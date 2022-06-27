В ближайшие недели РФ все больше будет полагаться на резервные силы, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Британская разведка считает, что в ближайшие недели российская армия все больше будет зависеть от резервных сил, однако, несмотря на постоянный дефицит резервистов, Москва пока неохотно воспринимает идею общей мобилизации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
Как отмечается, хотя основным оперативным фокусом России остается Северодонецко-Лисичанский "карман", неделя постоянно интенсивных обстрелов свидетельствует о том, что Россия пытается взять инициативу на северной оси Изюма. При этом украинские войска продолжают удерживать линию в этом секторе, хорошо используя лесную местность для поддержки своей обороны.
"В течение ближайших недель российская кампания, вероятнее всего, будет все больше полагаться на эшелоны резервных сил", - говорится в обзоре.
В британской разведке отмечают, что российские резервы состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти уже наверняка начала использовать.
Российский боевой резерв армии — это недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, работающих по совместительству, которые разворачиваются как целые подразделения, как правило, предназначенные для выполнения задач в тылу.
Человеческий мобилизационный ресурс – это значительный фонд всех ветеранов, служивших в регулярной армии за последние пять лет.
"Российские власти, вероятно, используют добровольцев этой категории для пополнения третьих батальонов в составе регулярных бригад", - говорится в обзоре.
"Несмотря на постоянный дефицит резервистов для развертывания в Украине, российское руководство, вероятно, и дальше неохотно воспринимает идею отдать приказ о всеобщей мобилизации" - заявляют в британской разведке.
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Чули ж, сподіваюсь: вони відмовлись, в короткострокових планах, від заходів зі зняття техніки зі зберігання з баз довготривалого зберігання - там танки та ББМ просто небоєздатні практично повністю. Зараз вони формують черговий корпус "вторгнення" в Муліно на основі техніки, яку намагаються реанімувати в "3х батальонах" по всій країні. Якщо не знаєте, що таке "3й батальон" в рашкованській армії: в рашці основною "оперативною одиницею" довго вважався полк (3-4 батальони). Але під час 2ї чеченської війни виявилось, що 99% полків в рашці - небоєздатні (нема особового складу, техніка переважно поламана, командири спилися). Тоді вони перейшли на нову класну систему - весь полк споряджав 1 (ОДИН) батальон повного складу і називав його БТГр. І цей батальон, власне, і був "представленням полку". 2 та 3й батальони - існували фактично на папері, в складі, достатньому для того, аби бомжі не захопили ППД. На протязі наступних 20 років вся "моща" рашки була скерована на те, аби зробити в кожному полку боєздатним ще хоча б один батальон, другий. "Треті батальони", станом на 24.02.2022 - практично повністю небоєздатні, з на 90% поламаною техінкою та без особового складу.
Для розуміння - зараз на Донбасі ЗСУ перемелюють "другі батальони". Бо перші були розбиті під Києвом/Черніговом...
І щось мені каже, що з "третіми батальонами" та взагалі з "м'ясом" ЗСУ впорається значно краще.