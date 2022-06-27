Артисты из РФ, желающие выступать в Украине, должны подать декларацию в поддержку нашего суверенитета, - Минкульт
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Чтобы песни российских артистов звучали в Украине со сцены и из радиоприемников, они должны подать декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и согласие на ее публикацию.
Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.
В Министерстве напомнили, что новые правила введены решением Верховной Рады о запрещении публичного исполнения российских песен и их использовании на радио и телевидении.
Закон также предусматривает создание "белого списка" - перечня российских исполнителей, осуждающих агрессию РФ против Украины.
"При этом они должны подать заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащее призыв к государству-агрессору немедленно прекратить агрессию против Украины, обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
Также артист должен дать согласие на публикацию декларации. И не входить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Решение о включении в "белый перечень" и исключении из него принимает СБУ по согласованию с Минкультом.
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А по друге як же вони дістали з хррузьськими артистами ,на кой вони потрібні ??ніяк ОП не заспокоїться
@saniolli
Геноцид. Тисячі смертей. Мільйони переселенців і біженців. Мінкульт складає "білий список" російських артистів. Влада кончених малоросів, що не мають ні честі, ні гідності. Які попри трагедію власного народу підлещуються до своїх катів. Моральні виродки.