на артилерію.
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27.06.2022 09:32
+5
Круглые цифры. И самолёты с вертолётами в сумме вчера разменяли пятую сотню.
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27.06.2022 09:17
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Круглые цифры. И самолёты с вертолётами в сумме вчера разменяли пятую сотню.
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27.06.2022 09:17 Ответить
За первые 3 месяца войны потери орков убитыми составляли в среднем 10 тысяч человек / месяц. А за 4-й месяц - только 5 тысяч человек. Плохо, темпы падают.
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27.06.2022 09:26 Ответить
Казламордиє роблять ставку на артилерію.
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27.06.2022 09:32 Ответить
Характер війни змінився.
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27.06.2022 09:32 Ответить
невідомо, бо коли роз...лі колонну можна порахувати, а коли накривають артилерією, що там можна порахувати? озвучують те, що можна полічити по розбитій техниці, тобто по мінімуму, скільки ще в русскіх шпиталях з "продвинутою медициною і душевним персоналом", відправиться до кобзона. Просто якщо ця цифра виявиться більшою ніж подавалася, пан легко перенесе. А от коли меньшою, то вже видно, що для пана то прикрість.
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27.06.2022 11:18 Ответить
Считают потери л.с. по к-ву уничтоженной техники.Танк-3 орка,БТР 2 экипаж+8-10 десант,БМ 21,5-7 орков в расчете,гаубица-6.."Стрела 10-4..,БМП 3+8....,и.т.д,и.т.п..Поэтому никогда точно потерь не подсчитать,только приблизительно,как нам ГШ ВСУ и подает..Точные потери может знать только ПНШ от б-на и выше за которым это закреплено в обязанностях
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27.06.2022 15:11 Ответить
особового складу - близько 35000

це добре, але хотiлось би побiльше....
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27.06.2022 09:30 Ответить
......со второй половины лета вангую "северный" трэнд - эдок по 250-300 в сутки..... .....до конца года около 100К думаю нагасим....... .......если(варианты).......
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27.06.2022 09:40 Ответить
Скоріш за все набагато більше, бо знищену піхоту важко порахувати, особливо коли свинорус розібрався на кубики Лего.
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27.06.2022 09:42 Ответить
........дело в том, что потери даёт контрразведка из перехваченных данных орков.....а там гистерезис(получение истинного кол-ва по отчётам ) в 3-5 дней.....
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27.06.2022 09:49 Ответить
Вот у них там и гистерезис, а они все прут и прут!
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27.06.2022 13:28 Ответить
так врахуйте, що це убитими. а пораненими ще в три рази більше. і багато з них навіть не доїдуть до лікарні або помруть там. а решта вийде з ладу надовго.
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27.06.2022 10:19 Ответить
По технике ж/д состав.
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27.06.2022 09:35 Ответить
Дивно, що по ракетах - "нуль". Вчра був доволі масований обстріл, зокрема, й по Києву. Начебто ж, були збиття.
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27.06.2022 09:37 Ответить
Вже навіть не десятки, а імовірно сотні разів писалось, та пояснювалось.
Офіційна статистика від генштабу йде з запізненням 1-2 дні.
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27.06.2022 09:43 Ответить
Так прикол в тому, що протягом цих 1-2 днів завжди рапортують про нові збиті ракети, але Генштаб це постійно ігнорує.
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27.06.2022 09:55 Ответить
а він все пре і пре...
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27.06.2022 09:37 Ответить
......загасили разведанные цели........... ....это очень неплохо.....
......таки "лизинг" очень даже эффективен.....
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27.06.2022 09:44 Ответить
В теорії з приходом гаубиць і ракетної артилерії цифри повинні рости. І вони ростуть. Хоч у чомусь з'явилася логіка...
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27.06.2022 09:53 Ответить
Ого, скільки налупашили. мабуть, німецька техніка запрацювала)
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27.06.2022 10:20 Ответить
Більше сотні наземної бойової техніки за 2 дні !!! Добряче хлопці гуляють!
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27.06.2022 19:00 Ответить
Чесно кажучи - уявляєте,яка армада знищеного?
Чому темп нападу не зменшився?
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28.06.2022 04:38 Ответить
 
 