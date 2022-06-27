Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 тыс. человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1552 танка и 3687 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 июня потери личного состава противника составляют около 35 000 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 35000 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1552 (+20) ед,
боевых бронированных машин - 3687 (+28) ед,
артиллерийских систем - 771 (+7) ед,
РСЗО - 243 (+0) ед,
средства ПВО - 101 (+2) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 184 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+6),
крылатые ракеты - 139 (+0),
корабли /катера - 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2575 (+11) ед,
специальная техника - 60 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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це добре, але хотiлось би побiльше....
Офіційна статистика від генштабу йде з запізненням 1-2 дні.
......таки "лизинг" очень даже эффективен.....
Чому темп нападу не зменшився?