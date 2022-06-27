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Великобритания выделит до £10 млн на ремонт железнодорожной инфраструктуры Украины для вывоза зерна

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залізниця

Правительство Великобритании выделит до 10 млн. фунтов стерлингов на ремонт украинской железной дороги, чтобы облегчить вывоз зерна из страны на фоне российской агрессии против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении правительства.

"Кроме блокирования вывоза зерна из Украины через Черное море – маршрут, которым исторически экспортировалось 96% украинского зерна, российские атаки нарушают его экспорт по железной дороге. Чтобы противодействовать этому, Великобритания выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов на материалы и оборудование для ремонта железнодорожной инфраструктуры Украины и помощи в вывозе зерна из страны по железной дороге", - подчеркивается в прессрелизе.

Отмечается, что власти Великобритании тесно координируют с правительством Украины вопрос, как максимально увеличить пропускную способность железной дороги и обеспечить перевозку зерна.

В британском правительстве отметили, что Россия не только препятствует Украине экспортировать ее зерно, но появляется все больше доказательств того, что Россия ворует украинское зерно и переправляет его контрабандой через границу с целью продажи для увеличения военной казны Путина.

"Великобритания выделит 1,5 млн фунтов стерлингов на разработку процесса тестирования, чтобы определить, было ли зерно, которое продается Россией на мировом рынке, незаконно вывезено из Украины. Это помогло бы мировым правительствам решить проблему украденного зерна, сдерживая российскую активность в этом направлении". и гарантируя, что Украина получает необходимый доход от любого выращиваемого зерна. Премьер-министр (Борис Джонсон. – Ред.) попросит другие страны G7 присоединиться к этим усилиям", - говорится в пресс-релизе.

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Ось і відповідь туркам,тихіше їдеш,спокійніше буде. Ніхто кацапів в порти України не допустить. Ні з турками ні з ООН. Уже захисників Маріуполя довірили їм.
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27.06.2022 10:44 Ответить
турецькі порти ітак приймають наше зерно з мскальских суден, годі їм набивати кармани за рахунок краденого
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27.06.2022 10:50 Ответить
Звісно це круто, але ще б поперед цих коштів отримати засоби захисту того, на що їх планують використати
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27.06.2022 10:51 Ответить
может лучше начать на эти деньги прокладывать европейскую узкоколейку, хотя бы до Одессы?
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27.06.2022 10:59 Ответить
Переход на євроколію незабаром...щоби мавзолєйні щури не змогли в' їхати в Україну...
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27.06.2022 11:00 Ответить
Дякуємо, Британіє.
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27.06.2022 11:19 Ответить
Пусть сразу стоит колею европейской ширины (1435мм).
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27.06.2022 11:58 Ответить
Вывезут прошлогоднее зерно, а есть ли уверенность, что соберем новый урожай? Кто даст гарантии, то россия не начнет обстрел и поджег полей и Украина соберет, обработает и загрузит в элеваторы зерно? Кто обеспечит сохранность наших зернохранилищ (пока что их разбивают ракетами)? Можно так все вывезти, что к зиме будем сами с протянутой рукой стоять. И не факт, что ООН озаботится и поможет. Мы же не африканский союз, на нас пофиг.
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27.06.2022 12:02 Ответить
Рашка может обстреливать объекты в глубине Украины только дорогущими крылатыми ракетами большой дальности. Если она ими начнет обстреливать поля и мелкие элеваторы, то она себе ущерба нанесет гораздо больше, чем Украине.
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27.06.2022 12:17 Ответить
укрзалізниця прогнила корупцією, розтягнуть ті гроші, я працював там , знаю шо кажу
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27.06.2022 12:15 Ответить
 
 