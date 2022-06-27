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Артисты из РФ, желающие выступать в Украине, должны подать декларацию в поддержку нашего суверенитета, - Минкульт

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

музиканти

Чтобы песни российских артистов звучали в Украине со сцены и из радиоприемников, они должны подать декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и согласие на ее публикацию.

Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

В Министерстве напомнили, что новые правила введены решением Верховной Рады о запрещении публичного исполнения российских песен и их использовании на радио и телевидении.

Закон также предусматривает создание "белого списка" - перечня российских исполнителей, осуждающих агрессию РФ против Украины.

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"При этом они должны подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащее призыв к государству-агрессору немедленно прекратить агрессию против Украины, обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Также артист должен дать согласие на публикацию декларации. И не входить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

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Решение о включении в "белый перечень" и исключении из него принимает СБУ по согласованию с Минкультом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Нах они тут все нужны??? Чтобы ЗЕленый скоморох не скучал?? Пусть любят Украину издалека, а поддерживать и раскручивать нужно украинских артистов. Хороших русских не было, нет и не будет. А как только для кого-то делается исключение, тогда со временем исключение становится правилом. ЗЕленая власть хахлов-малоросов до последнего пытается заложить лпзейки на будущее для представителей страны-оккупанта...
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27.06.2022 11:14
+24
"Супер" что? Ну Заполнит тебе Миша Шуфутинский декларацию.. И что дальше? Срубит бабло в Киеве и Одессе, а летом опять поедет на гастроли в Крым
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27.06.2022 11:14
+22
Артистів вслід за кораблем! Всіх!
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27.06.2022 11:10
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РЕСПЕКТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ !
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27.06.2022 13:10 Ответить
Ніяких рашистських артистів. ніякої рашистської попси. ніякої рашистської культури !!!
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27.06.2022 13:12 Ответить
тільки на озжопних корпоративах...
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27.06.2022 13:40 Ответить
А може мінкульт з тим, хто його очолює та дружно з росАкторами підуть вслід за кораблем?
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27.06.2022 13:48 Ответить
А як же закон про заборону російських пісень та ін ???
А по друге як же вони дістали з хррузьськими артистами ,на кой вони потрібні ??ніяк ОП не заспокоїться
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27.06.2022 13:54 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli



Геноцид. Тисячі смертей. Мільйони переселенців і біженців. Мінкульт складає "білий список" російських артистів. Влада кончених малоросів, що не мають ні честі, ні гідності. Які попри трагедію власного народу підлещуються до своїх катів. Моральні виродки.
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27.06.2022 14:20 Ответить
Таке спочатку треба запровадити всіляким повалійшам лорак тодаренкам і іншим шльондрам!
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27.06.2022 17:43 Ответить
Правильно. В рф полно смелых достойных артистов, которые неизменно поддерживали Украину публично.
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28.06.2022 04:17 Ответить
Среди российских артистов которые против путинской войны это Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин они сразу как началась в Украине война выехали в Израиль затем планируют переехать в Латвию. А все остальные это рашисты например Газманов выступал в Крыму 2014 -года то есть он поддерживает войну против Украины Юрий Шатунов которого уже нет - также ненавидел Украину и поддерживал войну. Нормальных там мало .
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28.06.2022 11:30 Ответить
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