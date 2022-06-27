РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9936 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Санкции против России Война
1 257 3
война (46726) санкции (10615) Евросоюз (15873) Немчинов Олег (169)

Ограничения в сферах энергетики, финансов, торговли и закрытия щелей для обхода, - Немчинов озвучил предложения Украины к седьмому пакету санкций против РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,єс,євросоюз,санкції

Правительство Украины нарабатывало предложения по седьмому пакету санкций против Российской Федерации по трем направлениям: усиление санкций в сферах энергетики, финансов и торговли, новые персональные санкции и закрытие щели для обхода прошлых ограничений.

Об этом рассказал министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это, фактически, три больших направления. Это усиление секторальных направлений в сферах энергетики, финансов и торговли. Это новые индивидуальные санкции против олигархов, которые поддерживают российское правительство и правящий режим, высшее правительственное звено, которое принимает ключевые решения по нанесению ударов по жилой и социальной инфраструктуре в Украине. И третий момент – это закрытие тех щелей, которые остаются в санационному политике и обходятся Россией и ее сателлитами для того, чтобы продолжать поставки критического импорта в РФ, для выработки ими оружия для обстрелов территории Украины и для того, чтобы они в дальнейшем избежать санкций", - объяснил он.

Также читайте: Визы для въезда в Украину россияне будут получать через третью страну, - Немчинов

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хіба на Заході не бачать тих сфер і шпарин? Бачать. Просто як завжди "наполовину вагітні".
показать весь комментарий
27.06.2022 11:16 Ответить
Санкции реально начнут работать с зимы. Просто огромное количество есть интересантов которые тормозят, но с уходом большого бизнеса из мокшандии их становиться меньше. Ну и последнее Иран уже лет 30 под санкциями ну и ? Может ВВП мокшандии с 1500 миллиардов за 3и года упадет до 800 есть надежда.
показать весь комментарий
27.06.2022 11:39 Ответить
Настолько медленно и безынициативно, что не сработает. Санкции обходятся за 5 минут. Перерегистрировал компанию, добавил еще 1 посредника и все работает. Нет внутренней мотивации вводить санкции. Лучше поставьте готовые заводы под ключ к границе Польша-Украина для создания массовых единиц оружия и под защитой НАТО. Самое полезное будет, на одной помощи воевать не сможем.

И что по запасам газа? Понимайте, что все газопроводы наглухо перекроют, уничтожат 50% накоплений газа диверсиями ГРУшники, а СПГ будет непрерывно попадать под ряд проблем, то корабль пираты захватят, то суэцк кто-то застрянет, то на терминалах загрузки или приемки пожары будут? Запас должен быть двойным или десятки тысяч военных и тысячу гражданских для обеспечения энергетической безопасности нужны, решительных военных, кто видит наперед возможные ходы врага для шантажа. Есть сильное ощущение, что эти политики ничего не сделают, получат взрыв газгольдера и затем будут плакать, чтобы открыли Северный Поток 2, а то они мерзнут зимой. Будет половина туда-половина сюда и они будут такие жалкие и убогие, что противно смотреть на них будет.
показать весь комментарий
27.06.2022 11:17 Ответить
 
 