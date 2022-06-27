Ограничения в сферах энергетики, финансов, торговли и закрытия щелей для обхода, - Немчинов озвучил предложения Украины к седьмому пакету санкций против РФ

Правительство Украины нарабатывало предложения по седьмому пакету санкций против Российской Федерации по трем направлениям: усиление санкций в сферах энергетики, финансов и торговли, новые персональные санкции и закрытие щели для обхода прошлых ограничений.

Об этом рассказал министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это, фактически, три больших направления. Это усиление секторальных направлений в сферах энергетики, финансов и торговли. Это новые индивидуальные санкции против олигархов, которые поддерживают российское правительство и правящий режим, высшее правительственное звено, которое принимает ключевые решения по нанесению ударов по жилой и социальной инфраструктуре в Украине. И третий момент – это закрытие тех щелей, которые остаются в санационному политике и обходятся Россией и ее сателлитами для того, чтобы продолжать поставки критического импорта в РФ, для выработки ими оружия для обстрелов территории Украины и для того, чтобы они в дальнейшем избежать санкций", - объяснил он.

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