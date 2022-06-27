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Рашисты фейками пытаются заманить мариупольцев обратно в город, - городской совет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Российские оккупанты пытаются заманить мариупольцев обратно в город, чтобы использовать их в трудовом рабстве и создать для себя "живой щит"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Для этого оккупанты распространяют фейковые списки адресов домов под снос или ремонт. Таким образом, они прибегают к манипуляции и уловкам, чтобы заставить людей вернуться и задержать их там как можно дольше.

"О том, что распространяемая информация не соответствует действительности, свидетельствует отсутствие в нем разрушенных домов и наоборот присутствие уцелевших домов с отметкой "снести". Оккупанты и коллаборанты прибегают к манипуляции над мариупольцами, чтобы они приехали в город, чтобы спасти хоть какое-нибудь уцелевшее имущество, или вернуться жить, потому что жилье вроде бы отремонтируют", - говорится в сообщении.

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В горсовете призывают мариупольцев не верить тем, кто разрушил Мариуполь.

"Сейчас идет война и очень высока вероятность, что поездка в Мариуполь станет дорогой в один конец. Оккупанты хотят вернуть людей в Мариуполь, чтобы использовать их в трудовом рабстве и создать для себя "живой щит", чтобы прикрыться им, когда ВСУ начнут освобождение города ", – подчеркнули в Мариупольском городском совете.
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рузкий мир ! это такой мазахизм где главные составляющие это разруха ()() и не свобода ! не зря кто то сказал : росия - это тюрьма народов
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27.06.2022 11:40 Ответить
Ну, счастливый да. Однако, подобных всеядных 10-15%.
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27.06.2022 13:49 Ответить
И кто-то ведётся на эту дурню??? Кто в здравом уме добровольно поедет из безопасного места в самый ад, только потому, что где-то прочитал про снос дома? Это надо быть полностью отбитым на всю голову
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27.06.2022 13:55 Ответить
 
 